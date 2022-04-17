Ждать ли в России возвращения «бомбил»

Компании, которые занимаются пассажирскими перевозками, вынуждены сейчас решать целый ряд проблем. Во-первых, с начала спецоперации ощутимо увеличилась стоимость технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. Во-вторых, страховые компании существенно повысили стоимость полисов ОСАГО и КАСКО.

В-третьих, перевозчики потеряли возможность обновления своих собственных автопарков за счет приобретения новых автомобилей по разумной стоимости самого транспортного средства и по разумной ставке кредитования на случай привлечения заемных денежных средств. В-четвертых, из-за отсутствия необходимого количества заказов в условиях экономии денежных средств потенциальными пассажирами машины долго простаивают.

И это — далеко не весь список проблем, с которыми в данный момент времени сталкиваются официальные перевозчики.