На аукцион выставят Ford GT40 из нашумевшего фильма

Киношный Ford GT40, за рулем которых сидел актер Кристиан Бейл в роли Кена Майлза, построило калифорнийское автомобильное ателье Superformance. Его выставят на торги Mecum в Соединенных Штатах в начале января.

Новодел Ford GT40 MkII, внешне схож с оригиналом, выступившим в 1966 году в гонке «24 часа Ле-Мана». Но технически современник сильно отличается. Так, копия получила ту же форму, ливрею, салон и даже идентичные колесные диски, что и прототип.