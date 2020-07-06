Как водителю грузовика избежать отсрочки платежей за выполненные рейсы

Для этого им надо будет подключиться к новому игроку рынка в сегменте агрегаторов грузоперевозок — компании Cargotenders, а точнее — к ее программе «Прозрачная логистика». Алгоритм работы прост: водители, которых предварительно проверят на благонадежность, станут получать деньги за перевезенные товары не от грузовладельца, а напрямую от Cargotenders. Для этого последняя открывает собственную кредитную линию для проверенных перевозчиков:

– Cargotender берет на себя оплату услуг транспортных компаний и оплачивает перевозку в течение 5—7 рабочих дней после получения оригиналов документов или даже по сканам, если такая договоренность достигнута с грузоперевозчиком, — пояснили порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве фирмы. — При этом грузоотправитель может иметь отсрочку платежа с компанией Cargotender до 60-и дней…

Подобная услуга получила название частный факторинг для водителей. Правда, пока ее никто не оказывал не только в нашей стране, но и в Европе. Поэтому хотя авторы проекта и заявляют, что «столь щедрая программа финансирования стала возможна благодаря доступу учредителей к дешевому европейскому финансированию, которое они привлекают на свое зарубежное юрлицо», но вопрос, почему схема не заработал в Старом Свете остается открытым.