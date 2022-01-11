Старые фары с новыми возможностями

А тут еще и подоспел пункт 12.5.1 — запрет на любые улучшения, локализация которых карается снятыми номерами. И что делать теперь, ведь если гаишник увидит под капотом блок розжига ксенона — а он его увидит, будьте уверены — он имеет полное право снять номерные знаки и отправить автовладельца «до устранения». Новых машин, напомню, нет и скоро, по заверению автодилеров, они в нужном объеме не появятся. Гайка затянута, скоро будем ездить на ощупь.

Впрочем, технологии не стоят на месте, и на помощь российским водителям, постоянно приглядывающимся, ибо знающим не понаслышке о специфике отечественного асфальта, пришла европейская компания Tungsram, представившая весьма любопытные лампы: светодиодные ретрофиты для головного света. Главной особенностью этих ламп является не только повышенная производительность при меньшем потреблении и длительный срок эксплуатации (по сравнению с галогенными лампами) — это свойства всех светодиодных светильников и ламп, а классический цоколь. Именно поэтому подобные лампы называются ретрофитными, сочетая в себе новые технологии в привычном формате использования.

То есть, теперь для установки диодного света в автомобильной электрике не нужно ничего переделывать — лампочки идут с теми же цоколями, которые были предусмотрены ранее производителем автомобиля. А если нет переделок — нет и возможной ответственности по пункту «двенадцать пять один».