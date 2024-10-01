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Санкционный удар: эксперты прогнозируют падение продаж коммерческих автомобилей

Кто виноват в снижении спроса на комтранс

Положение на рынке коммерческого транспорта в любой стране в значительной степени отражает масштабы и состояние как внутренней, так и внешней торговли этой страны. Портал «АвтоВзгляд» изучил актуальную ситуацию в российском комтрансе и ближайшие перспективы отрасли.

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Автор
Олег Кривошапов

Изображение Санкционный удар: эксперты прогнозируют падение продаж коммерческих автомобилей

Введенные «цивилизованным миром» в 2022-ом жесткие рестрикции в том числе и против отечественного рынка грузовиков привели к тому, что Россию покинули крупнейшие европейские игроки — DAF, Iveco, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo. Рикошетом это сказалось, в частности, на КамАЗе, который до ухода западных компаний тесно взаимодействовал с Daimler.

Однако освободившиеся ниши, как и в легковом сегменте, стали активно занимать китайские поставщики. Уже к концу 2022 года им удалось занять около половины российского рынка. Впрочем, пока производители из КНР даже при видимом росте продаж не могут заполнить все сегменты рынка грузовых авто.

А уже в прошлом году в РФ, по информации агентства «Автостат», было продано более 143 тыс. грузовиков среднего и тяжелого класса, что почти на 71% превысило показатель предыдущего года. Интересно, что при этом оказался превзойден исторический рекорд времен СССР и предыдущий максимум современной России, установленный в 2012 году (129 тыс. шт.).

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

В основном рост обеспечили китайские грузовики, которые заняли на рынке почти 60%. Доля отечественных машин составила меньше 30%. Однако первое место в рейтинге самых продаваемых марок — все еще у российского «КамАЗа», почти 31,5 тыс. авто.

Компания явно оправилась от санкционного удара. В частности, магистральный седельный тягач пятого поколения КамАЗ-54901 теперь в гораздо меньшей степени зависит от иностранных компонентов: найдены альтернативные поставщики автоматической коробки передач, ведущего моста, топливной системы и ряда других важных узлов.

Вторую, третью и четвертую позиции в «грузовом» рейтинге-2023 заняли китайские марки — Sitrak (24 тыс. шт.), Shaanxi (около 21 тыс. шт.) и FAW (15,8 тыс.). Замкнул пятерку лидеров «ГАЗ» (7,05 тыс.). В десятке самых продаваемых — МАЗ (6,4 тыс.) и «Урал» (3,4 тыс.).

Рекордные прошлогодние показатели, по-видимому, стали следствием, прежде всего, гигантского отложенного спроса. С началом санкционного давления деловые круги преимущественно заняли выжидательную позицию, а уже в 2023 году выстроились новые логистические связи, стал развиваться автопарк.

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

Укрепление спроса на грузовую технику отчасти отразило потребность оборонной сферы, но все же в меньшей степени, чем гражданской. Ключевым спросом пользовались седельные тягачи — особо популярные среди транспортных компаний за способность преодолевать дальние расстояния, и строительные, прежде всего — самосвалы. Сейчас существующие операторы обновляют старую технику, а на рынке грузовых перевозок появляются новые участники.

При этом заметно выросли цены на технику. Причем если «камазовские» тягачи за 2023-ий подорожали на 10-20%, то китайские — на 30-40%.

Так, новый магистральный тягач из КНР в начале года мог стоить 6 млн. руб., а уже в начале текущего прайсы в некоторых случаях достигали 10 млн руб. Более того, в 2023 году потребители указывали на нехватку сервисных центров ряда китайских марок, на длительное (порой, многонедельное) ожидание некоторых видов запчастей.

И в нынешнем году, как замечает директор департамента аналитики и сбытовой политики ГК «Современные транспортные технологии» Анастасия Красильникова, на рынке комтранса наблюдается уже отрицательная динамика. Один из критических факторов — повышение ставок утилизационного сбора. В частности, для тягачей от 12 до 20 тонн сбор вырос до 2,458 млн. без НДС, прибавив сразу миллион рублей.

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

Импортерам, по мнению эксперта, трудно закладывать новые многомиллионные платежи в итоговую стоимость продукта, поскольку конкуренция на рынке большая, и слишком высокие цены будут отпугивать потенциальных клиентов.

Не менее важный фактор, влияющий на снижение спроса, это повышение ключевой ставки ЦБ, указывает г-жа Красильникова. Один из основных способов продаж коммерческой техники — лизинг, который, как любой кредитный инструмент, напрямую зависит от действий банковского регулятора. Из-за роста ключевой ставки подорожали инвестиции в обновление и расширение парков, увеличились лизинговые платежи. То есть потенциальный клиент столкнулся с растущей стоимостью владения новой техникой.

