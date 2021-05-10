Крутим педали: выбираем не очень дорогой велосипед для дачи

Многие из тех, кто раньше проводил отпуска за границей и прохладно относился к активному отдыху на двух колесах, именно сейчас принимают решение о покупке «велика». Прежде чем перейти к конкретным маркам и моделям такого средства передвижения, следует остановиться на некоторых нюансах, которые стоит иметь в виду при выборе вообще любого велосипеда.
Присматриваясь к рынку двухколесной техники стоит иметь в виду, что велосипеды бывают различных типов: уличные, шоссейные, горные, складные — все вариации перечислять смысла нет, их много. Поэтому при выборе нужно как можно четче понимать: для чего именно ты покупаешь велосипед. Так, можно приобрести, например, горную модель (так называемый маунтин-байк) и неторопливо дефилировать на нем исключительно по асфальту.
Но смысла в этом мало. Повышенная прочность конструкции, «навороты» в виде специфического руля, усиленной амортизации — все эти «фишки» останутся невостребованными, а между тем они изрядно влияют на цену байка. Хотя повышенная надежность «горника» позволит ему долгие годы радовать хозяина беспроблемностью в тепличных условиях городских парков.
С другой стороны, простой прогулочный байк недолго проживет без ремонта, если в его владельце проснется любитель погонять по пересеченной местности — за городом или на даче.
Определившись с типом агрегата, переходим к выбору конкретной модели. При этом не забываем, что «вел» с легкой алюминиевой рамой будет заметно дороже тяжелого стального. Более крупные колеса стоят больше маленьких. Ценник на комплектующие от известных брендов (все эти подшипники, тормоза, «звездочки» и тому подобное) сильно выше аналогов от «нераскрученных» поставщиков. В общем, сначала определяемся с параметром «желания/кошелек».
После этого, уже остановившись на нескольких подходящих моделях, лезем в интернет и изучаем максимально возможное число отзывов о каждой. Обычно на этом этапе становится понятно, на каком именно «велике» стоит остановить выбор. Или же человек осознает, что для приобретения байка-мечты придется увеличивать бюджет покупки. Непосредственно в магазине будет достаточно тщательно осмотреть выбранный экземпляр на предмет повреждений рамы и общего качества сборки.
Крайне желательно перед оплатой покупки прокатиться на понравившейся модели, чтобы убедиться, что все системы работают как следует. Этих поверхностных знаний о выборе велосипеда вполне достаточно для обычного человека, чтобы приобрести устраивающий его байк. Портал «АвтоВзгляд» подобраи ТОП-3 моделей из предлагаемых сейчас на рынке, в зависимости от их стоимости.
В нише «до 10 000 рублей» имеет смысл обратить внимание на модель, которая подойдет как для дачных катанийБ так и для поездок на работу. В частности, на Novatrack TG-20 Classic 301 NF V, относящийся к складным велосипедам.
Помимо компактности, модель хороша своей простой и надежной конструкцией. Не обладая выбором скоростей, аппарат обладает стальной рамой, способной выдерживать серьезные нагрузки. Дешевизна достигается наличием жесткой, без амортизации, вилки и всего одной передачи. В веломагазинах Novatrack TG-20 Classic 301 NF V продается по вполне демократичной цене — в районе 8000 рублей.
В категории «до 20 000 рублей», неплохим выбором станет байк для пересеченной местности Forward Sporting 1.2. Рама у него, разумеется, не самая легкая — стальная с алюминиевой «короной». Тормоза не дисковые, а ободные. Но зато навесное оборудование (переключатель скоростей и прочее) — вполне добротный «китай».
Есть амортизация вилки. В качестве нормального аппарата для умеренно серьезной эксплуатации как на асфальте, так и на пересеченной местности, он подойдет вполне. Цена — около 19 000 в московских веломагазинах. Если набредете на промо-акцию в каком-нибудь из них, этот «велик» можно урвать и за 17—18 «косарей».
Когда речь идет о велосипеде стоимостью в пределах 30 000 рублей, то тут уже по умолчанию подразумевается легкая алюминиевая рама. Как, например, у Schwinn Sierra. Это аппарат для длительной езды по бездорожью. Он относится, фактически, к так называемым двухподвесам: оснащен как амортизационной вилкой, так и подпружиненным седлом с амортизационным подседельным штырем. Вынос руля — регулируемый, что позволяет выбрать максимально комфортныме посадку и управление.
Скоростей тут — аж 21. Переключение — на фирменных комплектующих Shimano Tourney. Тормоза ободные, а не дисковые. Но зато и цена не выходит за обозначенный максимум бюджета. Средняя стоимость этого байка, который перекроет потребности почти любого среднестатистического горожанина, увлекающегося велопутешествиями на природе, «крутится» в районе 28 000 рублей.