Новый КАМАЗ для города: первый обзор модели «Компас»

Мало кто помнит, но 15 лет назад КамАЗ уже пробовал выпускать «маленькие» грузовики: модель 4307 имела грузоподъемность чуть больше трех тонн и оснащалась турбодизелем Cummins объемом 3,9 л мощностью 138 л. с. Но за неимением лучшего, машина получила классическую камазовскую кабину, которая была ей велика.

Впрочем, этим же кабинным модулем оснащается куда более успешный КамАЗ-4308 — он выпускается по сей день. «Ноль восьмой» способен увезти около шести тонн груза, так что ему полагается более крупный движок — тоже Cummins, но 242-сильный 6,7-литровый.

Новейший «Компас» как раз приходит на смену обоим грузовикам. Его старшие версии будут полной массой 9 и 12 тонн и грузоподъемностью 4 и 6 тонн, соответственно. Главным конкурентом этих машин КамАЗ видит не столько «Валдай Next», сколько сверхуспешный «Газон» — в стандартной и тяжелой версиях.