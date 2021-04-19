Новый КАМАЗ для города: первый обзор модели «Компас»

Мало кто помнит, но 15 лет назад КамАЗ уже пробовал выпускать «маленькие» грузовики: модель 4307 имела грузоподъемность чуть больше трех тонн и оснащалась турбодизелем Cummins объемом 3,9 л мощностью 138 л. с. Но за неимением лучшего, машина получила классическую камазовскую кабину, которая была ей велика.
Впрочем, этим же кабинным модулем оснащается куда более успешный КамАЗ-4308 — он выпускается по сей день. «Ноль восьмой» способен увезти около шести тонн груза, так что ему полагается более крупный движок — тоже Cummins, но 242-сильный 6,7-литровый.
Новейший «Компас» как раз приходит на смену обоим грузовикам. Его старшие версии будут полной массой 9 и 12 тонн и грузоподъемностью 4 и 6 тонн, соответственно. Главным конкурентом этих машин КамАЗ видит не столько «Валдай Next», сколько сверхуспешный «Газон» — в стандартной и тяжелой версиях.
Напомним, что для «Валдая» газовцы взяли китайскую кабину — от грузовичка Foton Ollin CTS, притом ее же использует корейский среднетоннажник Hyundai Mighty. И в Набережных Челнах пошли по аналогичному пути: им модули будет поставлять JAC — последний не говорит напрямую, но намекает, будто каркас спроектировали инженеры Isuzu.
В основу же «Компаса» ляжет достаточно простая рама прямого сечения, которую КамАЗ планирует делать своими силами. Остальное соберут с миру по нитке: мосты — свои, коробки передач — ZF, моторы — Cummins. Притом агрегаты 4.5 и 6.9 делает «дружественное» СП «Камминз Кама», так что, вероятно, именно им предстоит прописаться под китайской кабиной.
Отдельного рассказа заслуживает младший из «Компасов». По некоторым данным, ему достанется мотор объемом всего 2,1 л Учитывая крайне специфическую кубатуру, можно предположить, что это рядная четверка от «Спринтера». Тем более, что 15% камазовских акций принадлежат концерну Daimler, так что договориться по поводу поставок моторов партнеры теоретически могли.
Удивительно, но этому дизельку предстоит перемещать пятитонную машину. Хватит ли силенок? Другие источники уверяют, что челнинцы планируют закупать 2,8-литровый Cummins — такой же ставится на «Газели». В любом случае, на рынке «камазенку» предстоит выйти именно против газовского бестселлера, но не обычного его варианта, а усиленного, полной массой 4,6 тонны.
И, конечно, отечественной новинке предстоит бросить вызов бескапотными «азиатами» — в первую очередь, Hyundai и Isuzu, плюс немногочисленному племени «китайцев», представленного марками JAC и Foton. В прошлом году техники такого рода было продано 6000 единиц.
Интересно, какими тиражами сможет расходиться бескапотник из Набережных Челнов? Узнаем уже скоро. И даже удивительно, что вездущие шпионы пока не добыли ни одного фото будущего среднетоннажника!