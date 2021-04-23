Авторынок выходит из спячки: в России резко выросли продажи грузовиков

Если говорить предметно, то за первый квартал 2021 года объем рынка новых LCV в России составил 27 000 единиц — на 14% больше, чем за 3 месяца прошлого года. Рост показали восемь брендов из ТОП-10 российского рынка. Так, немного просел лидер — марка ГАЗ, однако результат на уровне 10 542 машин (-1,2%) все равно остается недостижимым для конкурентов.
Далее следуют УАЗ и LADA, притом последняя берет «бронзу» российского рынка впервые. Уазовцы пристроили 4196 своих автомобилей (+18%), а вазовцы — 3680 экземпляров (+60,4%). Результат моделей из Тольятти легко объясним выходом обновленного «Ларгуса», о котором портал «АвтоВзгляд» рассказывал достаточно подробно.
На четвертую строчку неожиданно откатился Ford. Впрочем, как показали мартовские продажи, со временем «голубой овал» может обойти своих российских соперников. А пока — 3253 отправленных клиентам «Транзита» (+27,5%), как гласит статистика, подготовленная агентством «Автостат».
Весьма ощутимой взлет только что пережила марка Peugeot: ее дилеры сумели реализовать 1249 фургонов и фургончиков, что превышает прошлогодний показатель аж на 77,7%. Тогда как следующий далее по списку Volkswagen практически стоит на месте (1 247 шт.; +0,2%).
Расклад по моделям прост. Безусловным лидером продолжает оставаться «Газель Next» (5755 шт.; −2,7%), которой вскоре предстоит пережить смену поколений. Главным преследователем традиционно является Ford Transit, притом спрос на елабужские грузовички растет весьма ощутимыми темпами (3252 шт,; +30,4%).
Формально на третье место поднялся LADA Largus (3167 шт.; +61,7%), однако это произошло только потому, что разные версии уазовской «буханки» и «Газели Бизнес» проходят как разные модели. То есть бортовой ГАЗ-3302 и цельнометаллический ГАЗ-2752 по логике составителей рейтинга не считаются представителями одного семейства.
На рынке «больших» грузовиков тоже наблюдается положительная динамика. Так, объем продаж по итогам квартала составил 19 400 штук, что на 11,6% больше, чем за январь-март минувшего года. Здесь абсолютно недосягаемый результат показал КамАЗ (7257 шт.; +24%). Главную кассу автогиганту дали вездеходы и самосвалы — видимо, спасибо надо сказать начавшейся стройке трассы М12.
Очень достойно выступили наш ГАЗ (1862 шт.; +11,1%), шведская Scania (1257 шт.; +36,6%) и белорусский МАЗ (1255 шт.; +67,8%). Кроме того, перевозчики неплохо разбирали грузовики «Урал» (1163 шт.; +13,2%). Любопытно, что абсолютное большинство представителей «европейской грузовой семерки», а конкретно MAN, Volvo, Mercedes-Benz и Volvo, просели по итогам квартала, но очень достойно выступили по результатам марта.
Как намекнули порталу «АвтоВзгляд» представители нескольких брендов, положительный тренд должен сохраниться и в ближайшие месяцы.
Главные игроки рынка единодушно подтвердили порталу «АвтоВзгляд», что главная причина сложившегося за январь-март положения дел — в отложенном спросе. Притом возник он не только потому, что клиенты откладывали обновление автопарков, но и по причине закрытых во многих странах заводов — предприниматели банально не могли оформить (и затем получить) свои заказы.
И еще одно важное наблюдение. Российские перевозчики не просто стали приходить за грузовиком, а покупать «пакет решений». То есть бизнесмен, как минимум, вдобавок оформляет долгосрочный сервисный контракт, который избавляет его от дальнейших забот по обслуживанию машины, а стоимость ТО изначально закладывается в лизинговые платежи. Также резко вырос спрос на телематические решения.
— Российского потребителя все меньше интересует базовая стоимость автомобиля. Он хочет, чтобы в комфортный для него лизинговый платеж также входили телематические услуги и сервисные контракты, ведь благодаря ним его бизнес становится эффективнее, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» коммерческий директор ООО «МАН Трак энд Бас РУС» Павел Селев.