Особенности обслуживания предпусковых подогревателей и отопителей автомобилей

Двухкиловаттный бензиновый Airtronic BS создаст комфортный микроклимат даже при трескучем морозе.

Новинка порадует и владельцев катеров и яхт, которые планируют оснастить свои плавсредства надежным отопителем в процессе подготовки их к будущему летнему сезону 2022 года. С появлением новой модели «воздушника» линейка Airtronic полностью закрыта. В ней представлены агрегаты мощностью 2, 4, 6, 8 кВт, работающие на разных видах топлива.

Чем сложнее конструкция — тем выше требования к сервису!

Современные воздушные отопители и жидкостные подогреватели могут объединяться в климатические системы, управляемые с единого пульта. Для этого обмен информацией между электронными блоками идет по CAN (Controller Area Network) шине, благодаря чему упрощена диагностика оборудования, выполняемая посредством сканеров с оригинальным софтом. С другой стороны, «общение» двух систем по протоколу требует от сервисного центра применения специального оборудования, а от его сотрудников владения актуальными знаниями по работе с ним.

Не случайно компания Eberspächer регулярно проводит обучение (повышение квалификации) сотрудников авторизованных сервисных центров по специальной программе, в которую включено также изучение новых продуктов фирмы. Они имеют особенности, которые мастера просто обязаны знать, чтобы корректно проводить их диагностику, обслуживание и ремонт.