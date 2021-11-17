Как улучшить свет фар по заводской технологии

Вряд ли найдется в России водитель, который бы хоть раз в жизни не проклинал свой автомобиль за качество и количество освещения дороги. Воистину, стоит «кострам рябин» заняться, как световой пучок теряется на первых 10 метрах дистанции, а ездить приходится буквально «на ощупь». Кому такое понравится? Ясное дело, отступать мы не привыкли, да и некуда — новую машину не купить и с одобренным кредитом — так что по старой традиции будем искать пути решения.
Обычно, узкая тропинка вела автовладельца прямиком на китайский сайт, где за «горсть пятаков» обещали превратить фару в прожектор, а «габариты» в маяк. Первая стадия — доверие — заканчивалась обычно на третьем почтовом конверте из далекой Азии, который так и не решал поставленной задачи. То светили тускло, то работали мало, то не работали вообще.
Дальше начиналась самодеятельность: полироли, мойки и разборки, чистки и смазки. Но и тут каждого испытателя «народных методов» ждало разочарование: из старого ботинка новый, увы, не сделаешь. Оставалось либо искать дальше, либо смириться. Мы не из последних, мы так просто не сдаемся.
На прилавке современного автомагазина непросто найти качественное решение, стоимость которого не кусается. Плату за бренд и за разработки никто не отменял, так что либо плати, либо изобретай сам. Однако такие решения все же есть. Например, старейший и уважаемый европейский бренд Tungsram, ведущий свою историю с конца 19 века и стоящий, можно сказать, у истоков мировой электрификации. Производитель уверенно конкурирует с именитыми Osram и Philips в Старом Свете, но подзабыт в России. Вышло это недоразумение по простой причине: американский гигант General Electric приобрел компанию ради расширения на рынке Европы, а вот сами европейцы при этом потерялись. Проще говоря, большинство ламп, которые мы знаем под брендом GE, на самом деле производились на венгерских заводах бренда Tungsram общими «тиражами» аж по 250 млн. экземпляров в год. Но, как известно, время все расставляет на свои места, и третий по иерархии, объемам и прочим показателям, в том числе и поставкам на конвейеры, европейский производитель ламп вернулся в наши широты.
Пока американский гигант разбирался со своими профильными и не очень активами, венгры умудрились не только пропасть из памяти потребителей, как самостоятельный бренд, но и построить при поддержке GE сверхсовременное производство, а также создать продукты, которые собрали множество мировых наград. Так, крупнейший британский автомобильный журнал Auto Express назвал в 2018 году лампу Megalight Ultra +130 (тогда еще производимой под маркой GE) лучшей сменной лампой для передних фар. В ходе испытаний 9 образцов ламп измерялись освещенность на расстоянии 50 и 75 метров, а также определялась наиболее яркая зона освещенности световым потоком более 20 люмен. Во всех трех дисциплинах лучшей была признана лампа Megalight Ultra +130.
Что же в лампах Tungsram такого особенного?
Во-первых, качество, которым так страдают китайские аналоги. На любом заводе бренда каждая лампочка проходит восемь этапов проверки, и если лишь однажды возникли вопросы, то изделие просто отправляется в утиль. Таким нехитрым образом удалось достичь впечатляющего результата: из миллиона ламп бракованными в среднем оказываются лишь две. Нет, это не опечатки: две лампы на миллион. Впрочем, для оценки качества сборки достаточно просто взять лампочку Tungsram в руки и разглядеть невооруженным глазом: это, конечно, далеко не китайская поделка, болезненно висящая на плохой спайке и трех тоненьких проводках.
Сделано добротно, крепко и качественно. Такой лампой не стыдно обогатить даже крепкую иномарку премиального класса — в грязь лицом не ударит.
Во-вторых, Tungsram обладает очень интересной с прикладной точки зрения линейкой автомобильных ламп. Начать стоит с упоминавшейся уже выше серии Tungsram Megalight Ultra. Это лампы широкого диапазона с различными значениями прибавочного света: +50%, +90%, +120% и +150%. Конкретные уровни освещенности варьируются в зависимости от типа лампы и конструкции фар. Все категории ламп есть в цоколях H1, H4, H7, H11 и только самая мощная Tungsram Megalight Ultra +150% — лишь в H4 и H7. Эффект от интеграции нового «светильника» особенно заметен на машинах с новомодной узкой оптикой, которая просто вынуждает водителя либо щуриться, либо сразу ставить мощный «свет».
Отдельно стоит сказать про Megalight LED headlight — диодные мегалампы, которые и выглядят потрясающе, и светят соответственно.
Они небольшие, оснащены собственными радиаторами охлаждения и обеспечивают достойнейшее освещение дорожного полотна даже темной зимней ночью. Megalight LED headlight создают цветовую температуру в 6000 К — холодный белый, не утомляющий глаза свет. К ним же предлагается и блок-адаптер, который будет необходим для замены «галогена» на светодиоды. У покупателя современного, если быть до конца откровенным, вариантов два: либо сразу, с завода покупать самый дорогой LED-вариант, либо сразу после покупки искать альтернативы. Уж слишком велика разница между классической «лампочкой Ильича» и диодной от Tungsram.
Есть в линейке также и светодиодные миниатюрные ретрофитные лампы для габаритных огней, стоп-сигналов и освещения салона. Это яркая и долговечная альтернатива традиционному освещению. Чтобы сделать их установку в автомобиль абсолютно беспроблемной Tungsram предлагает несколько видов адаптеров сопротивления, различающихся в зависимости от мощности подключаемой лампы. Третий важный пункт — конечно, цена. При высочайшем европейском качестве, она существенно приятней глазу, чем равноценные аналоги, но при этом не в ущерб качеству. В России автолампы Tungsram уже представлены на крупнейших интернет-площадках, а также на специализированных сайтах.
Покупая диодную лампу, стоит помнить, что она прослужит втрое дольше ксенона и в 10 раз дольше лампы накаливания. Неужели не стоит один раз купить добротную автолампу и наслаждаться качественным и безопасным светом весь срок службы автомобиля?