Авторынок выходит из спячки: в России резко выросли продажи грузовиков

На четвертую строчку неожиданно откатился Ford. Впрочем, как показали мартовские продажи, со временем «голубой овал» может обойти своих российских соперников. А пока — 3253 отправленных клиентам «Транзита» (+27,5%), как гласит статистика, подготовленная агентством «Автостат».

Весьма ощутимой взлет только что пережила марка Peugeot: ее дилеры сумели реализовать 1249 фургонов и фургончиков, что превышает прошлогодний показатель аж на 77,7%. Тогда как следующий далее по списку Volkswagen практически стоит на месте (1 247 шт.; +0,2%).

Расклад по моделям прост. Безусловным лидером продолжает оставаться «Газель Next» (5755 шт.; −2,7%), которой вскоре предстоит пережить смену поколений. Главным преследователем традиционно является Ford Transit, притом спрос на елабужские грузовички растет весьма ощутимыми темпами (3252 шт,; +30,4%).

Формально на третье место поднялся LADA Largus (3167 шт.; +61,7%), однако это произошло только потому, что разные версии уазовской «буханки» и «Газели Бизнес» проходят как разные модели. То есть бортовой ГАЗ-3302 и цельнометаллический ГАЗ-2752 по логике составителей рейтинга не считаются представителями одного семейства.