Какие качества зимних шин имеют первостепенное значение?

Любая шина, и в том числе зимняя, соткана из компромисса свойств и качеств. Сегодня владельца машины уже не подкупить одним лишь отличным сцеплением и управляемостью на различных типах дорожного покрытия. Ему подавай шину, которая будет служить долго и не терять своих качеств по мере износа протектора вплоть до минимально допустимой его глубины (для зимних шин это 4 мм), не будет досаждать шумом и опустошать кошелек повышенным расходом топлива. Словом — все хотят получить наилучший товар и желательно за небольшие деньги.
Однако мало кто из автовладельцев понимает, насколько сложно даже приблизиться к идеалу и как дорого обходятся научные изыскания в области разработки и производства зимних шин!
Например, работая над сцепными свойствами шин, конструкторы и технологи должны учитывать весь спектр покрытий, по которым может катиться колесо. А это и чистый (сухой/ мокрый, в том числе из-за используемых противогололедных реагентов) асфальт мегаполисов, ледовая колея дворовых проездов, и гладкий «каток» продуваемых всеми ветрами отрезков загородных дорог, снежная шуга и рыхлый снег, чередование покрытий, их одновременное присутствие на дороге!
Например, вчера была оттепель, а ночью ударил мороз, который сковал дорогу ледяным панцирем, а затем его припорошил снег.
Чтобы «просчитать» идеальную конструкцию шины, необходимо учитывать в формуле все переменные, а для этого необходим мощный научно-технический потенциал, включающий в себя полный перечень лабораторного и испытательного оборудования и, разумеется, людские ресурсы. Без специалистов высокого класса в шинной отрасли создать конкурентоспособный продукт невозможно.
Неслучайно лидеры индустрии и входящая в их пул российская компания «Кордиант» имеют собственные научно-технические центры, в которых рождаются «чемпионы дорог».
Теперь о том, какие свойства и качества шин являются самыми важными, а какими можно «пожертвовать»? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно открыть сводную таблицу независимых испытаний шин различных производителей, которые публикуются на страницах специализированных изданий.
Что в приоритете у лидеров? На первых местах рейтинга — сцепление и управляемость на льду и заснеженных дорогах. И в этом нет ничего удивительного, самое главное — это обеспечить максимальную безопасность, гарантировать контроль над машиной в самых сложных дорожных условиях, какие только может создать зима! Машина должна уверенно разгоняться, тормозить, безупречно слушаться руля, держать заданную траекторию движения. А все остальные качества, как то: плавность хода, комфорт (в том числе шумность) и экономичность, уже будут подтягиваться к основным.
А теперь — «вишенка на торте». Взяв пальму первенства по сцеплению и управляемости на льду и заснеженных дорогах, лидеры рейтингов могут продемонстрировать невысокий балл по тем же самым дисциплинам на сухом и мокром асфальте! То есть в переходный период, когда днем солнце сушит асфальт, шины — лидеры, в сложной дорожной ситуации своим поведением могут заставить понервничать даже опытного водителя. Но еще удивительнее, что наилучшее поведение на асфальте может оказаться в активе аутсайдеров теста! Странно? Нисколько! Вполне возможно, что шины, занявшие последние места в рейтинге, были изготовлены из резиновых смесей, имеющих более высокую твердость и меньшую эластичность, что приближает их к летним. И это подтверждается худшими показателями на мокром льду и снеге.
Из всего этого мы делаем простой, но важный вывод — невозможно создать зимнюю шину, которая была бы безупречна по всем параметрам. В любом случае чем-то приходится жертвовать. Но, с другой стороны, конструкторам по силам создать сбалансированные по своим ключевым свойствам и качествам модели шин, которые бы соответствовали ожиданиям большинства автолюбителей, предпочитающих спокойный, размеренный стиль езды. И именно такие шины есть в линейке компании «Кордиант».Подходящую для вашего автомобиля модель вы можете найти на сайте компании cordiant.ru.
Подходящую для вашего автомобиля модель шин вы можете найти на сайте компании cordiant.ru
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