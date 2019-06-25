Как улучшить внедорожный пластиковый обвес на автомобиле

Защитный пластик на дверях и порогах — это невероятно удобное и функциональное решение, которое позволяет сохранить лакокрасочное покрытие автомобиля не только на бездорожье, но и в «каменных джунглях». Увы, и он со временем изнашивается: на поверхности появляется много самых разнообразных царапин и потертостей, которые сказываются на внешнем виде автомобиля далеко не в лучшую сторону. Неужели придется заменить весь обвес скопом?
Прежде чем решаться на столь дорогостоящую операцию, которую к тому же придется отдать на откуп СТО, нужно взвесить собственные силы и возможности. Оказывается, пластик неплохо поддается полировке и может прослужить еще не один год, без ущерба для внешнего вида машины. Одним словом, берем «шлифок» и приступаем. Глаза бояться — а руки делают.
Прежде, чем начать
Для успешного проведения реставрационных работ из навыков потребуется лишь желание, а вот за инвентарем придется сходить: помыв машину, нужно будет мягкой тряпкой обработать восстанавливаемые поверхности растворителем или уайт-спиритом, а помимо полировального оборудования потребуется специализированная полироль.
Все необходимое найдется в ближайшем магазине автозапчастей, а бюджет мероприятия напрямую зависит от финансовых возможностей владельца авто. Самый дешевый «состав» обойдется в 150 рублей, а бюджетная полироль, чьего таланта хватит для наведения лоска на пластике, стоит около 2 000 рублей.
Процесс
Полировка любой детали подвластна даже слабо подготовленному человеку — как физически, так и технически. Главное — не перегреть поверхность. Иначе останутся следы, а в случае с пластиком, деталь может даже «пойти волной». Поэтому торопиться не стоит: наносим полировальную пасту на всю поверхность выбранного элемента и медленными круговыми движениями начинаем выводить царапины. Важно давать отдохнуть и себе, и детали. Если повреждение не уйдет после первого круга, то к процессу следует вернуться, дав пластику остыть.
Мелкие потертости уходят достаточно быстро, а вот серьезные повреждения потребуют дополнительных усилий. Для ускорения процесса можно предварительно взять «пятисотую» или «тысячную» наждачную бумагу и пройти самые сложные места. Защитный пластик достаточно толстый и прочный, протереть его до дыры вряд ли удастся.
Красота в данном случае серьезных жертв не потребует: весь периметр при должном количестве «перекуров» можно проработать всего за два часа. Завершив процесс шлифовки, машину надо, как следует помыть: остатки полировальной пасты будут выступать из всех щелей еще долго, оставляя на деталях мутных налет и белые пятна. Не стесняйтесь пользоваться растворителем — при скором смывании проточной водой он не нанесет вреда лакокрасочному покрытию и оптике. Для усиления визуального эффекта можно покрыть элементы чернением для резины.