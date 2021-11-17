Как улучшить свет фар по заводской технологии

Дальше начиналась самодеятельность: полироли, мойки и разборки, чистки и смазки. Но и тут каждого испытателя «народных методов» ждало разочарование: из старого ботинка новый, увы, не сделаешь. Оставалось либо искать дальше, либо смириться. Мы не из последних, мы так просто не сдаемся.

На прилавке современного автомагазина непросто найти качественное решение, стоимость которого не кусается. Плату за бренд и за разработки никто не отменял, так что либо плати, либо изобретай сам. Однако такие решения все же есть. Например, старейший и уважаемый европейский бренд Tungsram, ведущий свою историю с конца 19 века и стоящий, можно сказать, у истоков мировой электрификации. Производитель уверенно конкурирует с именитыми Osram и Philips в Старом Свете, но подзабыт в России. Вышло это недоразумение по простой причине: американский гигант General Electric приобрел компанию ради расширения на рынке Европы, а вот сами европейцы при этом потерялись. Проще говоря, большинство ламп, которые мы знаем под брендом GE, на самом деле производились на венгерских заводах бренда Tungsram общими «тиражами» аж по 250 млн. экземпляров в год. Но, как известно, время все расставляет на свои места, и третий по иерархии, объемам и прочим показателям, в том числе и поставкам на конвейеры, европейский производитель ламп вернулся в наши широты.