Cколько россияне в среднем эксплуатируют новый автомобиль

В среднем «легковушка», купленная новой, служит своему первому хозяину 75 месяцев или шесть лет и три месяца. В конце первого полугодия 2018 года этот показатель был несколько меньше — 73 месяца (шесть лет и один месяц), по данным агентства «Автостат».

Конечно, с одной стороны — разница не слишком велика, но тенденция налицо, а ценники на автопродукцию растут без остановки. Как писал портал «АвтоВзгляд», средний прайс на новую легковую машину уже доросла до 1 518 700 рублей, что на 9,9% выше показателя годичной давности. Не мудрено, что люди стали менять автомобили реже.

Напомним, по подсчетам Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), россияне с начала года приобрели 828 750 свежесобранных «легковушек». Относительно прошлого года это на 2,4% меньше. Причем прогнозы экспертов не утешительны: вряд ли отечественный рынок покажет положительную динамику до января.