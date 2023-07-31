Контрафакт заполонил российский рынок автозапчастей: чего ждать дальше

Весной прошлого года, когда с началом СВО произошла эскалация санкционной войны, каждый автовладелец ждал худшего. Особенно опасались обладатели марок, заявивших о своем уходе с российского рынка. Все хорошо понимали, что турбулентность ожидается нешуточная, и можно ждать развития самых неприятных сценариев.
Однако обошлось. Сработали некие экономические законы, и весьма значительный спрос был подкреплен соответствующим предложением. Грозные государственные очи вынужденно прикрыли веки в плане контроля и регулирования, а по всей палитре представленных в России автомобильных брендов для поставок необходимых запчастей «нашлись» словно специально оставленные лазейки.
Сегодня отраслевые эксперты с оптимизмом оценивают перспективы параллельного импорта и даже без прежней иронии говорят об импортозамещении. Дистрибьюторы осваивают новые каналы и привлекают новых партнеров. Рынок гудит и перестраивается изнутри, делая логистические цепочки все проще.
По единодушному мнению участников рынка, первые панические тенденции, когда многие в ажиотаже старались запасти «расходники» на несколько ТО вперед, сошли на нет. В этом году вернулся спрос на комплектующие для внеплановых ремонтов: на кузовные детали, радиаторы, охотно разбирают электрику — всевозможные датчики и реле. Вновь обозначился стабильный интерес к лобовым стеклам. При этом довольно активно шевелится и сектор расходных материалов — масла, прочие технические жидкости, фильтры раскупают с прежней охотой, причем уже не капризничая по поводу недостаточного «веса» производителя.
Крупные сети по продаже запчастей пока не торопятся записывать китайские автомобили в лидеры, как наиболее часто ломающиеся и, соответственно, обслуживаемые. Тем более что зачастую недавно приобретенных «китайцев» сами производители снабжают расходниками через дилерские центры. Кассу отраслевых ретейлеров, в свою очередь, в основном делают владельцы наиболее востребованных до наступления новых правил моделей Renault, Hyundai, Kia, Skoda, VW и других.
А что на самом деле
Однако не все так радужно, как могло показаться, — подтверждают самые крупные игроки. В компании «Автодок» главной проблемой отечественного рынка запчастей по-прежнему считают контрафакт. Сетует на растущий поток подделок и директор FIT Service Данил Соловьев. А ряд сотрудников «Движкома» и AvtoAll уверены, что основными фигурантами дела «Об усилении доли контрафакта» нужно считать не только снятие запретов по параллельному импорту, но и распоясавшиеся после пандемии онлайн-продажи.
Так, по данным экспертов к концу 2022 года доля подделок в общем потоке автомобильных запчастей и расходников фактически удвоилась, достигнув почти 30%. И ситуация ухудшается. Та же тенденция наблюдается в нынешнем году: специалисты ожидают едва ли не двукратное увеличение доли фальсификатов. В группе риска оказались разные товарные группы: оптика, колесные диски, компоненты тормозных систем, детали подвески. Однако главные имитаторы по традиции обосновались в сфере технических жидкостей. Особенно лютуют «масленщики», где для успешной подделки достаточно скопировать канистру, внутрь которой можно заливать любую имеющуюся под рукой маслянистую жижу.
— Зеленый свет для параллельного импорта фактически отменил имевшую место практику проверок по контролю оригинальности происхождения того или иного изделия. Запреты нелегитимного импорта товаров, прикрывающихся известными марками, теперь налагать некому. При этом люди, которые хотят зарабатывать деньги не совсем честными путями, никуда не делись, — пояснил в одном из своих интервью нашим коллегам Данил Соловьев из FIT Service.
Эксперты единодушны: по сути, мошенникам и всевозможным подделкам сегодня дан зеленый свет. Поскольку в большинстве случаев фальсификат после ввоза в Россию элементарно некому выявлять из-за ограничения деятельности и закрытия представительств многих иностранных компаний. Но это лишь полбеды.
Воспользовавшись все той же пандемией, «пираты» напрочь оккупировали интернет-торговлю, через которую нынче и проникает наибольшее количество опасного контрафакта. Онлайн-платформы и социальные сети позволяют мгновенно продавать поддельные автокомпоненты, на что уже незамедлили отреагировать в глобальном масштабе крупные автопроизводители, прикрыв лавочки. К примеру, Mercedes-Benz принял соответствующие кибермеры, еще в 2021-м прижав значительную часть ловкачей-нелегалов по тысячам наименований товаров. Их просто удалили с онлайн-платформ.
Как быть покупателю
Покупательская «гигиена» укоренилась во многих из нас еще с «девяностых» и начала 2000-х, когда среди подделок иной раз было реально сложно найти родной и качественный продукт. Лайфхаки по выявлению контрафакта в сети тоже известны. До момента получения детали вы не увидите (на фото) ни упаковки, ни логотипа производителя. Только артикул и наименование. А цена у подделки наверняка будет «вкусной», но не настолько, чтобы сразу заподозрить неладное. В теории разница со среднерыночной ценой у таких продуктов составляет порядка 20%. Как тут не насторожиться?
Стоило бы также учесть, что наиболее остро тема контрафактной продукции зацепила самые активные товарные группы — комплектующие повышенного спроса: масла, лампочки, фильтры, тормозные колодки и тому подобное. Так что делаем выводы. Не расслабляемся и пытаемся по возможности при помощи собственного опыта содействовать формированию хоть сколько-нибудь цивилизованного рынка. Насколько, конечно, это возможно в сложившейся ситуации…