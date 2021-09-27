Как без лишних проблем перевезти в Европу ценный груз на автомобиле

Основным направлением при транспортировках грузов в Европу является автотранспорт. На фоне пандемии, экономических санкций по отношению к России, а также мировой экологической повестки, правила ввоза товаров в страны ЕС периодически меняются. Для того чтобы заниматься перевозками на международном уровне, — прежде всего необходимо мониторить новости из отрасли.
Например, в июле этого года Евросоюз отменил порог безналогового сбора при ввозе импортных грузов. Ранее этот показатель составлял 22 евро для любого товара, сейчас все онлайн-транзакции в странах ЕС облагаются НДС и требуют оформления таможенной декларации.
Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» основатель международного сервиса по грузоперевозкам GetTransport Александр Сапов, оптимизировать процесс отправки товаров за рубеж можно путем разделения рынков сбыта. Если направление — Европа, то правила одинаковы для всех стран ВТО. Поэтому в случае, если груз транспортируется по территории нескольких государств, то получится сэкономить на таможенных сборах.
При этом свои особенности есть в каждой европейской стране. В Нидерландах коллективные трудовые договоры (САО) действуют с 2021 года только на местных перевозчиков. Остальным обязали платить водителям минимальную ставку оплаты труда. Для людей, старше 21 года — около 1650 евро в месяц, 78 евро в день. Для въезда во Францию владельцы грузовиков весом до 3,5 тонн обязаны нанести на кузов маркировку, информирующую о слепых зонах. Штраф за ее отсутствие — 750 евро. Кроме того, в этой стране с 2020 года обязательны зимние шины или цепи для грузовиков.
В Великобритании с грузовых автомобилей, чей экологический класс ниже Евро-6, взимается штраф в размере 100 фунтов в день. Владельцам авто классом ниже Евро-4 придется платить уже 300 фунтов.
Маршрут можно организовать с выгодой, если позаботиться об этом заранее. Основные параметры перевозки — цена, сроки и сохранность груза. Следовательно при планировке отправления товаров в Европу нужно учитывать удаленность страны-импортера, состояние границ (открыты или закрыты), нюансы оформления таможенных документов и необходимость задействовать другие виды транспорта. Последний фактор особенно важен для скандинавских стран: в отдалённые регионы севера Швеции груз перевозят еще и морским путем.