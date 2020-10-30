Что будет с машиной, если разбавить антифриз водопроводной водой

Охлаждающая жидкость (ОЖ) состоит из этленгликоля, специальных присадок и воды. Последней в ней может содержаться от 40 до 60 процентов. В первом случае антифриз будет оставаться жидким вплоть до −55ºС, а во втором — до примерно −25ºС. Парадоксально, но в чистом виде этиленгликоль замерзает уже при −13ºС.

Бывает, что по каким-то причинам ОЖ частично испарилась или вытекла из системы охлаждения, а ехать надо позарез. Заменим ее водой из-под крана, долив до нужного уровня в бачке? На самый крайний случай такой вариант сойдет, и какое-то время эксплуатировать мотор с разбавленным антифризом можно. Но при более-менее длительной езде ничего хорошего это не принесет. Дело тут в следующем.

Присадки, содержащиеся в хладагенте, служат не только для придания цвета жидкости. Они выполняют еще несколько функций. Например, антикавитационную. Иными словами, предупреждают образование микропузырьков в местах завихрения потока ОЖ (кавитацию). Эти пузырьки очень опасны, поскольку «отгрызают» по кусочку металл внутри каналов системы охлаждения, разрушая их. Антикоррозийные же присадки не дают ржаветь внутренностям мотора.