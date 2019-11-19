На аукцион выставят Ford GT40 из нашумевшего фильма

Киношный Ford GT40, за рулем которых сидел актер Кристиан Бейл в роли Кена Майлза, построило калифорнийское автомобильное ателье Superformance. Его выставят на торги Mecum в Соединенных Штатах в начале января.
Новодел Ford GT40 MkII, внешне схож с оригиналом, выступившим в 1966 году в гонке «24 часа Ле-Мана». Но технически современник сильно отличается. Так, копия получила ту же форму, ливрею, салон и даже идентичные колесные диски, что и прототип.
А вот под капотом инженеры разместили 600 сильный V8, сочетающийся с пятиступенчатой «механикой» и задним приводом. Подвеска, рулевое управление, тормозная система — тоже современные. Настоящий «тот самый» GT40 был вооружен семилитровым мотором, работающим вкупе с четырехскоростной МКП.
Начальная цена снявшегося в кино Ford GT40 пока не определена, но наверняка она будет довольно высока. Ценности авто уж точно добавят два автографа — руководителя исторического экипажа Чарли Агапиу и сына Кена Майлза — Питера.
Кстати, в прошлом году американцы отметили 50-летний юбилей GT40, выпустив новое спорткупе Ford GT Heritage Edition. Автомобиль вышел ограниченной серией и был окрашен в оранжево-голубые цвета.