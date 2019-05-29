Какие коврики лучше всего использовать в машине, и почему

Есть коврики ворсовые, а есть резиновые. Плюсы и минусы есть у тех и других. Давайте разберемся в них и попробуем выбрать оптимальный вариант.

Цена — здесь все на ваш кошелек. Но, помните, дешевые — будут быстрее изнашиваться, дубеть на морозе и быстро потеряют форму. Дорогие — ведут себя иначе. Ложатся ровно, замки совпадают с креплениями в полу, на морозе не коченеют и долго сохраняют эластичность и форму.

Резиновые коврики стоят дешевле ворсовых и делятся на два типа: евростандарт — с невысоким бортиком и насечками для удержания влаги и, так называемые, «классические» с высоким (до 3,5 см) бортиком.

«Евроковрики» удобны тем, что насечки на их плоскости не дают влаге скапливаться и образовывать лужу, как это часто бывает у «классических» ковриков. При этом плюс «классики» — высокий борт.

Общие недостатки все резиновых ковриков — они всегда черные, сильно пахнут резиной и много весят. Но зато легко моются.