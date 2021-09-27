Как без лишних проблем перевезти в Европу ценный груз на автомобиле

Основным направлением при транспортировках грузов в Европу является автотранспорт. На фоне пандемии, экономических санкций по отношению к России, а также мировой экологической повестки, правила ввоза товаров в страны ЕС периодически меняются. Для того чтобы заниматься перевозками на международном уровне, — прежде всего необходимо мониторить новости из отрасли.

Например, в июле этого года Евросоюз отменил порог безналогового сбора при ввозе импортных грузов. Ранее этот показатель составлял 22 евро для любого товара, сейчас все онлайн-транзакции в странах ЕС облагаются НДС и требуют оформления таможенной декларации.

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» основатель международного сервиса по грузоперевозкам GetTransport Александр Сапов, оптимизировать процесс отправки товаров за рубеж можно путем разделения рынков сбыта. Если направление — Европа, то правила одинаковы для всех стран ВТО. Поэтому в случае, если груз транспортируется по территории нескольких государств, то получится сэкономить на таможенных сборах.