Неконкурентные условия: почему транспортные компании никак не выйдут из пике

Для большинства транспортных компаний минувший год начался с уверенного роста — почти все перевозчики закрыли первый квартал «в плюсе». В апреле же, когда в России и за рубежом вступили в силу ковидные ограничения, их «продажи» поползли вниз. Игроки столкнулись с резким спадом грузооборота (до 40% по итогам месяца) в первую очередь из-за локдауна. Логика проста: объемы производства сократились, клиентов стало существенно меньше.

Однако не только вынужденные каникулы промышленных предприятий подрывали рынок транспортных услуг. Немало хлопот перевозчикам доставили колебания ставок в авиасегменте, повальная отмена рейсов и закрытие сухопутных границ. Логистические компании оказались зажаты со всех сторон.

И хорошо, что власти таки включили транспортную отрасль в перечень наиболее пострадавших от пандемии и разработали для перевозчиков программу адресной поддержки. Хотя эту самую поддержку смогли получить далеко не все.