Что будет с машиной, если разбавить антифриз водопроводной водой

Охлаждающая жидкость (ОЖ) состоит из этленгликоля, специальных присадок и воды. Последней в ней может содержаться от 40 до 60 процентов. В первом случае антифриз будет оставаться жидким вплоть до −55ºС, а во втором — до примерно −25ºС. Парадоксально, но в чистом виде этиленгликоль замерзает уже при −13ºС.
Бывает, что по каким-то причинам ОЖ частично испарилась или вытекла из системы охлаждения, а ехать надо позарез. Заменим ее водой из-под крана, долив до нужного уровня в бачке? На самый крайний случай такой вариант сойдет, и какое-то время эксплуатировать мотор с разбавленным антифризом можно. Но при более-менее длительной езде ничего хорошего это не принесет. Дело тут в следующем.
Присадки, содержащиеся в хладагенте, служат не только для придания цвета жидкости. Они выполняют еще несколько функций. Например, антикавитационную. Иными словами, предупреждают образование микропузырьков в местах завихрения потока ОЖ (кавитацию). Эти пузырьки очень опасны, поскольку «отгрызают» по кусочку металл внутри каналов системы охлаждения, разрушая их. Антикоррозийные же присадки не дают ржаветь внутренностям мотора.
Чем больше доля воды в охлаждающей жидкости, тем ниже концентрация и, соответственно, эффективность присадок. Со всеми вытекающими из этого факта неприятными последствиями для двигателя. Уже одного этого достаточно, чтобы не экспериментировать с разбавлением антифриза водой. Но это еще не все, поскольку вышесказанное справедливо для случая использования дистиллированной воды. Если же мы дольем в мотор воду из-под крана, все будет еще печальнее.
Поскольку в ней, в отличии от дистиллированной, имеются еще и растворенные соли. Из такой воды, нагревшейся практически до температуры кипения, эти самые соли начнут выпадать в осадок, образуя накипь на стенках каналов системы охлаждения, в радиаторе и вообще везде. Как на стенках обычного бытового чайника.
А в системе охлаждения машины накипь забьет изнутри трубки радиатора. Что, в конечном счете, приведет к закипанию мотора. Таким образом, можно сделать вывод, что водопроводную воду допустимо добавлять в антифриз исключительно в крайнем случае: только ради того, чтобы добраться до ближайшего островка цивилизации, где следует немедленно слить бурду из системы охлаждения и заменить ее полностью на свежеприобретенный антифриз.