БелАЗ начал выпуск «маленьких» грузовиков

Новый самосвал-землевоз снаряженной массой 20 тонн имеет колесную формулу 4х4. Он не предназначен для движения по дорогам общего пользования из-за ширины в 2,83 метра. В кузов помещается 1,5 кубических метра земли или породы.

В дивжение новинку приводит 6-цилиндровый турбодизель Scania с отдачей в 345 сил, с которым состыкована автоматическая коробка передач. В трансмиссии применяется межколесный дифференциал повышенного трения.