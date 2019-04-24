Сколько можно ездить с саморезом в шине

Пробитое на российских дорогах колесо — явление довольно частое. Повредить покрышку с наибольшей вероятностью можно, проехавшись по обочине, где попадаются, к примеру, неприятные ямы с острыми углами, гвозди или другой вредоносный мусор, беспечно выброшенный автомобилистами или, в некоторых случаях, специально — в целях борьбы с так называемыми «обочечниками». С обычной пробоиной все ясно — ремонт или утиль в зависимости от тяжести повреждения. А если в «резину» попал саморез? Портал «АвтоВзгляд» выяснил, можно ли с ним ездить, даже если давление в покрышке остается в норме.
Действительно, пробитая шина — дело неприятное, но зачастую решается недорогостоящим ремонтом. У практичных автолюбителей в багажнике есть набор, позволяющий решить проблему на месте. Ведь не всегда есть возможность поставить «запаску» и спокойно доехать до любимого шиномонтажа — в современных автомобилях и «докатка»-то положена не часто.
Самая большая удача, когда в шину аккуратно втыкается саморез. Его и заметить можно не сразу. Бывает что незваного гостя обнаруживают во время сезонной смены «резины»: воздух стравливается очень медленно, давление держится долго (здесь речь, конечно, о бескамерном колесе). Первая мысль — подкачал раз в неделю, а то и реже, и катайся себе. Но в этом случае идти по легкому пути не стоит — маленький шуруп не так безобиден, как может показаться на первый взгляд.
Конечно, многое зависит от длинны самореза, короткий не прошьет покрышку насквозь. Да и сам по себе крепеж, воткнувшийся в «резину», оставаясь на месте, работает в качестве заглушки для воздуха.
Но нет никаких гарантий, что виновник пробоины во время движения не потеряет шляпку и не провалится внутрь или не начнет смещаться. И если так, то колесо ждут повреждения, гораздо серьезнее изначального.
Риск здесь не оправдан: автомобилю угрожает потеря управления, если давление в одной из шин начнет резко падать на высокой скорости, а, например, в холода, не исключено, что к этому добавится еще и гололед. Тогда можно недосчитаться не только покрышки, а расстаться с чем-то посерьезнее. Всегда нужно помнить, машина — это не только комфортное средство передвижения, но и источник повышенной опасности.
Что же делать, если в узоре протектора обнаруживается саморез? Не медлить с ремонтом. Некоторые экономные умельцы предлагают наиболее дешевый и крайне сомнительный способ: нужно выкрутить шуруп, смазать его герметиком и вернуть на место, а после подождать некоторое время. Но так рекомендуется делать лишь в крайнем случае, и то, чтобы доехать до ближайшей «монтажки».
Кстати, саморезом по той же схеме можно на время прикрыть отверстие, полученное от гвоздя или проволоки, но при неимении ничего лучшего.
Надежнее воспользоваться заранее купленным ремонтным комплектом для починки таких повреждений. Готовый набор, куда входит шило-напильник для подготовки прокола, несколько специальных жгутов, инструмент, чтобы поместить эти жгуты в пробоину, а также клей-активатор и, в некоторых случаях, макетный нож, на данный момент может стоить от 200 до 2500 рублей. Залатать шину можно, не снимая колеса, поддомкратив автомобиль и следуя нехитрой инструкции.
Если набора для ремонта в арсенале не нашлось, то придется менять поврежденное колесо на «запаску», а потом следовать в сервис. Когда и запаски не оказалось на месте, то остается вызывать мобильный шиномонтаж или более дорогостоящий эвакуатор. В любом случае, по-хорошему не стоит забывать перед каждой поездкой проверять давление в шинах, например, удобным «карманным» манометром. Даже небольшое отклонение от обычного значения может говорить о повреждении «резины».