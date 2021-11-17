Стоит ли при выборе зимних шин опираться на рисунок их протектора?

Рисунок протектора любой шины — что фотография в паспорте человека. По ней идентифицируют личность. И… в общем-то, на этом все! Судить по внешности о том, какой характер у человека или шины, нельзя. Именно по этой причине неправильно делать выбор в пользу направленного, асимметричного, «агрессивного», «мягкого» и т. д. рисунка протектора при выборе зимней легковой шины. Важно знать, как она себя ведет на дороге, в каких условиях проявляются ее сильные стороны. Почему это так, а не иначе?
Начнем с того, что любой рисунок протектора — есть самое настоящее произведение искусства, которое создается с применением современных программ 3D-моделирования и виртуальных испытательных комплексов. А чтобы эти программные аппараты работали должным образом, они должны содержать огромный массив различной информации, которая аккумулируется годами. И самое главное, все, что создано в виртуальном мире, должно доказать свою работоспособность на дорогах общего пользования, на заснеженном, обледенелом, мокром покрытии, а также чистом асфальте.
Иными словами, виртуальные модели должны воплотиться в ходовые образцы и пройти полный цикл испытаний. Теперь понятно, почему создание рисунков протекторов шин есть прерогатива только крупных, имеющих мощный финансовый и технический потенциал компаний. Например, у лидера отечественной шинной промышленности — компании «Кордиант» — научно-исследовательской работой и испытаниями шин занимается отдельный RND-центр, в котором работают десятки специалистов различного профиля.
Идем дальше. Рисунок протектора шины нельзя оценивать в одной лишь его плоскости. Он, как мы уже сказали выше, представляет собой объемную модель, каждый блок, ламель, ребро и т. д. которой выполняет строго определенную функцию. Именно совокупность всех элементов формирует характер шины. Взять, к примеру, «фрикционку» CORDIANT WINTER DRIVE 2.
Ее направленный рисунок протектора имеет в своей основе монолитное ребро, состоящее из V-образных сегментов, а также изрезанных ламелями блоков строго выверенной геометрической формы. Выбор такого решения неслучаен, так как, с одной стороны, обеспечивается отличный отвод снежной шуги из пятна контакта (шина «сушит» опорную поверхность), с другой — за счет множества острых граней ламелей достигается необходимое сцепление с поверхностью.
При этом, если заглянуть внутрь 3D-модели, то мы увидим, что ламели (прорези) имеют сложную геометрическую форму. При деформации, возникающей в момент контакта протектора с дорогой, они сцепляются друг с другом, обеспечивая требуемую жесткость блоков. Тем самым достигается управляемость и прогнозируемость поведения шины в различных режимах движения автомобиля. Другой пример — фрикционная шина CORDIANT WINTER DRIVE с асимметричным рисунком протектора. Ее блоки имеют строго выверенное пространственное расположение, а ламели, которые их «режут», строгую пространственную ориентацию. В пятно контакта каждый элемент протектора «входит» в определенной последовательности, что гарантирует эффективный отвод воды и снежной шуги, а также наилучшее сцепление с поверхностью, причем как при прямолинейном движении колеса, так и его ходе по дуге (выполнение маневра).
А как обстоят дела у шипованных шин? Да точно так же, но с учетом важных особенностей. Одной из них является необходимость размещения в протекторе опорных площадок под установку шипов. И чем их больше — тем сложнее позиционировать «фундаменты» в рисунке, чтобы сохранить сбалансированные свойства и качества шины. Взять, к примеру, шипованную шину CORDIANT SNOW CROSS 2.
Она имеет направленный рисунок протектора, которой выполнен таким образом, чтобы в пятне контакта одновременно находилось 10 шипов, гарантирующих наилучшее сцепление на льду. А усиливают эффект многочисленные 3D-ламели, которыми рассечены блоки. Причем их пространственная ориентация просчитана таким образом, чтобы не ослабить места посадки шипов! Иными словами, создавая рисунок протектора шины CORDIANT SNOW CROSS 2, конструкторы решали сложнейшую техническую задачу по совмещению в нем различных элементов, которые, выполняя свои функции, не оказывали бы негативного влияния друг на друга. И уж поверьте, чтобы найти оптимальную конфигурацию и взаимное расположение элементов, были оценены сотни различных вариаций!
Но и это еще не все. Мало кто из автолюбителей знает, что только лишь создать удачный рисунок протектора, который бы идеально подходил фрикционной или шипованной шине, — это полдела. Чтобы система работала должным образом, протектор необходимо изготовить из материала, обладающего определенными свойствами и качествами — жесткость, износостойкость и т. д. Не секрет, что для изготовления одной шины применяется несколько сортов резиновых смесей.
А теперь вернемся к началу нашего разговора и ответим на вопрос, можно ли визуально, по внешнему виду рисунка протектора оценить свойства и качества шины? Теперь мы понимаем — это нереально! Следовательно, приобретая шины, необходимо довериться профессионалам, которые знают толк в своем деле.
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