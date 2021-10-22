БелАЗ начал выпуск «маленьких» грузовиков

Фото производителя.
БелАЗ начал испытания принципиально нового самосвала: как выяснил портал «АвтоВзгляд», модель 75050 предназначена для перевозки 25 тонн сыпучего груза на расстояние около двух километров.
Алексей Кованов

Новый самосвал-землевоз снаряженной массой 20 тонн имеет колесную формулу 4х4. Он не предназначен для движения по дорогам общего пользования из-за ширины в 2,83 метра. В кузов помещается 1,5 кубических метра земли или породы.

В дивжение новинку приводит 6-цилиндровый турбодизель Scania с отдачей в 345 сил, с которым состыкована автоматическая коробка передач. В трансмиссии применяется межколесный дифференциал повышенного трения.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

Пока БелАЗ разрабатывает более компактные модели, КамАЗ наоборот создает большие «карьерники». Самосвал КамАЗ-6561, получивший название «Геркулес», выполнен по схеме «последовательный гибрид», бросит вызов шарнирно-сочленным моделям Volvo и Caterpillar.

Кроме того, машиностроительный завод «Тонар» собрал опытный образец собственного шарнирно-сочлененного самосвала, который вскоре пойдет в серийное производство. Портал «АвтоВзгляд» внимательно изучил характеристики новинки.

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22 октября 2021
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