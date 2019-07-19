Что делать, если внезапно лопнул патрубок системы охлаждения двигателя

Фото avtovzglyad.ru
На замену поврежденной детали в системе охлаждения двигателя обычно уходит несколько часов. Если же ее нет в наличии, то ремонт может затянуться и на день-другой. Между тем, проблему можно ликвидировать намного быстрее с помощью специальных средств автохимии. Каких, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Ефим Розкин

Наверняка многим автомобилистам во время путешествия приходилось наблюдать, как у машины, внезапно съехавшей с трассы на обочину или, что еще хуже, медленно движущейся в многокилометровой пробке, из-под капота начинает валить пар. Летом, особенно в жаркую погоду, такую картину можно видеть довольно часто. Суть происходящего очевидна — возникли явные неполадки в системе охлаждения мотора, спровоцировавшие закипание антифриза.

Подобный «локально-техногенный» эксцесс может быть вызван разными причинами, начиная от использования некачественной охлаждающей жидкости и заканчивая поломкой водяной помпы или ослаблением ее приводного ремня. Однако, как отмечают специалисты по ремонту автомобильных двигателей, основная причина, на которую приходится существенная доля проблем с системой охлаждения, куда прозаичнее — банальное нарушение ее герметичности, приведшее к вытеканию антифриза.

Фото avtovzglyad.ru

Тем, кто далек от техники, напомним, что герметичность системы охлаждения в значительной мере определяется целостностью всех ее узлов и компонентов, в том числе и различных стыковочных элементов — шлангов, соединителей, патрубков. И если в них обнаружились дефекты — трещины или, упаси Боже, отверстия, то деталь нужно незамедлительно менять, для чего в большинстве случаев приходится обращаться в сервисный центр. Правда, нередко происходит так, что с момента возникновения дефекта, вызвавшего незаметную протечку антифриза, до момента ее выявления проходит не день и даже не неделя, а месяцы!

Очень часто, обнаружив понижение уровня жидкости в расширительном бачке, водитель связывает ее «уход» с естественным испарением и попросту начинает доливать антифриз. Делает это раз, другой, третий… Как долго может продолжаться это «ритуальное» водительское действо, сказать сложно, а вот финал его вполне прогнозируем — чаще всего он заканчивается той ситуацией, о которой мы упоминали выше.

Фото avtovzglyad.ru

Впрочем, иногда серьезное повреждение какого-то элемента системы охлаждения, например, радиатора, происходит внезапно, когда вы уже в пути. Что делать в такой ситуации, особенно когда на улице ночь и до ближайшего сервис-центра еще несколько десятков километров? Выручить в подобных переделках сможет только специальный препарат, обеспечивающий экспресс-герметизацию места повреждения.

Сегодня таких продуктов в продаже предостаточно, и представлены они, в основном, в виде жидкостей, в состав которых входят полимер-содержащие мелкодисперсные компоненты. Именно они, циркулируя вместе теплоносителем по системе, формируют в зоне дефекта стойкую эластичную «заплатку», предотвращающую течь антифриза.

К числу таких продуктов, на практике подтвердивших свою высокую эффективность, относится герметик Kuhler-Dichter от компании Liqui Moly (Германия). Основу этого препарата составляет уникальная комбинация из нескольких компонентов, в том числе из особой пластиковой крошки, находящейся в растворе моноэтиленгликоля.

Немецкий герметик может «латать» даже довольно солидные отверстия диаметром до 4 мм. Фото avtovzglyad.ru

При перепаде давления и при доступе кислорода в препарате начинается реакция полимеризации, продукты которой быстро и надежно герметизируют волосяные трещины в головке блока, места повреждений в радиаторе или в местах пайки металла. Эффективность средства такова, что он легко закупоривает отверстия диаметром до 4 мм. В целом на экспресс-ликвидацию течи с помощью Kuhler-Dichter уходит не более четверти часа.

Герметик заливают в систему охлаждения через горловину радиатора (на остывшем моторе), запускают двигатель и ждут определенное время. Обычно уже через несколько минут в зоне дефекта (откуда вытекает антифриз) начинается процесс полимеризации, а еще минут через 7—10 течь полностью останавливается. Главное, чтобы в процессе герметизации уровень жидкости в системе поддерживался на должной отметке.

безопасность дорожного движения, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, автохимия
19 июля 2019
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