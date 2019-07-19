Что делать, если внезапно лопнул патрубок системы охлаждения двигателя

Тем, кто далек от техники, напомним, что герметичность системы охлаждения в значительной мере определяется целостностью всех ее узлов и компонентов, в том числе и различных стыковочных элементов — шлангов, соединителей, патрубков. И если в них обнаружились дефекты — трещины или, упаси Боже, отверстия, то деталь нужно незамедлительно менять, для чего в большинстве случаев приходится обращаться в сервисный центр. Правда, нередко происходит так, что с момента возникновения дефекта, вызвавшего незаметную протечку антифриза, до момента ее выявления проходит не день и даже не неделя, а месяцы!

Очень часто, обнаружив понижение уровня жидкости в расширительном бачке, водитель связывает ее «уход» с естественным испарением и попросту начинает доливать антифриз. Делает это раз, другой, третий… Как долго может продолжаться это «ритуальное» водительское действо, сказать сложно, а вот финал его вполне прогнозируем — чаще всего он заканчивается той ситуацией, о которой мы упоминали выше.