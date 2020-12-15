Больше, чем комфорт: на чем водителю не стоит экономить

Такие погодные и климатические условия стали причиной быстрого преодоления системами Webasto пути из коммерческого транспорта и кораблестроения транзитом через премиальный сегмент прямиком в народный класс автомобилей. Ведь в некоторых регионах иначе просто никак. Да и доступность самих устройств и, главное, сервисов их устанавливающих, за последние годы сделали в тандеме большой шаг на встречу конечному потребителю. К нам с вами.

История, которая началась 13 декабря 2000 года с небольшого предприятия, за 20 лет разрослась в 15 раз. Филиалы Webasto открыты в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Новосибирске. Сегодня «Вебасто Рус» представляют более 50 региональных дилеров и почти 1000 установочных центров. Компания работает с большинством крупнейших автопроизводителей России, в частности, ведущими автобусными заводами ЛиАЗ, ПАЗ, НефАЗ, заводами ГАЗ, КАМАЗ, ЧТЗ, производителями спецтехники и настроек, а также судостроителями.

Прямые контракты связывают «Вебасто Рус» и с дистрибьюторами иностранных автомобильных брендов, как легковой, так и коммерческой техники. Специалисты «Вебасто Рус» осуществляют интеграцию аппаратуры Webasto в конструкцию транспортных средств всех типов.