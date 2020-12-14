Прогрев автомобиля без запуска двигателя

Предпусковой подогреватель двигателя устанавливается в моторном отсеке. Тепло он вырабатывает из топлива, которое забирает из бака автомобиля с помощью своего собственного топливного насоса. Подогреватель интегрируется в систему охлаждения автомобиля. Также в ней устанавливается дополнительный жидкостный насос. Этот насос прокачивает жидкость, нагретую в подогревателе, через двигатель и радиатор штатной системы отопления салона. Когда радиатор достаточно нагревается, блок управления подогревателя включает вентилятор штатного отопителя, и тёплый воздух подаётся и в салон автомобиля (у модели Comfort+).

Работа подогревателя регулируется автоматически для оптимизации потребления топлива и контролируется многоступенчатой системой защиты. Есть возможность осуществлять запуск предпускового подогревателя дистанционно.