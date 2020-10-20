Самозанятые перевозчики — безопасность пассажиров и грузов не гарантирована

По данным московского Дептранса, несмотря на общее снижение количества ДТП с участием такси, в этом сегменте перевозок значительно увеличилась смертность после аварий — прирост составил 27,6%. Казалось бы, и без самозанятых проблем на рынке хватает с лихвой, но тут правительство решило добавить жару и распространить данный правовой статус на все отрасли, включая коммерческие — грузовые и пассажирские — перевозки.

Мало нам проблем с такси, так теперь еще и общественный транспорт, которым так или иначе пользуется все население страны, мы теперь отдадим на откуп самозанятым гражданам, взыскать ущерб с которых, в случае ДТП, будет попросту нереально.

Самую жесткую позицию на этот счет занял помощник депутата Госдумы РФ Юрий Нагерняк, по мнению которого самозанятость в целом негативно повлияет на рынок всех перевозок — снизится качество и безопасность предоставляемых услуг. И если в сфере такси этот вопрос еще как-то можно рассматривать, то для автобусных и грузоперевозок самозанятость должна быть исключена.