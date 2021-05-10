Крутим педали: выбираем не очень дорогой велосипед для дачи

Многие из тех, кто раньше проводил отпуска за границей и прохладно относился к активному отдыху на двух колесах, именно сейчас принимают решение о покупке «велика». Прежде чем перейти к конкретным маркам и моделям такого средства передвижения, следует остановиться на некоторых нюансах, которые стоит иметь в виду при выборе вообще любого велосипеда.

Присматриваясь к рынку двухколесной техники стоит иметь в виду, что велосипеды бывают различных типов: уличные, шоссейные, горные, складные — все вариации перечислять смысла нет, их много. Поэтому при выборе нужно как можно четче понимать: для чего именно ты покупаешь велосипед. Так, можно приобрести, например, горную модель (так называемый маунтин-байк) и неторопливо дефилировать на нем исключительно по асфальту.

Но смысла в этом мало. Повышенная прочность конструкции, «навороты» в виде специфического руля, усиленной амортизации — все эти «фишки» останутся невостребованными, а между тем они изрядно влияют на цену байка. Хотя повышенная надежность «горника» позволит ему долгие годы радовать хозяина беспроблемностью в тепличных условиях городских парков.

С другой стороны, простой прогулочный байк недолго проживет без ремонта, если в его владельце проснется любитель погонять по пересеченной местности — за городом или на даче.