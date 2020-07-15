Тест-драйв Volkswagen Т6.1: в шаге от нового поколения

Наибольшее число машин, традиционно для этой поры, наблюдается на трассе М4 «Дон», ведущей к черноморским берегам. Впрочем, не отстает по трафику и М11 «Нева», соединяющая две столицы. Особенно много авто было замечено на ней в период Белых ночей в Питере. Кстати, на этой же трассе на днях прошел приключенческий мастер-класс посвященный премии «Автомобиль года», на котором побывал портал «АвтоВзгляд».
В его рамках мы протестировали обновленный минивэн Volkswagen Т6.1 Bulli. И хотя в релизе данный автомобиль окрестили машиной нового поколения, это не совсем так, поскольку новое «седьмое» поколение еще только готовиться к запуску в серию. Впрочем, Т6.1 получил довольно много прибамбасов, которые однозначно подняли его на новую ступень эволюции. В некотором смысле, этот автомобиль — переходная модель от поколения Т6 к поколению Т7.
Немного истории. 8 марта 1950 года был выпущен первый коммерческий Volkswagen с литерой Т и получил имя собственное Bulli. Именно Volkswagen Т1 стал синонимом надежности и выносливости, что и определило дальнейшую судьбу этого коммерческого автомобиля. Правда, к началу выпуска «второго» поколения название Bulli подзабылось, и вот спустя 70 лет производитель вернул минивэну историческое имя. Т6.1 получил семь новых двухцветных вариантов окраски кузова и шесть новых моноцветов. Кстати, именно двухцветный окрас был фишкой Bulli «первого» поколения, что сделало его по-настоящему харизматичной машиной, облюбованной позже представителями движения хиппи. И присутствие двух цветов на новых авто как бы намекает на связь поколений.
Радикальное отличие Т6.1 от своего предшественника Т6 — в его оснащении появилась целая россыпь самых разнообразных электронных помощников. Приборная панель стала полностью цифровой. В зависимости от комплектации, машина может распознавать дорожные знаки, автоматически стабилизировать курс при резком порыве бокового ветра, подсказывает водителю, куда крутить руль при маневрировании с прицепом. Кроме того, в арсенале есть даже парковочный автопилот. Пожалуй, это первый коммерческий автомобиль, напичканный самыми передовыми системами безопасности и разнообразными помощниками.
Несмотря на габариты далеко не как у легковушки, вэн весьма легок в управлении. Одно из испытаний, приготовленных в рамках мастер-класса — маневрирование с прицепами (маленьким дачным и огромным для перевозки яхты). Благодаря штатной камере заднего вида, подъехать фаркопом к прицепу не составляет труда. А огромные «лопухи» заднего вида помогают контролировать ситуацию вокруг.
В линейке моторов обошлось без кардинальных перемен. Все те же 2-литровые дизельки, которые, в зависимости от настроек турбин, выдают от 90 до 199 «кобыл». Правда, в отличие от движков, установленных на Т6, силовые агрегаты Т6.1 стали более экологичными и соответствуют перспективным нормам по выхлопу Евро-6d-TEMP-EVAP. Впрочем, для этого в продаже должно появиться дизельное топливо соответствующего стандарта.
Оценить, насколько изменился салон новинки помогло еще одно конкурсное задание от авторов мастер-класса «Автомобиль года». В строго отведенное время нашей команде нужно было трансформировать салон для семейных нужд: то есть скомпоновать сиденья так, чтобы пассажиры сидели лицом друг к другу, и заодно установить детское кресло. Думали, что придется как следует повозиться, чтобы сделать перестановку в этом своеобразном «доме на колесах».
Однако система быстрой трансформации салона позволяет за считанные секунды и без физических усилий устанавливать кресла как заблагорассудится. Из семейного минивэна машина запросто превращается в грузовичок для перевозки холодильника или мебели.
Само собой, оснащение автомобиля не только приятными, но и всевозможными полезными «плюшками» не могло не отразиться на цене. Если за основу взять рекламную замануху, в которой минимальная цена на Multivan T6.1 Bulli стартует от 3 453 100, то машина вроде как подорожала не сильно (новый «тэ шестой» продается практически за такие же деньги).
Однако этот ценник возможен лишь при взятии кредита и сдаче своего «коня» дилеру в трейд-ин. И комплектация за эту цену будет весьма скромной. Ну а более или менее приличный на опции «мультик» обойдется никак не меньше, чем в 4,5 «мульта». Ничего не скажу: шикарный автомобиль, мечта любого поэта, но при такой цене, к сожалению, для многих россиян он так и останется мечтой.