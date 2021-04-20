Какой грузовик лучше купить для перевозок внутри города

Одно из самых интересных предложений — новый «Валдай Next». За 2 280 000 рублей покупатель вместо «голой» машины клиент получит 125-литровый топливный бак, круиз-контроль, систему стабилизации, индикатор износа колодок и даже кондиционер.

Это будет шасси (за кузов придется доплатить), оборудованное дизелем Cummins 2.8 (131 л. с. и 353 Н·м) и шестиступенчатой механической коробкой. При полной массе грузовика 7 тонн он готов перевезти 3700 кг груза.

Очевидный минус газовской новинки — она только-только вышла на рынок, поэтому никто не знает, как модель покажет себя на практике. В теории все должно быть хорошо, ведь создатели «Валдая» применили проверенное газоновское шасси. Но смущает маленький объем ДВС.