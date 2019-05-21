Как легко и быстро сделать шумоизоляцию колесных арок в авто своими руками

Премиальные автомобили отличаются от бюджетных аналогов не только качеством отделочных материалов, но и количеством шумоизоляционных матов, плотно уложенных по всей площади пассажирского отсека. Проще говоря, в салонах у них тише и комфортнее, атмосфера располагает к тихой беседе, а не к выкрикам с заднего ряда. Как добиться такой «акустической роскоши», подскажет портал «АвтоВзгляд».
Ни для кого не секрет, что посторонние шумы, исходящие от силового агрегата, трансмиссии или покрышек, отрицательно влияют на уровень комфорта в автомобиле. Даже молча сидеть в одиночестве, окруженным бесконечным гулом резины и хрипом мотора, неприятно. А уж если в салоне «установился диалог», то постоянное перекрикивание «улицы» может привести разве что к испорченному настроению и посаженному голосу.
«Надо с этим что-то делать», «так дальше жить нельзя» и «даешь тишину в салоне» — три кита, на которых уверенно стоит бизнес по шумоизоляции во всем мире. В России к этому добавляется глобально устаревший автопарк, приверженность к японскому автопрому, который только недавно узнал о шумоизоляции, и дуэт «Плохие дороги и дешевые покрышки». В результате шумоизоляцию практикуют все, от дорогих сервисных центров до гаражных умельцев. Попробуем и мы. А начнем именно с колесных арок — одного из главных источников посторонних шумов в любом автомобиле.
Подготовка: моральная и материальная
Надо понимать, что работа предстоит не только долгая, но и трудоемкая. Для проведения шумоизоляционных процедур во всех четырех колесных арках нужен целый день, но лучше выделить полноценный уикенд. И львиная доля времени уйдет на водные процедуры: промыть от накоплений и отложений самую грязную часть кузова можно лишь с помощью мойки высокого давления, сняв колесо. Сделать это вручную, ведром воды и тряпкой, долго и физически тяжело.
Помимо моющих средств потребуется целый лист трехмиллиметровой шумоизоляции, узкий валик для обоев, банка жидкой «шумки» — смесь битума, каучука и растворителя — кисть и малярный скотч. Также необходимо будет снимать подкрылки, так что различными отвертками и ключами надо озаботиться заранее, чтобы не отвлекаться в процессе работы. Напитки и закуски, как говориться, по желанию.
Сняв и промыв подкрылки и брызговики, отправляем пластик сохнуть и переключаемся на основной фронт работ — колесную арку. Отмыть ее до зеркального блеска не представляется возможным, но основную массу песка, пыли, земли и глины все же стоит убрать. Иначе шумоизоляция просто отвалится на первой же кочке, коими так богаты наши направления. Завершить комплексную уборку пространства следует обезжириванием поверхностей и полостей с помощью уайт-спирита и других аналогичных подручных средств.
Итак, можно приступать к основному действу. Нарезаем мат шумоизоляции тонкими полосками и проклеиваем все возможные места. Чем подробнее — тем лучше. Проложив, надо прокатать валиком с усилием, дабы «шумка» хорошо пристала к поверхности. Пока арка «подсыхает»,
заклеиваем крылья малярным скотчем, дабы не испачкать машину жидкой шумоизоляцией. Следующий акт — в ее честь.
Финал
Все полости и ниши, а также поверхности, которые не удалось закрыть листом, покрываем жидкой шумоизоляцией. Особое внимание стыкам. Работать следует простой малярной кистью. Материал это укрывистый, ложиться хорошо и густо, и экономить его не стоит. «Жижа» отлично «цепляется» даже за плохо отмытые участки, а когда растворитель испариться, состав станет достаточно твердым. Листы сверху также следует перекрыть мастикой. Кстати, у жидкой шумоизоляции есть еще одно свойство, которое приходится очень кстати при работе с колесными арками: это отличный герметизирующий и антикоррозионный состав.
Дав нашему труду подсохнуть, получаем не только надежную защиту от посторонних шумов, «звонких» камней треска песка, но и аккуратные и визуально опрятные колесные арки. Такая операция под силу каждому и не требует особых знаний и сложного инструмента, но способна значительно улучшить акустический комфорт в салоне и увеличить продажную стоимость автомобиля. Чем не повод провести выходные в гараже с «железным другом»?