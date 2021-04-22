Как бесследно удалить наклейку

Как это бывает. Вы тянете за край пленочки, почти не дыша, чтобы она не порвалась и не пришлось заново ее поддевать. Ничем острым или твердым пользоваться нельзя, иначе в память о наклейке останутся царапины. Но вот вы справились с пленкой, протерли растворителем… Вроде ничего не видно. А победу праздновать рано. Потому что едва на деталь ляжет немножко пыли, снова проступят контуры удаленного! Чем дольше скотч находился на этом месте, тем воспоминания о нем упорней.
Вас просто преследуют тени снятых наклеек! На кузове авто, бытовой технике, инструментах, деталях. Вы пробуете растворители, отмахиваетесь тряпками и салфетками, а они продолжают и продолжают проступать… Жуть! К счастью, бороться со страхами такого рода помогает автомобильная химия.
Взять, к примеру, средство «Антискотч» от Astrohim. Брызгаем из баллончика по краям наклейки. Клей немного вспухнет, впитает растворитель и зацепиться за край будет не в пример проще.
Дальше тянем-потянем и, в отличие от сказки, стягиваем злосчастный стикер, распыляя состав туда, где клей еще держится.
Пленка удалена, теперь растворяем остатки клея и аккуратно протираем поверхность салфеткой. Больше наклейка о себе не напомнит.
А теперь внимание! Особую проблему могут доставить наклейки на лакокрасочном покрытии. Эту деликатную поверхность повредить всякого рода растворителями как нечего делать. Обратите внимание, для снятия стикеров с ЛКП годится не каждый удалитель наклеек! Тут важно предупредить, что неглупо при выборе очистителя внимательно читать условия использования, а после покупки опробовать его в каком-то малозаметном углу окрашенной детали. Предосторожность не помешает.
Аналогично обстоят дела с пластиковыми деталями. Если удалять их по старинке, обычным растворителем, то полная победа над скотчем может быть омрачена: на пластмассе навсегда останется матовый белесый след растворителя.
Так что даже если вы обладаете ангельским терпением, огромным запасом времени, тряпок и растворителя — удалять скотч и наклейки с пластмасс лучше все же специализированным препаратом.
Некоторые производители клеящейся продукции совсем не жалеют клея. В этом случае пригодится резиновый шпатель. Предварительно смачиваем пятно препаратом, а затем сгоняем клей и снимаем его мягким шпателем. Имеют особенность и наклейки на вертикальных поверхностях, скажем, дверях, бортах или стеклах автомобиля: многие препараты слишком быстро стекают и, хотя эффект есть, но его приходится оплачивать слишком большим расходом.
Кроме чисто автомобильного применения, «Антискотч» очень полезен в быту — ему подвластны ценники, рекламные стикеры, обычный и малярный скотч на бытовых приборах, мебели, окнах… Короче говоря, везде, где могут быть наклейки, и где могут проявляться клеевые артефакты.