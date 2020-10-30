Что будет с машиной, если разбавить антифриз водопроводной водой

фото avtoservis-moscow
В дороге случается всякое. «Убежавший» антифриз бывает нечем заменить, кроме воды. Что будет, если разбавить нормальную охлаждающую жидкость таким образом, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Охлаждающая жидкость (ОЖ) состоит из этленгликоля, специальных присадок и воды. Последней в ней может содержаться от 40 до 60 процентов. В первом случае антифриз будет оставаться жидким вплоть до −55ºС, а во втором — до примерно −25ºС. Парадоксально, но в чистом виде этиленгликоль замерзает уже при −13ºС.

Бывает, что по каким-то причинам ОЖ частично испарилась или вытекла из системы охлаждения, а ехать надо позарез. Заменим ее водой из-под крана, долив до нужного уровня в бачке? На самый крайний случай такой вариант сойдет, и какое-то время эксплуатировать мотор с разбавленным антифризом можно. Но при более-менее длительной езде ничего хорошего это не принесет. Дело тут в следующем.

Присадки, содержащиеся в хладагенте, служат не только для придания цвета жидкости. Они выполняют еще несколько функций. Например, антикавитационную. Иными словами, предупреждают образование микропузырьков в местах завихрения потока ОЖ (кавитацию). Эти пузырьки очень опасны, поскольку «отгрызают» по кусочку металл внутри каналов системы охлаждения, разрушая их. Антикоррозийные же присадки не дают ржаветь внутренностям мотора.

фото: соцсети

Чем больше доля воды в охлаждающей жидкости, тем ниже концентрация и, соответственно, эффективность присадок. Со всеми вытекающими из этого факта неприятными последствиями для двигателя. Уже одного этого достаточно, чтобы не экспериментировать с разбавлением антифриза водой. Но это еще не все, поскольку вышесказанное справедливо для случая использования дистиллированной воды. Если же мы дольем в мотор воду из-под крана, все будет еще печальнее.

Поскольку в ней, в отличии от дистиллированной, имеются еще и растворенные соли. Из такой воды, нагревшейся практически до температуры кипения, эти самые соли начнут выпадать в осадок, образуя накипь на стенках каналов системы охлаждения, в радиаторе и вообще везде. Как на стенках обычного бытового чайника.

А в системе охлаждения машины накипь забьет изнутри трубки радиатора. Что, в конечном счете, приведет к закипанию мотора. Таким образом, можно сделать вывод, что водопроводную воду допустимо добавлять в антифриз исключительно в крайнем случае: только ради того, чтобы добраться до ближайшего островка цивилизации, где следует немедленно слить бурду из системы охлаждения и заменить ее полностью на свежеприобретенный антифриз.

двигатель, ремонт, мототехника, антифриз
30 октября 2020
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