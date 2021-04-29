В России возник острый дефицит «Уазиков», «Газелей» и грузовиков

Как сообщает «Коммерсант», некоторые продавцы LCV и грузовиков, если и принимают заказы на покупку автомобилей, то только на следующий год. Вы только представьте, что машину раньше 2022 года покупатель не увидит. Такого не наблюдается даже в легковом сегменте, где автомобили после оформления заявки попадают к заказчикам в среднем через три-четыре месяца.

По информации Росстата, с января по март 2021 года рост производства грузовых автомобилей в нашей стране составил без малого 42%.

Скажем больше: сметают грузовики и легкий коммерческий транспорт и на вторичном рынке. Цены взлетели минимум на 30%. И если дефицит легковушек эксперты обещают погасить не раньше осени, то большегрузы, как уже было сказано, невозможно будет купить вплоть до следующего года. Причем конца и края этому нет.

На рынке LCV не хватает автомобилей LADA Largus, Ford Transit, некоторых моделей Isuzu, Volkswagen, Citroёn, УАЗ и ГАЗ. Проблемы с наличием и поставкой наблюдаются у таких грузовых марок, как Volvo, Scania и Mercedes-Benz. Не лучше дела и у отечественного КАМАЗа. Это тот самый случай, когда спрос превышает предложение.