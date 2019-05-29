Какие коврики лучше всего использовать в машине, и почему

Мучиться, при выборе автомобильных ковриков, — излюбленное занятие отечественного автомобилиста. Увы, но Россия расположена в такой климатической зоне, что подобрать что-либо универсальное — невозможно. Но, если покопаться в преимуществах тех или иных ковриков, можно вполне определиться с выбором.
Есть коврики ворсовые, а есть резиновые. Плюсы и минусы есть у тех и других. Давайте разберемся в них и попробуем выбрать оптимальный вариант.
Цена — здесь все на ваш кошелек. Но, помните, дешевые — будут быстрее изнашиваться, дубеть на морозе и быстро потеряют форму. Дорогие — ведут себя иначе. Ложатся ровно, замки совпадают с креплениями в полу, на морозе не коченеют и долго сохраняют эластичность и форму.
Резиновые коврики стоят дешевле ворсовых и делятся на два типа: евростандарт — с невысоким бортиком и насечками для удержания влаги и, так называемые, «классические» с высоким (до 3,5 см) бортиком.
«Евроковрики» удобны тем, что насечки на их плоскости не дают влаге скапливаться и образовывать лужу, как это часто бывает у «классических» ковриков. При этом плюс «классики» — высокий борт.
Общие недостатки все резиновых ковриков — они всегда черные, сильно пахнут резиной и много весят. Но зато легко моются.
Ворсовые коврики так же можно поделить на группы: плоские и вогнутые, которые идеально ложатся в свое посадочное место. Такие коврики смотрятся эстетичней, быстро впитывают влагу и не пропускают ее дальше, благодаря надежной резиновой подкладке, а также быстро сохнут.
Но есть у них и минусы. Ворсовые коврики — дорогие. Они любят чистоту. Если за ними не ухаживать, то они быстро потеряют свой опрятный внешний вид. Срок службы таких ковров меньше, чем у резиновых.
Теперь, когда все козыри на столе, можно определиться с выбором. Но если позволяют средства, лучше всего иметь комплект ворсовых и комплект резиновых ковриков. Все же лето в России существует, а значит, и порадовать себя домашним уютом ворсовых ковриков вполне можно. Тем более, что от жары дешевые прорезиненные ковры частенько издают неприятные запахи. На зиму же, безусловно, подойдут крепкие и надежные резиновые коврики.