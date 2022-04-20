На столичных дорогах появятся электробусы-гармошки

Как сообщил порталу «АвтоВзгляд» начальник службы энергетических и инновационных проектов ГУП «Мосгортранс» Артем Бурлаков, большой электробус проявил себя в зимних условиях эксплуатации достойно: испытания «гармошки» продолжатся до конца текущего года. Только тогда «Мосгортранс» примет решение о запуске таких электробусов в массовом порядке.

От привычных машин КамАЗ-6282 трехосный КамАЗ-6292 отличается не только по массогабаритным характеристикам (длина 18,72 против 12 м) и вместительности (135 против 85 пассажиров). У него более емкий аккумулятор, который позволят преодолевать на одном заряде не 70, а 90 км. Правда, и времени на «подпитку» требуется больше: не 6—10 минут (от 50% до 100%), а как минимум 20.

Кроме того, электробус-гармошка пока может подзаряжаться только в парке — уличные «станции» попросту не рассчитаны на такие большие машины. Но если в итоге «Мосгортранс» таки закупит партию КамАЗ-6292, то эта проблема будет решаться.

Из прочих отличий — тип отопителя. Если одиночные КамАЗ-6282 оснащаются дизельной системой, то у «гармошки» — полностью электрическая. Для повышения энергосбережения используются тепловые завесы дверных проемов. Что же силовых агрегатов и оснащения, то тут все аналогично: к услугам перевозчика — камеры видеонаблюдения и спутниковая навигация, пассажиров — USB-разъемы для подзарядки гаджетов.