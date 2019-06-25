Как улучшить внедорожный пластиковый обвес на автомобиле

Защитный пластик на дверях и порогах — это невероятно удобное и функциональное решение, которое позволяет сохранить лакокрасочное покрытие автомобиля не только на бездорожье, но и в «каменных джунглях». Увы, и он со временем изнашивается: на поверхности появляется много самых разнообразных царапин и потертостей, которые сказываются на внешнем виде автомобиля далеко не в лучшую сторону. Неужели придется заменить весь обвес скопом?

Прежде чем решаться на столь дорогостоящую операцию, которую к тому же придется отдать на откуп СТО, нужно взвесить собственные силы и возможности. Оказывается, пластик неплохо поддается полировке и может прослужить еще не один год, без ущерба для внешнего вида машины. Одним словом, берем «шлифок» и приступаем. Глаза бояться — а руки делают.