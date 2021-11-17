Насколько важна дата выпуска шин?

У вас шины свежие? Такой вопрос со стороны покупателей сегодня звучит достаточно часто. Насколько он грамотен и актуален? И на самом деле — какой «свежести» должны быть шины? Для начала разберемся, почему вообще покупателей интересует дата выпуска шин? Можно предположить, что подкованные стараниями специализированной прессы автолюбители опираются на российский ГОСТ 4754–97, согласно которому эксплуатационный срок службы шин легковых автомобилей составляет пять лет с момента их изготовления. Но можно ли его применить к современным шинам, изготовленным из высококачественных материалов, по инновационным технологиям, на автоматизированных линиях?
Пожалуй — нет! При правильном (!) хранении на складах современные шины не проявляют снижение ключевых свойств и качеств в течение всего гарантийного срока хранения. То есть для них отсчет жизненного цикла, по сути, начинается с момента начала эксплуатации. Если провести сравнительный тест только что сошедших с заводского конвейера, еще теплых шин и тех, что были взяты со склада, на котором пролежали год, никакой разницы выявить не удастся. Следовательно, делаем важный вывод — если шины были произведены в прошлом году, то их можно смело приобретать и устанавливать на автомобиль. Можете смело пользоваться скидками, которые дают на прошлогодний товар крупные сетевые магазины. Скажем больше. Инженеры-испытатели проводили сравнения шин и с гораздо большей разницей в возрасте. И в этом случае никаких негативных изменений, которые бы могли повлиять на поведение машины в реальных условиях эксплуатации, выявлено не было.
Информация о дате выпуска шины зашифрована в виде цифрового кода (четыре цифры в овале), который указан на ее боковине. Например, 2920 говорит о том, что шина была изготовлена на 29-й неделе 2020 года.
Цветовая маркировка шин — что важно о ней знать?
Теперь поговорим о том — что означают разноцветные полоски на протекторе шины, а также точки на ее боковине. Перво-наперво, вопреки слухам и домыслам, данная маркировка не говорит о том, что шина имеет какие-либо отклонения от нормы и таким образом производитель отметил брак. Все гораздо проще — цветовая маркировка применяется для классификации резиновой ленты, которая используется для формирования протектора шины. В зависимости от сезонности шины — летняя или зимняя — на сборку будет передан материал, обладающий заданными свойствами.
Например, для формирования протектора зимних шин требуется лента, изготовленная из резиновой смеси, которая будет иметь определенную эластичность и твердость при низких температурах. Так как для производства шипованных и фрикционных шин используются различные по составу и свойствам резиновые смеси, из которых формируются протекторы, то и ленты будут иметь свою, строго определенную цветовую маркировку. «Цветовой код» используют и для учета шин на складах.
А что нужно знать про цветные точки на боковинах шин? Для чего они нужны? Оказывается, это также «служебная» маркировка, которая необходима для того, чтобы мастер шиномонтажной мастерской мог правильно собрать шину на диске. Так, точки белого или желтого цвета показывают, где у покрышки самый легкий сектор. Его определяет специальная, полностью автоматическая установка, на которую шины попадают для проверки на соответствие техническим требованиям по дисбалансу и геометрии. Следовательно, в районе меток нужно расположить вентиль, который имеет определенную массу. И пусть она небольшая, но так можно несколько снизить общий вес балансировочных грузов.
А о чем говорит точка красного цвета? Нет, это не метка самого тяжелого места шины! В районе красной метки шина имеет максимальный радиус. И как использовать данную информацию? Теоретически, если знать, в каком месте диска радиус минимальный, то можно воспользоваться этим, сориентировать шину и диск таким образом, чтобы компенсировать отклонения. Но на практике этого никто не делает, так как чтобы проверить диск, его нужно «прокатать» на стенде, используя высокоточный адаптер! Словом, на цветовую маркировку шин можно не обращать внимания. Она не несет критически важной информации, от которой зависит ресурс шин или их поведение на дороге.
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