Можно менять лампы в фарах значительно реже!

Вот пример Кольчугинской транспортной компании из Алтайского края: Комплекта самых дешевых ламп R5W хватало на один рейс «Камаза» из с. Михайловское до г. Рубцовск и обратно. «Уговорив» себя установить лампы OSRAM TRUCKSTAR PRO, которые стоят на 50% дороже бюджетных, владелец машины поменял их спустя лишь 10(!) рейсов. Эксперимент подтверждает истину «скупой платит дважды».

Специально для коммерческого транспорта немецкий производитель OSRAM разработал лампы TRUCKSTAR PRO, в ассортимент которых входят типы H1, H3, H4, H7 и H11 для фар ближнего и дальнего света, «противотуманок» и дневных ходовых огней. Дополняют линейку лампы PY21W, P21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, T4W для габаритных огней, стоп-сигналов, задних противотуманных фонарей, модулей подсветки номерного знака и т. д. Лампы-долгожители могут быть установлены практически во все светотехнические приборы грузовика и прицепа, от которых зависит эффективность и безопасность перевозок.