Особенности обслуживания предпусковых подогревателей и отопителей автомобилей

Специально к сезону Зима 2022 немецкая компания Eberspächer, лидер в производстве климатического оборудования для автомобилей, вывела на рынок новинку — работающий на бензине воздушный отопитель Airtronic BS третьего поколения мощностью 2 кВт. Агрегат давно ждали владельцы малого коммерческого транспорта (LCV), оснащаемого бензиновыми моторами. А это многочисленные «каблуки», микроавтобусы, цельнометаллические фургоны и т. д. Поддержание положительной температуры в грузовом отсеке критически важно для сохранности перевозимых грузов в морозы. Какой, скажите, прок от замерзших цветов, которые завянут, не дойдя до покупателей. Для малого бизнеса потеря даже небольшой партии товара — сильный удар.
Надежный, экономичный и безопасный(!) источник теплого воздуха придется по душе и владельцам домов на колесах, «автокемперов». Для тех, кто не привык сидеть дома и любит путешествовать, даже лютая зима не станет преградой.
Двухкиловаттный бензиновый Airtronic BS создаст комфортный микроклимат даже при трескучем морозе.
Новинка порадует и владельцев катеров и яхт, которые планируют оснастить свои плавсредства надежным отопителем в процессе подготовки их к будущему летнему сезону 2022 года. С появлением новой модели «воздушника» линейка Airtronic полностью закрыта. В ней представлены агрегаты мощностью 2, 4, 6, 8 кВт, работающие на разных видах топлива.
Чем сложнее конструкция — тем выше требования к сервису!
Современные воздушные отопители и жидкостные подогреватели могут объединяться в климатические системы, управляемые с единого пульта. Для этого обмен информацией между электронными блоками идет по CAN (Controller Area Network) шине, благодаря чему упрощена диагностика оборудования, выполняемая посредством сканеров с оригинальным софтом. С другой стороны, «общение» двух систем по протоколу требует от сервисного центра применения специального оборудования, а от его сотрудников владения актуальными знаниями по работе с ним.
Не случайно компания Eberspächer регулярно проводит обучение (повышение квалификации) сотрудников авторизованных сервисных центров по специальной программе, в которую включено также изучение новых продуктов фирмы. Они имеют особенности, которые мастера просто обязаны знать, чтобы корректно проводить их диагностику, обслуживание и ремонт.
Например, новые модели жидкостных подогревателей Hydronic мощностью 4 и 5 кВт, общаются с диагностическим сканером по протоколу CAN, требующему наличия соответствующих переходников для подключения к оборудованию.
Разумеется, персонал авторизованных сервисных центров имеет прямой доступ к конструкторской информации по каждому из изделий, а при возникновении вопросов вправе рассчитывать и на оперативную помощь со стороны специалистов представительства, которые осуществляют техническую поддержку.
Учитывая важность послепродажной поддержки клиентов, компания Eberspächer расширила партнерскую сервисную сеть. На сегодняшний день она включает более 350 «точек», из которых 72 оказывают гарантийное и постгарантийное обслуживание. Именно здесь клиенты могут получить полный спектр услуг от покупки и монтажа оборудования на автомобиль, до его обслуживания и ремонта. Охват сервисной сети расширен за счет авторизованных центров-партнеров. По сути, квалифицированную помощь по продукции Eberspächer можно получить в любой точке России — от Калининграда до Владивостока.
Оригинальные запасные части
Компания Eberspächer, развивая свой бизнес в России, сделала ставку не только на расширении сервисной сети, но и бесперебойное обеспечение всех «точек» оригинальными запасными частями. Необходимый запас по агрегатам и компонентам аккумулирован на складах подразделений, расположенных в городах: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск. Следовательно, поставка запасных частей клиентам не займет много времени. Для того, чтобы максимально сократить сроки доставки комплектующих, Eberspächer использует склады ответственного хранения, которые организованы на площадях сервисных партнеров. Кстати, возможность использовать аккумулированные на складах подразделений АО «ЭКСР» и складах ответственного хранения запасные части позволяет авторизованным сервис-центрам не только сократить время ремонта оборудования, но и снизить финансовую нагрузку. Отпадает необходимость замораживать собственные оборотные средства, закупая запасные части для собственных нужд.
Доверие лидеров — высшая оценка
Высшей же оценкой качества продукции и сервиса является доверие к марке крупных клиентов. Сегодня продукция компании Eberspächer поставляется на сборочные конвейеры ведущих российских производителей спецтехники, автобусов и грузовиков (Концерн «ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ», КАМАЗ, УРАЛ, автобусные заводы группы «ГАЗ» и т. д.). Климатическое оборудование фирмы востребовано компаниями, которые производят коммерческую технику на шасси грузовиков, а также доработчиками транспортных средств.
Выбор лидеров промышленности России в пользу Eberspächer не случаен. Ему предшествовал анализ рынка климатического оборудования и таких факторов как техническая поддержка со стороны поставщика, наличие и доступность сервисных центров, доступность запасных частей, а также забота компании о росте профессиональных навыков сотрудников авторизованных сервисных центров. Неважно, какой сложности климатическая система требуется вашему транспортному средству, важно, что она будет состоять из качественных компонентов, установленных настоящими профессионалами.