Что следует обязательно очистить под капотом авто с наступлением заморозков

Для начала нужно обратить внимание на дренажные каналы в районе нижнего края лобового стекла, потому как именно туда стекает вода. Часто там набивается опавшая листва, грязь и пух. Забивая дренаж вся эта масса не дает воде уходить, потому она может перелиться через край и попасть на электрику. А если рядом расположен блок предохранителей, то такая водная процедура обернется выходом из строя ряда электрических цепей.
Кроме этого, нужно очистить номер двигателя, потому как он часто покрывается ржавчиной, что может вызвать проблемы с прохождением техосмотра. Обычно номер расположен в очень неудобном месте, так что придется постараться. При этом не рекомендуем использовать наждачную бумагу, потому как она сильно царапает код, что может привести к повреждению штампа, и тогда будут проблемы с регистрационными действиями в ГИБДД. Лучше взять старые тряпки, а в автомагазине купить средство для удаления ржавчины. Так очистите номер без повреждений.
Мыть мотор мы категорически не рекомендуем, потому как вода точно попадет на множество электронных датчиков, что приведет к сбоям в работе электроники. Ведь на подходе заморозки… А влага на катушках зажигания способствует перебоям в работе мотора. Он просто начнет «троить».
Тем не менее, очистить подкапотное пространство от грязи надо. Ведь за лето она покрыла агрегаты толстым слоем. От этого, скажем, на аккумуляторе могут появиться белые окислы и привести к тому, что машина станет плохо заводиться. Для очистки легче всего использовать специальные составы, которые продают в любом автомагазине. С их помощью убираем грязь и окислы с клемм аккумулятора и чистим подкапотное пространство.
Завершаем наведение марафета простым бытовым пылесосом. С его помощью убираем грязь и пыль, которые скопились в свечных колодцах. Также им можно удалить песок, который скопился на дне корпуса воздушного фильтра.
А еще пылесос отлично убирает старую листву, пух и остатки насекомых на радиаторе. Ускорить процесс можно взяв сухую щетку, но увлекаться не стоит. Сильные надавливания могут повредить соты радиатора.