Нужно ли балансировать колеса при каждом шиномонтаже

Действительно, балансировка — мероприятие, в законе не прописанное и в технической документации на автомобиль не оговоренное. Полностью добровольное решение о прохождении этой процедуры принимает только сам автовладелец. Но стоит ли оно потраченного времени и денег?

Начать размышление по этому вопросу стоит с того, что колдобины и ямы, вечные спутники отечественного водителя, очень быстро, буквально за один сезон, нарушают геометрию не только покрышки, но и алюминиевого диска. «Крылатый металл», из которого сегодня делают львиную долю «литья», оказывается не готов к такой эксплуатации и быстро деформируется. Чего уж говорить про китайские поделки, «выпекаемые» из вторсырья с нарушением всех известных норм и требований? Избежать болезни можно только одним способом — поставить автомобиль «на прикол».

Ведь как только автомобиль откатал по русским направлениям свои первые несколько тысяч километров, посетил плановое ТО и дождался первой сезонной смены покрышек, его «обувь» уже будет не совсем круглой. Вернее, совсем не круглой. Нарушения в работе колеса станут заметны невооруженным глазом в движении: поддомкратив авто и раскрутив колесо, вы сами увидите его геометрию. Это овал, а не круг. Чем это грозит кроме визуального дискомфорта?