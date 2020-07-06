Как водителю грузовика избежать отсрочки платежей за выполненные рейсы

Для этого им надо будет подключиться к новому игроку рынка в сегменте агрегаторов грузоперевозок — компании Cargotenders, а точнее — к ее программе «Прозрачная логистика». Алгоритм работы прост: водители, которых предварительно проверят на благонадежность, станут получать деньги за перевезенные товары не от грузовладельца, а напрямую от Cargotenders. Для этого последняя открывает собственную кредитную линию для проверенных перевозчиков:
– Cargotender берет на себя оплату услуг транспортных компаний и оплачивает перевозку в течение 5—7 рабочих дней после получения оригиналов документов или даже по сканам, если такая договоренность достигнута с грузоперевозчиком, — пояснили порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве фирмы. — При этом грузоотправитель может иметь отсрочку платежа с компанией Cargotender до 60-и дней…
Подобная услуга получила название частный факторинг для водителей. Правда, пока ее никто не оказывал не только в нашей стране, но и в Европе. Поэтому хотя авторы проекта и заявляют, что «столь щедрая программа финансирования стала возможна благодаря доступу учредителей к дешевому европейскому финансированию, которое они привлекают на свое зарубежное юрлицо», но вопрос, почему схема не заработал в Старом Свете остается открытым.
Между тем, сам факторинг — финансирование отсрочек платежа для исполнителя — в России успешно приживается. Так, по данным Ассоциации факторинговых компаний, на 1 января 2020 года совокупный портфель российского рынка факторинга составил 806 млрд. руб., увеличившись за год на 32%. Однако что касается перевозчиков, то им получить оптимальную факторинговую программу пдо последнего времени было довольно сложно. И вот, похоже, ситуация начинает меняться.
– Программа внутриплатформенного кредитования, которую предлагает Cargotender для водителей в своей системе бесплатна, а для открытия кредитной линии не требуется предоставлять дополнительные бумаги, — рассказывает руководитель Cargotender Эдгар Гринберг. — Платформа сама в режиме реального времени (как с помощью проверки по базам правоохранительных и финансовых органов через API, так и благодаря фирменному алгоритму искусственного интеллекта) определяет индекс деловой репутации перевозчика по репрезентативной выборке сделанных им перевозок за отчетный период, например 14—30 дней, и открывает линию, позволяя водителю получать сначала по 35—50%, а далее до 100% стоимости своих ближайших заказов. Фактически речь идет о том, что Cargotender платит перевозчикам из собственных средств, а потом уже дожидается, когда грузовладельцы, заведенные в систему, оплатят выполненные перевозки….
И если эта платформа заработает, то многие коммерсанты вздохнут свободнее, поскольку нынче, как уже говорилось, задержки с оплатой выполненных рейсов могут привести к 2 − 3 неоплаты случатся одна за другой. Другое дело, что, учитывая российские реалии, новому игроку будет довольно сложно заинтересовать транспортные компании своим в целом очень выгодным предложением.
Тем не менее, Cargotender, как заявляют его менеджеры, «хочет приучить перевозчиков к безопасной и цивилизованной модели оплат, где никто не пытается кредитоваться за счет и без того небольших финансовых потоков перевозчика, а создать для него максимально удобную среду для заработка».