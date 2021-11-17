Какие качества зимних шин имеют первостепенное значение?

Теперь о том, какие свойства и качества шин являются самыми важными, а какими можно «пожертвовать»? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно открыть сводную таблицу независимых испытаний шин различных производителей, которые публикуются на страницах специализированных изданий.

Что в приоритете у лидеров? На первых местах рейтинга — сцепление и управляемость на льду и заснеженных дорогах. И в этом нет ничего удивительного, самое главное — это обеспечить максимальную безопасность, гарантировать контроль над машиной в самых сложных дорожных условиях, какие только может создать зима! Машина должна уверенно разгоняться, тормозить, безупречно слушаться руля, держать заданную траекторию движения. А все остальные качества, как то: плавность хода, комфорт (в том числе шумность) и экономичность, уже будут подтягиваться к основным.

А теперь — «вишенка на торте». Взяв пальму первенства по сцеплению и управляемости на льду и заснеженных дорогах, лидеры рейтингов могут продемонстрировать невысокий балл по тем же самым дисциплинам на сухом и мокром асфальте! То есть в переходный период, когда днем солнце сушит асфальт, шины — лидеры, в сложной дорожной ситуации своим поведением могут заставить понервничать даже опытного водителя. Но еще удивительнее, что наилучшее поведение на асфальте может оказаться в активе аутсайдеров теста! Странно? Нисколько! Вполне возможно, что шины, занявшие последние места в рейтинге, были изготовлены из резиновых смесей, имеющих более высокую твердость и меньшую эластичность, что приближает их к летним. И это подтверждается худшими показателями на мокром льду и снеге.