ГИБДД заставляет водителей иметь два комплекта резины: выбираем зимние шины

Техрегламент таможенного союза, где прописаны нормы безопасности для колесных транспортных средств, существует уже не первый год. Документ запрещает эксплуатацию транспорта зимой на летних шинах, а летом — на зимних. Но регламент — регламентом, а вот чтобы щедро раздавать водителям штрафы и запрещать эксплуатацию машин, труженикам свистка и жезла нужно что-то посильнее и поточнее технического регламента. Необходимо, чтобы данный запрет прозвучал в ПДД, а наказание за нарушение табу был прописан в КоАП. И вот, в преддверии холодов, гаишники стали проявлять нешуточную активность в деле создания очередного повода залезть водителям в карман.

Нет, мы не ратуем за то, тоабы водители выезжали на лысой летней резине на зимнюю трассу — это и впрямь небезопасно. Официальная статистика говорит, что в год происходит около 1500 ДТП, причиной которой стали шины, не соответствующие времени года. На самом деле это цифра не отражает масштаба бедствия, потому как аварий происходит в разы больше.

С точки зрения бюрократии, если автомобиль догнал в зад другую машину (не важно в какое время года и на какой резине), в протоколе будет написано, что рулевой не выдержал дистанцию или выбрал скорость, не соответствующую дорожным условиям. И редкий инспектор, приехавший на оформление мелкой аварии, вписывает в официальные бумаги данные о покрышках. Такая информация попадает в протоколы лишь в том случае, если в ДТП пострадали люди.