Какое масло лучше использовать зимой: российское или иностранное

Вопрос — какое масло лить в двигатель, — обычно начинает волновать автомобилиста, когда его машина уже лишена заводской гарантии по причине возраста или пробега. В руководствах по эксплуатации автопроизводитель обычно указывает только требования к смазке — типа 5W-30, 0W-20, 10W-40 или что-то в этом роде. Касательно конкретных марок и брендов указаний, как правило, там нет — лей, что найдешь.
Зимой, когда от масла особенно сильно зависит благополучие мотора, выбор конкретного бренда становится делом по-настоящему щепетильным. Имеет ли смысл переплачивать за «иномарочный» лейбл или отечественная «жижа» вполне сгодится для долгой и счастливой жизни мотора?
Для начала следует помнить, что иностранный логотип международной нефтяной компании на банке с моторным маслом — далеко не гарантия зарубежного происхождения ее содержимого. Не секрет, что целый ряд «иномасел» совершенно официально, но без лишней огласки, разливаются по заказу их владельцев на российских заводах. Если интересно переплачивать за, фактически, российскую жидкость в иностранной упаковке — пожалуйста, оставайтесь в розовых очках. Стоит также иметь в виду, что пакеты присадок, доля которых в моторной смазке может достигать 20%, выпускают всего три производителя в мире. И ни один из них не имеет филиалов в России.
Это значит, что во всех российских маслах присадки, от которых зависит львиная доля свойств смазки, полностью импортные: точно такие же, как и в зарубежных аналогах. У импортных масел, помимо кучи достоинств, есть и один общий большой недостаток: их гораздо чаще подделывают.
Российские марки в этом отношении не настолько опасны, поскольку, как правило, меньше стоят в рознице и потому менее интересны для изготовителей контрафакта. А нарваться на «левак» в упаковке, внешне не отличимой от используемой известным мировым масляным брендом, можно легко и непринужденно. Для двигателя работа на такой жидкости может обернуться самыми печальными последствиями.
Резюме из вышесказанного — следующее. В двигатель можно без опаски лить хоть российское, хоть иностранное масло. Главное — убедиться, что конкретный продукт соответствует допуску изготовителя вашей машины именно для ее движка. Обычно эта информация размещается на тыльной стороне канистры. И второе немаловажное условие: следует приобретать «родное», не поддельное масло. А безопасным для приобретения местом можно считать либо фирменную торговую точку, либо магазин при АЗС нефтяной компании, выпускающей собственную марку моторного лубриканта.