— Фактически предложение на рынке сейчас превышает спрос. Конкуренция и так высокая, плюс на рынок выходят новые игроки. Дилеры активно применяют маркетинговые инструменты — пересматривают прайс-листы и снижают цены, — рассказывает эксперт.

Специалисты, по словам нашего собеседника, не раз прогнозировали повышение учетной ставки и коэффициентов утильсбора, поэтому многие дилеры постарались подготовиться к изменениям и накопили складские запасы. Теперь приходится распродавать имеющиеся объемы, отсюда — ценовой демпинг. За год с предыдущего повышения учетной ставки китайские тягачи у дилеров, по замечанию эксперта, подешевели на 2-2,5 млн. рублей, несмотря на повышение утилизационных ставок.

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

Есть несколько факторов, которые, по мнению агентства «Автостат», замедляют рост и развитие рынка грузовых автомобилей — как среднетоннажных (MCV), так и крупнотоннажных (HCV). На поставку автокомпонентов и запчастей продолжают влиять санкционные ограничения, действуют жесткие условия кредитования и лизинга (которые фактически определяются высокими учетными ставками ЦБ), не хватает квалифицированной рабочей силы. При этом объемы грузоперевозок в России растут и внутри страны, и на экспортных направлениях.

Заметные и при этом вполне ожидаемые изменения произошли с февраля 2022-го на рынке легкого коммерческого транспорта (LCV). Вместо ушедших европейских марок выдвинулись китайские. За 2023 год в России, по данным «Автостата», было продано 90,4 тыс. новых LCV — на 20% больше, чем годом ранее. А продажи за первую половину 2024-го достигли почти 48,4 тыс. авто этой категории — на 28% больше, чем за январь — июнь предыдущего года. Ведущую тройку составили ГАЗ, УАЗ и Sollers, а на пятом месте впервые оказался китайский Dongfeng.

При этом всего новых грузовых автомобилей за январь — июнь 2024 года было реализовано в России 60,5 тыс. шт., что на 3,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. А объем продаж новых грузовиков за первые восемь месяцев 2024-го составил 82,8 тыс. — на 10,1% меньше, чем годом ранее.

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

Ситуация на вторичном рынке также изменилась относительно предыдущего года, хотя лидерство по-прежнему остается за отечественными марками. Продажи китайских брендов на рынке подержанного комтранса, как указывает генеральный директор сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс» Дмитрий Демчук, за январь-август увеличились в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 10% рынка. В дальнейшем доля китайских марок, как ожидается, вырастет, хотя локальные перевозчики все еще с осторожностью относятся к «китайцам» — не каждая машина готова выдержать российское бездорожье.

Китайские запчасти тоже далеко не всегда соответствуют размерам и ожиданиям по качеству материалов. Сильное влияние на рынок коммерческого транспорта с пробегом, как полагает технический специалист компании «Krauf Автозапчасти» Андрей Коромыслов, будут оказывать сохранение санкций, повышение ставок утилизационного сбора, рост ключевой ставки ЦБ и ужесточение условий сертификации ввозимой техники. Поэтому значительного роста рынка в 2024-м ожидать не стоит, не исключен даже спад. При этом основные доли рынка останутся за прежними российскими игроками.

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

Несмотря на сложности, c которыми сталкивается сейчас российский рынок грузовой техники, факторы для роста, по мнению экспертов, сохраняются. Главным стимулом развития в текущем году останется общее оживление ключевых секторов экономики. Увеличивается товарооборот со странами ближнего зарубежья и Китаем, железные дороги сильно загружены, растет потребность в автоперевозках.

В условиях более интенсивной эксплуатации подвижного состава операторам необходимо обновлять пятилетний автопарк. Сохраняются потребности в тяжелой строительной технике. Ситуация с поставками китайских запчастей тоже постепенно выравнивается. Прежде всего, это касается основных игроков из КНР: они начали развивать свои дилерские сети в России.

Кроме того, сейчас активно реализуются национальные проекты (на них в нынешнем году выделено более 3 трлн. рублей). Один из самых щедро профинансированных — «Безопасные качественные дороги», нацеленный на развитие транспортной инфраструктуры и, следовательно, располагающий к увеличению грузового парка. На создание инфраструктуры в нескольких регионах выделено еще свыше 880 млн руб.). Также из госбюджета в нынешнем году должно быть направлено 2 млрд. руб. на льготный автолизинг, 3,3 млрд. руб. — на субсидирование газомоторной техники.

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