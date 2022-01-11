Старые фары с новыми возможностями

На дворе зима, а это значит, что две трети суток темно. Из-под колес на фары традиционно летит грязь, а дорожный реагент — как вишенка на торте. В результате даже суперсовременная головная оптика начинает давать слабину. Что уж говорить про «повидавшие фары», в которых порой «ближний» дает столько же света, сколько и габариты? Ездить так нельзя, но радикальное решение проблемы — полная крупноузловая замена блок-фар — стоит слишком уж дорого.
Еще пару лет назад в подобной ситуации водители начинали «колхозить» свет: вставляли китайский ксенон, полировали помутневший пластик наждаком, пытались красить зеркальной краской давно проржавевшие отражатели и многое другое. Освещение улучшалось, но незначительно и весьма ненадолго.
А тут еще и подоспел пункт 12.5.1 — запрет на любые улучшения, локализация которых карается снятыми номерами. И что делать теперь, ведь если гаишник увидит под капотом блок розжига ксенона — а он его увидит, будьте уверены — он имеет полное право снять номерные знаки и отправить автовладельца «до устранения». Новых машин, напомню, нет и скоро, по заверению автодилеров, они в нужном объеме не появятся. Гайка затянута, скоро будем ездить на ощупь.
Впрочем, технологии не стоят на месте, и на помощь российским водителям, постоянно приглядывающимся, ибо знающим не понаслышке о специфике отечественного асфальта, пришла европейская компания Tungsram, представившая весьма любопытные лампы: светодиодные ретрофиты для головного света. Главной особенностью этих ламп является не только повышенная производительность при меньшем потреблении и длительный срок эксплуатации (по сравнению с галогенными лампами) — это свойства всех светодиодных светильников и ламп, а классический цоколь. Именно поэтому подобные лампы называются ретрофитными, сочетая в себе новые технологии в привычном формате использования.
То есть, теперь для установки диодного света в автомобильной электрике не нужно ничего переделывать — лампочки идут с теми же цоколями, которые были предусмотрены ранее производителем автомобиля. А если нет переделок — нет и возможной ответственности по пункту «двенадцать пять один».
Сотрудник, конечно, запросто может осознать, что мощность и цвет светового пучка изменены, и потребовать открыть капот. На каждой фаре есть специальное обозначение, показывающее, на какую лампу она изначально рассчитана: лампы накаливания «подписываются» индексами R, C и CR, «галогенки» — HR, HC и HCR, а «ксенон» — DR, DC и DCR. Если индекс фары не соответствует установленной лампе — стоит ксеноновая, а должна быть, например, галогеновая — то водителя оштрафуют. Но и тут есть хитрость: в многострадальном Техническом регламенте светодиоды сейчас никак не прописаны — нет такого понятия. Даже автопроизводители маркируют светодиодные фары, как «галогенки». Закон, учитывающий изменение электрооборудования, в данном случае не нарушен, поэтому простой путь для качественной доработки автомобильного света открыт.
Стоит отметить, что на рынке полно светодиодных ламп китайского производства, которые довольно сильно отличаются от ламп, производимых под контролем основных мировых производителей автомобильной светотехники. Основное отличие в том, что большая часть таких китайских ламп, имея в конструкции больше менее мощных светодиодов, не улучшает головной свет, а только лишь слепит встречных водителей. Фирменные же светодиодные лампы имеют возможность настройки светового пучка и даже возможно узаконить их установку в ГИБДД. Хотя, как мы сказали выше, официального запрета на светодиодные лампы в авто нет.
Правда, использование белых ламп с цветовой температурой 5000К и более недостаточно эффективно во время сильного снегопада или тумана, где лучше будут работать лампы с традиционным желтым светом 3000−3200К. Но, тут уже придется выбирать.
Дело остается за малым — выбрать нужную лампочку от проверенного производителя. Для себя мы хотим только лучшего, поэтому смотрим самые привлекательные варианты: например, Tungsram Megalight LED +150 и Megalight LED +200. Это те самые лампы-ретрофиты.
Они выпускаются в стандартах подключения Н1, Н4, Н7, Н8/Н11, НВ3, НВ4 и рассчитаны на цветовую температуру 6000К, что обеспечивает холодный белый свет, эквивалентный дневному. То есть, дает безопасность и комфорт в темное время, снизив при этом нагрузку на глаза.
Так же важно отметить, что оптимально светодиоды будут смотреться и работать в оптике рефлекторного типа. Такой тип фар работает по принципу распределения светового луча, который излучается лампой в горизонтальной плоскости. Соответственно, обеспечивается правильная освещенность дороги, без излишнего ослепления встречного потока, и максимальная производительность фар.
Кстати, на прилавках уже появилось уже и второе поколение ламп — Tungram Megalight Led Gen 2. Они значительно компактнее, по умолчанию оснащены вентилятором охлаждения — в первой генерации такой был только у самых мощных — и подходят для систем 12V и 24V.
И это немаловажная оговорка: современный автомобиль умен и оснащен множеством диагностических систем. Падение потребления электричества на головном свете может вызвать появление ошибок в блоках управления, поэтому для устранения такой возможной нестыковки в «мозгах» авто Tungsram представили и специальные CAN-bus адаптеры, которые призваны нивелировать установку светодиодных ламп на любой автомобиль.
Ни для кого уже не секрет, что будущее автомобильного и не только освещения — за светодиодами. Несколько лет назад модернизация требовала мастерства и специального инструмента, была серьезно усложнена подбором нужных компонентов и дополнительного оборудования. Но сегодня эта операция стала намного проще и в разы дешевле. Да и качество поставляемых на российский рынок ламп существенно выросло: теперь у нас официально продают не только китайские поделки, но и продукцию проверенных европейских производителей.