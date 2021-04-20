Какой грузовик лучше купить для перевозок внутри города

Одно из самых интересных предложений — новый «Валдай Next». За 2 280 000 рублей покупатель вместо «голой» машины клиент получит 125-литровый топливный бак, круиз-контроль, систему стабилизации, индикатор износа колодок и даже кондиционер.
Это будет шасси (за кузов придется доплатить), оборудованное дизелем Cummins 2.8 (131 л. с. и 353 Н·м) и шестиступенчатой механической коробкой. При полной массе грузовика 7 тонн он готов перевезти 3700 кг груза.
Очевидный минус газовской новинки — она только-только вышла на рынок, поэтому никто не знает, как модель покажет себя на практике. В теории все должно быть хорошо, ведь создатели «Валдая» применили проверенное газоновское шасси. Но смущает маленький объем ДВС.
Кабину для «Валдая» поставляет китайский «Фотон». И точно такой же модуль стоить на Hyundai Mighty. Этот «кореец» прекрасно знаком нашим перевозчикам: его хвалят за надежность и выносливость. Но за все приходится платить: базовый Mighty нынче стоит от 3 490 000 ₽.
Любопытно, что азиатский восьмитонник тоже оснащается довольно скромным мотором — при объеме 2,9 литра он выдает 160 л. с. и 392 Н·м. Но это не мешает производителю заявлять грузоподъемность на уровне 5,5 тонны.
Еще один проверенный игрок нашего рынка — Isuzu Elf. Несмотря на ульяновскую сборку, его цена тоже кусается: за шасси, готовое возить 5200 кг, дилер попросит 3 620 000 ₽. Несомненный плюс — полноразмерный дизель кубатурой аж 5,2 л (155 л. с.) и возможность заказать коробку-автомат.
Японский Fuso Canter будет подешевле: шасси, рассчитанное на 6 тонн полезной нагрузки, отдают по прайсу за 3 177 000 ₽. Грузовик, собранный в Набережных Челнах, будет оборудован трехлитровым турбодизелем мощностью 175 л. с. (430 Нм).
Если нужен совсем доступный вариант, придется смотреть на «китайцев». А почему нет? JAC N80 можно приобрести за 2 590 000 ₽. Притом восьмитонная база оборудована солидным двигателем Cummins 3.8 на 152 л. с. Грузоподъемность — вполне стандартные 5 тонн.
Замыкает список Foton S85 за 2 689 000 ₽. Его создатели тоже сделали ставку на 152-сильный Cummins, к которому пристыковали проверенную 6-ступенчатую «механику» ZF. Более того, китайская марка уверена, что их шасси сможет без проблем брать на борт 5,5 тонны груза.
…На самом деле, рынок уже сделал свои выводы. Несмотря на высокие цены, балом на рынке правят «японцы» и «корейцы». Лучшего всего расходятся Hyundai, Isuzu и в меньшей степени Fuso.
«Китайцы» JAC и Foton радуют приятными ценниками, но их берут заметно реже — хотя агрегатная база обоих заслуживает уважения.
На этом фоне «Валдай Next» выглядит весьма интересно. Он доступнее других, у него экстравыносиливое шасси, но покупателей может испугать «легковой» мотор. И опять же: перевозчики только начинают «дегустировать» этот продукт.