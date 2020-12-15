Какое масло лучше использовать зимой: российское или иностранное

Вопрос — какое масло лить в двигатель, — обычно начинает волновать автомобилиста, когда его машина уже лишена заводской гарантии по причине возраста или пробега. В руководствах по эксплуатации автопроизводитель обычно указывает только требования к смазке — типа 5W-30, 0W-20, 10W-40 или что-то в этом роде. Касательно конкретных марок и брендов указаний, как правило, там нет — лей, что найдешь.

Зимой, когда от масла особенно сильно зависит благополучие мотора, выбор конкретного бренда становится делом по-настоящему щепетильным. Имеет ли смысл переплачивать за «иномарочный» лейбл или отечественная «жижа» вполне сгодится для долгой и счастливой жизни мотора?

Для начала следует помнить, что иностранный логотип международной нефтяной компании на банке с моторным маслом — далеко не гарантия зарубежного происхождения ее содержимого. Не секрет, что целый ряд «иномасел» совершенно официально, но без лишней огласки, разливаются по заказу их владельцев на российских заводах. Если интересно переплачивать за, фактически, российскую жидкость в иностранной упаковке — пожалуйста, оставайтесь в розовых очках. Стоит также иметь в виду, что пакеты присадок, доля которых в моторной смазке может достигать 20%, выпускают всего три производителя в мире. И ни один из них не имеет филиалов в России.