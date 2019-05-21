Как легко и быстро сделать шумоизоляцию колесных арок в авто своими руками

Фото: АвтоВзгляд
Премиальные автомобили отличаются от бюджетных аналогов не только качеством отделочных материалов, но и количеством шумоизоляционных матов, плотно уложенных по всей площади пассажирского отсека. Проще говоря, в салонах у них тише и комфортнее, атмосфера располагает к тихой беседе, а не к выкрикам с заднего ряда. Как добиться такой «акустической роскоши», подскажет портал «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Ни для кого не секрет, что посторонние шумы, исходящие от силового агрегата, трансмиссии или покрышек, отрицательно влияют на уровень комфорта в автомобиле. Даже молча сидеть в одиночестве, окруженным бесконечным гулом резины и хрипом мотора, неприятно. А уж если в салоне «установился диалог», то постоянное перекрикивание «улицы» может привести разве что к испорченному настроению и посаженному голосу.

«Надо с этим что-то делать», «так дальше жить нельзя» и «даешь тишину в салоне» — три кита, на которых уверенно стоит бизнес по шумоизоляции во всем мире. В России к этому добавляется глобально устаревший автопарк, приверженность к японскому автопрому, который только недавно узнал о шумоизоляции, и дуэт «Плохие дороги и дешевые покрышки». В результате шумоизоляцию практикуют все, от дорогих сервисных центров до гаражных умельцев. Попробуем и мы. А начнем именно с колесных арок — одного из главных источников посторонних шумов в любом автомобиле.

Подготовка: моральная и материальная

Надо понимать, что работа предстоит не только долгая, но и трудоемкая. Для проведения шумоизоляционных процедур во всех четырех колесных арках нужен целый день, но лучше выделить полноценный уикенд. И львиная доля времени уйдет на водные процедуры: промыть от накоплений и отложений самую грязную часть кузова можно лишь с помощью мойки высокого давления, сняв колесо. Сделать это вручную, ведром воды и тряпкой, долго и физически тяжело.

Помимо моющих средств потребуется целый лист трехмиллиметровой шумоизоляции, узкий валик для обоев, банка жидкой «шумки» — смесь битума, каучука и растворителя — кисть и малярный скотч. Также необходимо будет снимать подкрылки, так что различными отвертками и ключами надо озаботиться заранее, чтобы не отвлекаться в процессе работы. Напитки и закуски, как говориться, по желанию.

Процесс

Сняв и промыв подкрылки и брызговики, отправляем пластик сохнуть и переключаемся на основной фронт работ — колесную арку. Отмыть ее до зеркального блеска не представляется возможным, но основную массу песка, пыли, земли и глины все же стоит убрать. Иначе шумоизоляция просто отвалится на первой же кочке, коими так богаты наши направления. Завершить комплексную уборку пространства следует обезжириванием поверхностей и полостей с помощью уайт-спирита и других аналогичных подручных средств.

Итак, можно приступать к основному действу. Нарезаем мат шумоизоляции тонкими полосками и проклеиваем все возможные места. Чем подробнее — тем лучше. Проложив, надо прокатать валиком с усилием, дабы «шумка» хорошо пристала к поверхности. Пока арка «подсыхает»,

заклеиваем крылья малярным скотчем, дабы не испачкать машину жидкой шумоизоляцией. Следующий акт — в ее честь.

Финал

Все полости и ниши, а также поверхности, которые не удалось закрыть листом, покрываем жидкой шумоизоляцией. Особое внимание стыкам. Работать следует простой малярной кистью. Материал это укрывистый, ложиться хорошо и густо, и экономить его не стоит. «Жижа» отлично «цепляется» даже за плохо отмытые участки, а когда растворитель испариться, состав станет достаточно твердым. Листы сверху также следует перекрыть мастикой. Кстати, у жидкой шумоизоляции есть еще одно свойство, которое приходится очень кстати при работе с колесными арками: это отличный герметизирующий и антикоррозионный состав.

Дав нашему труду подсохнуть, получаем не только надежную защиту от посторонних шумов, «звонких» камней треска песка, но и аккуратные и визуально опрятные колесные арки. Такая операция под силу каждому и не требует особых знаний и сложного инструмента, но способна значительно улучшить акустический комфорт в салоне и увеличить продажную стоимость автомобиля. Чем не повод провести выходные в гараже с «железным другом»?

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21 мая 2019
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