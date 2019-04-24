Сколько можно ездить с саморезом в шине

Действительно, пробитая шина — дело неприятное, но зачастую решается недорогостоящим ремонтом. У практичных автолюбителей в багажнике есть набор, позволяющий решить проблему на месте. Ведь не всегда есть возможность поставить «запаску» и спокойно доехать до любимого шиномонтажа — в современных автомобилях и «докатка»-то положена не часто.

Самая большая удача, когда в шину аккуратно втыкается саморез. Его и заметить можно не сразу. Бывает что незваного гостя обнаруживают во время сезонной смены «резины»: воздух стравливается очень медленно, давление держится долго (здесь речь, конечно, о бескамерном колесе). Первая мысль — подкачал раз в неделю, а то и реже, и катайся себе. Но в этом случае идти по легкому пути не стоит — маленький шуруп не так безобиден, как может показаться на первый взгляд.

Конечно, многое зависит от длинны самореза, короткий не прошьет покрышку насквозь. Да и сам по себе крепеж, воткнувшийся в «резину», оставаясь на месте, работает в качестве заглушки для воздуха.