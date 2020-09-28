Большим тут не место: что нужно помнить водителям комтранса о столичном «грузовом каркасе»

Впервые «грузовой каркас» ввели в Восточном округе Москвы 1 ноября 2014 года. Через два года, с 1-го декабря 2016-го, его распространили на Северный и Северо-Восточный округа. А еще через три он появился в Юго-Восточном, затем в Южном и Юго-Западном округах.
Власти города утверждают, что смысл «каркаса» — в отделении жилой застройки, куда грузовикам без необходимости въезд запрещен, от улично-дорожной сети, по которой они могут передвигаться свободно.
В «грузовой каркас» входят МКАД, Третье транспортное кольцо, Садовое кольцо, радиальные вылетные автомагистрали, улицы вдали от жилых районов, где движение тяжелой техники может помешать жителям, а также городские транспортные артерии, которые серьезно сокращают перепробег грузового транспорта.
Водителю, чтобы понять, что улица перед ним входит в «грузовой каркас», следует обращать внимание на наличие на ней комплекта из следующих дорожных указателей: знака 3.2 «Движение запрещено», таблички 8.4.1 «Вид транспортного средства» (с изображенным на ней силуэта грузовика), таблички 8.11 «Ограничение разрешенной максимальной массы» (с текстом «2,5 т») и таблички 8.3.1(либо 8.3.2, 8.3.3) «Направление действия».
Кроме того, практически все отечественные навигационные приложения для мобильных устройств имеют функцию прокладки маршрута для грузовиков с учетом московского «грузового каркаса».
За езду на грузовой машине вне его полагается штраф в размере 5000 рублей по ч. 7 ст. 12.16 КоАП — за «несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств в городе федерального значения Москве». Выявляют нарушителей по этой статье экипажи ДПС.
Существование «грузового каркаса» отнюдь не полностью запрещает движение грузовиков по городским улицам, не входящим в него. Так, покидать их такому транспорту разрешается в случае, когда он обслуживает предприятия, находящиеся вне «каркаса», или людей, проживающих там. Чтобы не нарваться на 5000 штрафа при встрече с сотрудниками ГИБДД, водитель такой машины должен иметь при себе сопроводительные документы, подтверждающие цель его поездки.
Кроме того, съезжать с «грузового каркаса», не опасаясь санкций, можно машине массой свыше 2,5 тонны под управлением водителя, проживающего в том районе, куда она направляется.