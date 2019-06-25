Как гарантированно защитить салон автомобиля от выгорания на солнце

Чтобы салон не выцветал, в идеале следует всегда парковать авто в тени, чтобы исключить воздействие прямых солнечных лучей. Но этот вариант мало кому доступен и большинству водителей приходится прибегать к различным техническим ухищрениям.

Первое, что можно назвать среди них — индивидуальный тент. Его натягивают на машину целиком на время ее стоянки, как носок. Он защищает о солнца не только салон но и ЛКП. Беда в том, что полотнище тента приходится постоянно возить с собой, причем далеко не во всяком багажнике для него найдется достаточно свободного места. Да и натягивать-снимать его — та еще работенка, не каждой хрупкой женщине по плечу.

Поэтому переходим к менее трудоемким способам. Главная наша цель при защите салона от выгорания — не пустить туда прямые лучи Солнца. То есть, каким-то образом «законопатить» боковые окна, а также лобовое и заднее стекла.

С окнами задних дверей и задним стеклом поступаем радикально: тонируем «наглухо» — покрываем чуть ли не самой темной пленкой, с минимальным процентом светопропускания. Тем более, ПДД ничего не имеют против. С лобовым и передними боковыми стеклами такой фокус не пройдет.