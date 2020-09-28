Большим тут не место: что нужно помнить водителям комтранса о столичном «грузовом каркасе»

Впервые «грузовой каркас» ввели в Восточном округе Москвы 1 ноября 2014 года. Через два года, с 1-го декабря 2016-го, его распространили на Северный и Северо-Восточный округа. А еще через три он появился в Юго-Восточном, затем в Южном и Юго-Западном округах.

Власти города утверждают, что смысл «каркаса» — в отделении жилой застройки, куда грузовикам без необходимости въезд запрещен, от улично-дорожной сети, по которой они могут передвигаться свободно.

В «грузовой каркас» входят МКАД, Третье транспортное кольцо, Садовое кольцо, радиальные вылетные автомагистрали, улицы вдали от жилых районов, где движение тяжелой техники может помешать жителям, а также городские транспортные артерии, которые серьезно сокращают перепробег грузового транспорта.

Водителю, чтобы понять, что улица перед ним входит в «грузовой каркас», следует обращать внимание на наличие на ней комплекта из следующих дорожных указателей: знака 3.2 «Движение запрещено», таблички 8.4.1 «Вид транспортного средства» (с изображенным на ней силуэта грузовика), таблички 8.11 «Ограничение разрешенной максимальной массы» (с текстом «2,5 т») и таблички 8.3.1(либо 8.3.2, 8.3.3) «Направление действия».