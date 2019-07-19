Что делать, если внезапно лопнул патрубок системы охлаждения двигателя

Наверняка многим автомобилистам во время путешествия приходилось наблюдать, как у машины, внезапно съехавшей с трассы на обочину или, что еще хуже, медленно движущейся в многокилометровой пробке, из-под капота начинает валить пар. Летом, особенно в жаркую погоду, такую картину можно видеть довольно часто. Суть происходящего очевидна — возникли явные неполадки в системе охлаждения мотора, спровоцировавшие закипание антифриза.
Подобный «локально-техногенный» эксцесс может быть вызван разными причинами, начиная от использования некачественной охлаждающей жидкости и заканчивая поломкой водяной помпы или ослаблением ее приводного ремня. Однако, как отмечают специалисты по ремонту автомобильных двигателей, основная причина, на которую приходится существенная доля проблем с системой охлаждения, куда прозаичнее — банальное нарушение ее герметичности, приведшее к вытеканию антифриза.