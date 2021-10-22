БелАЗ начал выпуск «маленьких» грузовиков

Новый самосвал-землевоз снаряженной массой 20 тонн имеет колесную формулу 4х4. Он не предназначен для движения по дорогам общего пользования из-за ширины в 2,83 метра. В кузов помещается 1,5 кубических метра земли или породы.
В дивжение новинку приводит 6-цилиндровый турбодизель Scania с отдачей в 345 сил, с которым состыкована автоматическая коробка передач. В трансмиссии применяется межколесный дифференциал повышенного трения.
Пока БелАЗ разрабатывает более компактные модели, КамАЗ наоборот создает большие «карьерники». Самосвал КамАЗ-6561, получивший название «Геркулес», выполнен по схеме «последовательный гибрид», бросит вызов шарнирно-сочленным моделям Volvo и Caterpillar.
Кроме того, машиностроительный завод «Тонар» собрал опытный образец собственного шарнирно-сочлененного самосвала, который вскоре пойдет в серийное производство. Портал «АвтоВзгляд» внимательно изучил характеристики новинки.