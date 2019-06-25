Как гарантированно защитить салон автомобиля от выгорания на солнце

Жгучее летнее солнце лишь привлекает внимание к проблеме потери цвета пластиком и обивкой кресел салона из-за выгорания. На самом деле этот процесс идет и летом, и зимой — всегда, когда машина находится под ярким дневным светом.
Максим Строкер

Чтобы салон не выцветал, в идеале следует всегда парковать авто в тени, чтобы исключить воздействие прямых солнечных лучей. Но этот вариант мало кому доступен и большинству водителей приходится прибегать к различным техническим ухищрениям.

Первое, что можно назвать среди них — индивидуальный тент. Его натягивают на машину целиком на время ее стоянки, как носок. Он защищает о солнца не только салон но и ЛКП. Беда в том, что полотнище тента приходится постоянно возить с собой, причем далеко не во всяком багажнике для него найдется достаточно свободного места. Да и натягивать-снимать его — та еще работенка, не каждой хрупкой женщине по плечу.

Поэтому переходим к менее трудоемким способам. Главная наша цель при защите салона от выгорания — не пустить туда прямые лучи Солнца. То есть, каким-то образом «законопатить» боковые окна, а также лобовое и заднее стекла.

С окнами задних дверей и задним стеклом поступаем радикально: тонируем «наглухо» — покрываем чуть ли не самой темной пленкой, с минимальным процентом светопропускания. Тем более, ПДД ничего не имеют против. С лобовым и передними боковыми стеклами такой фокус не пройдет.

Что касается «лобовухи», то под нее на время стоянки можно устанавливать специальный гибкий отражатель. Такие продаются во многих торговых точках, реализующих автоаксессуары.

Он, в первую очередь предназначен для защиты от нагрева салона, но и от выгорания попутно предохраняет. Если неохота возить его с собой в свернутом виде, вместо него на руль, «подоконник» и передние сиденья можно разложить старые газеты или любую тряпицу — они возьмут на себя всю тяжесть «солнечного удара».

Передние боковые стекла можно защитить «занавесочками» — их почему-то очень любят ставить на свои машины выходцы из южных республик и граждане с пониженным уровнем культуры в организме. Минус таких приспособлений — они требуют какого-никакого, а монтажа. Да и сотрудники ГИБДД на эти тряпочки посматривают косо.

Вместо подобной драпировки можно использовать съемные шторки — те, которые при необходимости быстро лепятся на стекло с помощью присосок или клейкой основы. Их можно заказать даже четко под размер окон своей машины, чтобы время стоянки в салон проникало минимум света. Перед началом движения шторки легко демонтируются и убраются, благо много места эти аксессуары не занимают.

ремонт, техническое обслуживание
25 июня 2019
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