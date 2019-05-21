Как легко и быстро сделать шумоизоляцию колесных арок в авто своими руками

Ни для кого не секрет, что посторонние шумы, исходящие от силового агрегата, трансмиссии или покрышек, отрицательно влияют на уровень комфорта в автомобиле. Даже молча сидеть в одиночестве, окруженным бесконечным гулом резины и хрипом мотора, неприятно. А уж если в салоне «установился диалог», то постоянное перекрикивание «улицы» может привести разве что к испорченному настроению и посаженному голосу.

«Надо с этим что-то делать», «так дальше жить нельзя» и «даешь тишину в салоне» — три кита, на которых уверенно стоит бизнес по шумоизоляции во всем мире. В России к этому добавляется глобально устаревший автопарк, приверженность к японскому автопрому, который только недавно узнал о шумоизоляции, и дуэт «Плохие дороги и дешевые покрышки». В результате шумоизоляцию практикуют все, от дорогих сервисных центров до гаражных умельцев. Попробуем и мы. А начнем именно с колесных арок — одного из главных источников посторонних шумов в любом автомобиле.