Нужно ли балансировать колеса при каждом шиномонтаже

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Стоимость сезонной смены резины резко возрастает, если дать мастерам согласие на балансировку колес. Но стоит ли переплачивать, давая нажиться на себе шиномонтажникам? Колесо круглое, что ему будет? А тут еще наши многострадальные направления, их-то уже который век не могут «отбалансировать»!
Эдуард Раскин

Действительно, балансировка — мероприятие, в законе не прописанное и в технической документации на автомобиль не оговоренное. Полностью добровольное решение о прохождении этой процедуры принимает только сам автовладелец. Но стоит ли оно потраченного времени и денег?

Начать размышление по этому вопросу стоит с того, что колдобины и ямы, вечные спутники отечественного водителя, очень быстро, буквально за один сезон, нарушают геометрию не только покрышки, но и алюминиевого диска. «Крылатый металл», из которого сегодня делают львиную долю «литья», оказывается не готов к такой эксплуатации и быстро деформируется. Чего уж говорить про китайские поделки, «выпекаемые» из вторсырья с нарушением всех известных норм и требований? Избежать болезни можно только одним способом — поставить автомобиль «на прикол».

Ведь как только автомобиль откатал по русским направлениям свои первые несколько тысяч километров, посетил плановое ТО и дождался первой сезонной смены покрышек, его «обувь» уже будет не совсем круглой. Вернее, совсем не круглой. Нарушения в работе колеса станут заметны невооруженным глазом в движении: поддомкратив авто и раскрутив колесо, вы сами увидите его геометрию. Это овал, а не круг. Чем это грозит кроме визуального дискомфорта?

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Во-первых, такой автомобиль, увы, уже не безопасен на дороге. Траектория его движения уже не будет столь точной, как рассчитали инженеры, а в колее он начнет отчаянно козлить и норовить выскочить в неожиданном направлении. А где вы видели в России дорогу без колеи?

Во-вторых, дисбаланс породит детонацию, которая будет передаваться не только на элементы подвески, но и на кузов. Длительная эксплуатация машины, обутой в неотбалансированные колеса, приведет к деформации несущей конструкции. Рамная машина может противостоять «скручиванию винтом» дольше, но много ли сейчас рамных авто? Большинство легковушек построено по принципу несущего кузова, для которого такой эксперимент станет билетом в один конец. Причем финал наступит намного раньше, чем того ожидает счастливый обладатель. Оглянитесь, сколько вокруг автомобилей с лопнувшим по горизонтали лобовым стеклом?

На почетном третьем месте располагается отвратительная, вызывающая жуткий дискомфорт «тряска» в руле, непосредственный источник которой — разбалансированные передние колеса. Если в городе это неудобство еще можно перетерпеть, то на трассе, где скорости обычно выше 90 км/ч, дальнейшее движение становится небезопасным. Просто удерживать авто с такой хворью в траектории на протяжении времени тяжело и трудозатратно. Чего уж говорить о действительно дальней дороге?

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Кроме того, при езде без балансировки очень быстро изнашиваются сами шины. В запущенных случаях, при серьезном искривлении диска, колеса могут прийти в негодность уже за 5000—6000 километров пробега. Простая замена покрышек с последующим шиномонтажем обойдется, как 10 балансировок.

…Увы, но множество доводов в пользу балансировки, среди которых нет ни одного нового, разбиваются о простую жадность, как волна о камень. Но сегодня, во времена хрупких, как крыло бабочки, автомобилей и дорогих запасных частей, автовладелец просто не может себе позволить махнуть рукой и ездить, как есть. Это обойдется очень дорого, а вынужденный ремонт наступит уже завтра. И очень повезет, если машина доедет до подъемника своим ходом, а не на эвакуаторе.

бездорожье, автосервис, ремонт, шины, диски, техническое обслуживание
17 мая 2019
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