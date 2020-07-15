Тест-драйв Volkswagen Т6.1: в шаге от нового поколения

Наибольшее число машин, традиционно для этой поры, наблюдается на трассе М4 «Дон», ведущей к черноморским берегам. Впрочем, не отстает по трафику и М11 «Нева», соединяющая две столицы. Особенно много авто было замечено на ней в период Белых ночей в Питере. Кстати, на этой же трассе на днях прошел приключенческий мастер-класс посвященный премии «Автомобиль года», на котором побывал портал «АвтоВзгляд».

В его рамках мы протестировали обновленный минивэн Volkswagen Т6.1 Bulli. И хотя в релизе данный автомобиль окрестили машиной нового поколения, это не совсем так, поскольку новое «седьмое» поколение еще только готовиться к запуску в серию. Впрочем, Т6.1 получил довольно много прибамбасов, которые однозначно подняли его на новую ступень эволюции. В некотором смысле, этот автомобиль — переходная модель от поколения Т6 к поколению Т7.