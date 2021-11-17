Насколько важна дата выпуска шин?

Пожалуй — нет! При правильном (!) хранении на складах современные шины не проявляют снижение ключевых свойств и качеств в течение всего гарантийного срока хранения. То есть для них отсчет жизненного цикла, по сути, начинается с момента начала эксплуатации. Если провести сравнительный тест только что сошедших с заводского конвейера, еще теплых шин и тех, что были взяты со склада, на котором пролежали год, никакой разницы выявить не удастся. Следовательно, делаем важный вывод — если шины были произведены в прошлом году, то их можно смело приобретать и устанавливать на автомобиль. Можете смело пользоваться скидками, которые дают на прошлогодний товар крупные сетевые магазины. Скажем больше. Инженеры-испытатели проводили сравнения шин и с гораздо большей разницей в возрасте. И в этом случае никаких негативных изменений, которые бы могли повлиять на поведение машины в реальных условиях эксплуатации, выявлено не было.

Информация о дате выпуска шины зашифрована в виде цифрового кода (четыре цифры в овале), который указан на ее боковине. Например, 2920 говорит о том, что шина была изготовлена на 29-й неделе 2020 года.

Цветовая маркировка шин — что важно о ней знать?

Теперь поговорим о том — что означают разноцветные полоски на протекторе шины, а также точки на ее боковине. Перво-наперво, вопреки слухам и домыслам, данная маркировка не говорит о том, что шина имеет какие-либо отклонения от нормы и таким образом производитель отметил брак. Все гораздо проще — цветовая маркировка применяется для классификации резиновой ленты, которая используется для формирования протектора шины. В зависимости от сезонности шины — летняя или зимняя — на сборку будет передан материал, обладающий заданными свойствами.

Например, для формирования протектора зимних шин требуется лента, изготовленная из резиновой смеси, которая будет иметь определенную эластичность и твердость при низких температурах. Так как для производства шипованных и фрикционных шин используются различные по составу и свойствам резиновые смеси, из которых формируются протекторы, то и ленты будут иметь свою, строго определенную цветовую маркировку. «Цветовой код» используют и для учета шин на складах.