Контрафакт заполонил российский рынок автозапчастей: чего ждать дальше

Весной прошлого года, когда с началом СВО произошла эскалация санкционной войны, каждый автовладелец ждал худшего. Особенно опасались обладатели марок, заявивших о своем уходе с российского рынка. Все хорошо понимали, что турбулентность ожидается нешуточная, и можно ждать развития самых неприятных сценариев.

Однако обошлось. Сработали некие экономические законы, и весьма значительный спрос был подкреплен соответствующим предложением. Грозные государственные очи вынужденно прикрыли веки в плане контроля и регулирования, а по всей палитре представленных в России автомобильных брендов для поставок необходимых запчастей «нашлись» словно специально оставленные лазейки.

Сегодня отраслевые эксперты с оптимизмом оценивают перспективы параллельного импорта и даже без прежней иронии говорят об импортозамещении. Дистрибьюторы осваивают новые каналы и привлекают новых партнеров. Рынок гудит и перестраивается изнутри, делая логистические цепочки все проще.