Как бесследно удалить наклейку

Как это бывает. Вы тянете за край пленочки, почти не дыша, чтобы она не порвалась и не пришлось заново ее поддевать. Ничем острым или твердым пользоваться нельзя, иначе в память о наклейке останутся царапины. Но вот вы справились с пленкой, протерли растворителем… Вроде ничего не видно. А победу праздновать рано. Потому что едва на деталь ляжет немножко пыли, снова проступят контуры удаленного! Чем дольше скотч находился на этом месте, тем воспоминания о нем упорней.

Вас просто преследуют тени снятых наклеек! На кузове авто, бытовой технике, инструментах, деталях. Вы пробуете растворители, отмахиваетесь тряпками и салфетками, а они продолжают и продолжают проступать… Жуть! К счастью, бороться со страхами такого рода помогает автомобильная химия.

Взять, к примеру, средство «Антискотч» от Astrohim. Брызгаем из баллончика по краям наклейки. Клей немного вспухнет, впитает растворитель и зацепиться за край будет не в пример проще.