Почему любому водителю стоит иметь приличный запас «пупырчатой пленки»

Отложить что-либо до лучших времен на балкон, в гараж или на антресоль — наше национальное увлечение. Проводя очередной весенний субботник на вышеуказанных площадях, порой диву даешься, какие только сокровища не скрывает слой пыли. Смех смехом, но повторное использование разного рода предметов поставлено в России на невероятно высокий уровень. Наверное, именно поэтому переработка мусора у нас отстает от всего земного шара — перерабатывать особо нечего.
Похожая история происходит и с самой любимой в народе упаковкой — пузырчатой пленкой другое название — воздушно-пузырчатая пленка), призванной сохранить хрупкие предметы при транспортировке. Лопать ее весело, расслабляет и понимает настроение, но есть у такой упаковки и вполне серьезные, широко используемые в хозяйстве аспекты. Именно поэтому многие автовладельцы хранят в гаражах весьма серьезный запас пленки.
Начать стоит с того, что «пупырка» обладает свойством сохранять температуру, причем как в одну, так и в другую сторону. Стоит завернуть в нее банки с химией, и они намного дольше будут противостоять морозу в холодном гараже. Более того, банка не взорвется в багажнике даже на лютой жаре, если ее заранее поместить в пакет из пузырчатой пленки и завязать сверху резинкой.
Кстати, если упаковать в такую «тару» сыпучие смеси, то они не наберут влаги и не слипнутся. Важное свойство для обладателей обычного, холодного гаража-коробки. Приятный мелодичный перезвон, который издает «население» багажника, так же удастся победить, если аккуратно все упаковать да проложить «пупыркой». В пакеты из нее удобно сложить домкрат и ключи, а потом расположить в «трюме».
Есть и еще одно весьма любопытное свойство пузырчатой пленки: если морозным зимним вечером расстелить ее на лобовом стекле, прижав дворниками, то оттаивание «визора» утром пройдет намного быстрее. Триплекс не промерзает, оставаясь практически прозрачным. Проще говоря, пять минут, потраченные заранее, приведут к получасу экономии на следующий день.
«Оставь, пригодится» и «не выбрасывай, помой и аккуратно сложи», активно применяемые нашими родителями в повседневной жизни, зачастую вызывают смех и обидные шутки. Однако в простых «лайфхаках» зачастую кроется весьма мудрое зерно. Повторное использование, которое набрало невероятную популярность по всей планете, применяется в России со времен царей, ведь перед попаданием на свалку любая вещь проходит три круга: дома, в гараже, на даче. До полигона добираются сущие крупицы, которые по неизвестной причине были не сожжены в старой железной бочке на фазенде…