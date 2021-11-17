Стоит ли при выборе зимних шин опираться на рисунок их протектора?

Начнем с того, что любой рисунок протектора — есть самое настоящее произведение искусства, которое создается с применением современных программ 3D-моделирования и виртуальных испытательных комплексов. А чтобы эти программные аппараты работали должным образом, они должны содержать огромный массив различной информации, которая аккумулируется годами. И самое главное, все, что создано в виртуальном мире, должно доказать свою работоспособность на дорогах общего пользования, на заснеженном, обледенелом, мокром покрытии, а также чистом асфальте.

Иными словами, виртуальные модели должны воплотиться в ходовые образцы и пройти полный цикл испытаний. Теперь понятно, почему создание рисунков протекторов шин есть прерогатива только крупных, имеющих мощный финансовый и технический потенциал компаний. Например, у лидера отечественной шинной промышленности — компании «Кордиант» — научно-исследовательской работой и испытаниями шин занимается отдельный RND-центр, в котором работают десятки специалистов различного профиля.

Идем дальше. Рисунок протектора шины нельзя оценивать в одной лишь его плоскости. Он, как мы уже сказали выше, представляет собой объемную модель, каждый блок, ламель, ребро и т. д. которой выполняет строго определенную функцию. Именно совокупность всех элементов формирует характер шины. Взять, к примеру, «фрикционку» CORDIANT WINTER DRIVE 2.