Большим тут не место: что нужно помнить водителям комтранса о столичном «грузовом каркасе»

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С конца лета 2020-го года всю территорию Москвы внутри МКАД покрыл так называемый грузовой каркас. Последними районами города, попавшими в его зону, стали Центральный, Западный и Северо-Западный. С этого момента, по данным портала «АвтоВзгляд», машинам с максимальной массой свыше 2,5 тонн запрещено появляться на большинстве столичных улиц, за исключением входящих в «каркас».

Впервые «грузовой каркас» ввели в Восточном округе Москвы 1 ноября 2014 года. Через два года, с 1-го декабря 2016-го, его распространили на Северный и Северо-Восточный округа. А еще через три он появился в Юго-Восточном, затем в Южном и Юго-Западном округах.

Власти города утверждают, что смысл «каркаса» — в отделении жилой застройки, куда грузовикам без необходимости въезд запрещен, от улично-дорожной сети, по которой они могут передвигаться свободно.

В «грузовой каркас» входят МКАД, Третье транспортное кольцо, Садовое кольцо, радиальные вылетные автомагистрали, улицы вдали от жилых районов, где движение тяжелой техники может помешать жителям, а также городские транспортные артерии, которые серьезно сокращают перепробег грузового транспорта.

Водителю, чтобы понять, что улица перед ним входит в «грузовой каркас», следует обращать внимание на наличие на ней комплекта из следующих дорожных указателей: знака 3.2 «Движение запрещено», таблички 8.4.1 «Вид транспортного средства» (с изображенным на ней силуэта грузовика), таблички 8.11 «Ограничение разрешенной максимальной массы» (с текстом «2,5 т») и таблички 8.3.1(либо 8.3.2, 8.3.3) «Направление действия».

фото яндекс

Кроме того, практически все отечественные навигационные приложения для мобильных устройств имеют функцию прокладки маршрута для грузовиков с учетом московского «грузового каркаса».

За езду на грузовой машине вне его полагается штраф в размере 5000 рублей по ч. 7 ст. 12.16 КоАП — за «несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств в городе федерального значения Москве». Выявляют нарушителей по этой статье экипажи ДПС.

Существование «грузового каркаса» отнюдь не полностью запрещает движение грузовиков по городским улицам, не входящим в него. Так, покидать их такому транспорту разрешается в случае, когда он обслуживает предприятия, находящиеся вне «каркаса», или людей, проживающих там. Чтобы не нарваться на 5000 штрафа при встрече с сотрудниками ГИБДД, водитель такой машины должен иметь при себе сопроводительные документы, подтверждающие цель его поездки.

Кроме того, съезжать с «грузового каркаса», не опасаясь санкций, можно машине массой свыше 2,5 тонны под управлением водителя, проживающего в том районе, куда она направляется.

штрафы, ПДД, КоАП, большегрузы, коммерческий транспорт, грузовики
28 сентября 2020
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