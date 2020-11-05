Почему покупатели грузовиков выбирают технику белого цвета

Как говорил бывший глава АВТОВАЗа Бу Инге Андерссон, «мы можем выкрасить машину в любой цвет, но россияне все равно раскупят только белые, черные и серебристые».

Правда, в мире коммерческого транспорта действуют несколько иные правила. Да, перевозчики любят белые кабины (на них приходится 65% закупок), но замыкают тройку лидеров не черные и серебристые грузовики, а техника красного (13%) и синего (6%) цветов. А с автобусами еще интереснее. В 2019-м чаще всего заказывали машины белого цвета, однако сейчас главным хитом стал голубой колер.

Можно было бы предположить, что белая эмаль обходится дешевле всего. Но эксперты компании MAN уточняют: их палитру базовых дополняют бирюзово-зеленый, ультрамариновый, ярко-голубой и оранжевый краски, на которые клиенты «клюют» намного реже. Причина — в корпоративных стандартах: у многих российских компаний фирменным для седельных тягачей цветом выбран белый, а для самосвалов — красный. А вот фиолетовые и голубые кабины не заказывает почти никто.