Авторынок выходит из спячки: в России резко выросли продажи грузовиков

Фото: КАМАЗ.
Хорошие новости: с начала года российские перевозчики активно раскупают новую технику, притом рост наблюдается во всех сегментах — от легкого комтранса до тяжелых грузовиков. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, с чем это связано, а также узнал, что представители бизнеса хотят и готовы покупать не только сами автомобили, но и пакетные решения для их эксплуатации.

Если говорить предметно, то за первый квартал 2021 года объем рынка новых LCV в России составил 27 000 единиц — на 14% больше, чем за 3 месяца прошлого года. Рост показали восемь брендов из ТОП-10 российского рынка. Так, немного просел лидер — марка ГАЗ, однако результат на уровне 10 542 машин (-1,2%) все равно остается недостижимым для конкурентов.

Далее следуют УАЗ и LADA, притом последняя берет «бронзу» российского рынка впервые. Уазовцы пристроили 4196 своих автомобилей (+18%), а вазовцы — 3680 экземпляров (+60,4%). Результат моделей из Тольятти легко объясним выходом обновленного «Ларгуса», о котором портал «АвтоВзгляд» рассказывал достаточно подробно.

Фото производителя.

На четвертую строчку неожиданно откатился Ford. Впрочем, как показали мартовские продажи, со временем «голубой овал» может обойти своих российских соперников. А пока — 3253 отправленных клиентам «Транзита» (+27,5%), как гласит статистика, подготовленная агентством «Автостат».

Весьма ощутимой взлет только что пережила марка Peugeot: ее дилеры сумели реализовать 1249 фургонов и фургончиков, что превышает прошлогодний показатель аж на 77,7%. Тогда как следующий далее по списку Volkswagen практически стоит на месте (1 247 шт.; +0,2%).

Расклад по моделям прост. Безусловным лидером продолжает оставаться «Газель Next» (5755 шт.; −2,7%), которой вскоре предстоит пережить смену поколений. Главным преследователем традиционно является Ford Transit, притом спрос на елабужские грузовички растет весьма ощутимыми темпами (3252 шт,; +30,4%).

Формально на третье место поднялся LADA Largus (3167 шт.; +61,7%), однако это произошло только потому, что разные версии уазовской «буханки» и «Газели Бизнес» проходят как разные модели. То есть бортовой ГАЗ-3302 и цельнометаллический ГАЗ-2752 по логике составителей рейтинга не считаются представителями одного семейства.

Фото: АвтоВзгляд.

На рынке «больших» грузовиков тоже наблюдается положительная динамика. Так, объем продаж по итогам квартала составил 19 400 штук, что на 11,6% больше, чем за январь-март минувшего года. Здесь абсолютно недосягаемый результат показал КамАЗ (7257 шт.; +24%). Главную кассу автогиганту дали вездеходы и самосвалы — видимо, спасибо надо сказать начавшейся стройке трассы М12.

Очень достойно выступили наш ГАЗ (1862 шт.; +11,1%), шведская Scania (1257 шт.; +36,6%) и белорусский МАЗ (1255 шт.; +67,8%). Кроме того, перевозчики неплохо разбирали грузовики «Урал» (1163 шт.; +13,2%). Любопытно, что абсолютное большинство представителей «европейской грузовой семерки», а конкретно MAN, Volvo, Mercedes-Benz и Volvo, просели по итогам квартала, но очень достойно выступили по результатам марта.

Как намекнули порталу «АвтоВзгляд» представители нескольких брендов, положительный тренд должен сохраниться и в ближайшие месяцы.

Главные игроки рынка единодушно подтвердили порталу «АвтоВзгляд», что главная причина сложившегося за январь-март положения дел — в отложенном спросе. Притом возник он не только потому, что клиенты откладывали обновление автопарков, но и по причине закрытых во многих странах заводов — предприниматели банально не могли оформить (и затем получить) свои заказы.

Фото: MAN.

И еще одно важное наблюдение. Российские перевозчики не просто стали приходить за грузовиком, а покупать «пакет решений». То есть бизнесмен, как минимум, вдобавок оформляет долгосрочный сервисный контракт, который избавляет его от дальнейших забот по обслуживанию машины, а стоимость ТО изначально закладывается в лизинговые платежи. Также резко вырос спрос на телематические решения.

— Российского потребителя все меньше интересует базовая стоимость автомобиля. Он хочет, чтобы в комфортный для него лизинговый платеж также входили телематические услуги и сервисные контракты, ведь благодаря ним его бизнес становится эффективнее, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» коммерческий директор ООО «МАН Трак энд Бас РУС» Павел Селев.

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23 апреля 2021
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