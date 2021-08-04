Почему любому водителю стоит иметь приличный запас «пупырчатой пленки»

Отложить что-либо до лучших времен на балкон, в гараж или на антресоль — наше национальное увлечение. Проводя очередной весенний субботник на вышеуказанных площадях, порой диву даешься, какие только сокровища не скрывает слой пыли. Смех смехом, но повторное использование разного рода предметов поставлено в России на невероятно высокий уровень. Наверное, именно поэтому переработка мусора у нас отстает от всего земного шара — перерабатывать особо нечего.

Похожая история происходит и с самой любимой в народе упаковкой — пузырчатой пленкой другое название — воздушно-пузырчатая пленка), призванной сохранить хрупкие предметы при транспортировке. Лопать ее весело, расслабляет и понимает настроение, но есть у такой упаковки и вполне серьезные, широко используемые в хозяйстве аспекты. Именно поэтому многие автовладельцы хранят в гаражах весьма серьезный запас пленки.

Начать стоит с того, что «пупырка» обладает свойством сохранять температуру, причем как в одну, так и в другую сторону. Стоит завернуть в нее банки с химией, и они намного дольше будут противостоять морозу в холодном гараже. Более того, банка не взорвется в багажнике даже на лютой жаре, если ее заранее поместить в пакет из пузырчатой пленки и завязать сверху резинкой.