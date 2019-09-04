Как с помощью обычного уксуса заставить автомобильный клаксон гудеть круче обычного

Фото: АвтоВзгляд
Автомобильный клаксон может предательски захрипеть даже на новом автомобиле. Отвратительный звук, который, помимо неуважения и пренебрежения в пробке, может стать причиной ДТП. А лечится двумя методами: заменой, либо «приложением рук». Как сделать гудок на автомобиле пуще прежнего, расскажет портал «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Итак, клаксон, «дав прощального петуха», захрипел. Вместо басовитого и уверенного или пронзительного и злобного, стал усталым и надломленным. Тяжелый удар для любого автовладельца, ведь без гудка в каменных джунглях тяжело и опасно: во двор не попасть, зевнувшего коллегу не предупредить, «обочечника» — не вразумить. Неужто доставать кошелек и тратить время на поездку в магазин запасных частей?

Вполне возможно, что сигнал свое уже «отгудел», и ему пора на покой. Но прежде, чем выбрасывать «улиточку», а причина хрипа кроется именно в ней, нужно провести некоторые «оздоровительные процедуры». Достать, проверить контакты, отмыть от слоев грязи и, самое главное, почистить внутри.

Чтобы произвести очистку «потрохов» и внутренних, скрытых от глаз полостей, достаточно вооружиться склянкой простого пищевого уксуса, который найдется на каждой кухне. «Динамик» нужно снять и установить вертикально, да так, чтобы он не упал. Теперь можно приступать к волшебству.

Уксус очень мягко устраняет ржавчину, окисления и уплотнения от пыли-грязи, которые зачастую и являются причинами неполадки. Физическая сила и настойчивость в нашем случае — не лучшие помощники, поэтому отдадим восстановление звукового сигнала на откуп «народному средству»: заливаем пищевой уксус в воронку до самого верха и оставляем на ночь в гараже или на балконе. Помещение должно быть хорошо проветриваемым и удаленным от места отдыха и сна. Ведь уксус пахнет.

За 8—9 часов «бытовая» химия разъест залежи грязи и ржавчины, прочистит «потроха» сигнала и даст возможность еще долгое время спокойно пользоваться «родным» гудком. Кстати, коль уж в гараже появился уксус — «мягкое», но действенное средство — можно обработать контакты и соединения, почистить клавиши и разъемы, а также пройтись по салону в поисках застарелых пятен. Уксус, помимо прочего, является очень хорошим моющим средством для тканей, обивки и ковра.

ТО, безопасность дорожного движения, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, лайфхак
4 сентября 2019
2