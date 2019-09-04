Как с помощью обычного уксуса заставить автомобильный клаксон гудеть круче обычного

Итак, клаксон, «дав прощального петуха», захрипел. Вместо басовитого и уверенного или пронзительного и злобного, стал усталым и надломленным. Тяжелый удар для любого автовладельца, ведь без гудка в каменных джунглях тяжело и опасно: во двор не попасть, зевнувшего коллегу не предупредить, «обочечника» — не вразумить. Неужто доставать кошелек и тратить время на поездку в магазин запасных частей?

Вполне возможно, что сигнал свое уже «отгудел», и ему пора на покой. Но прежде, чем выбрасывать «улиточку», а причина хрипа кроется именно в ней, нужно провести некоторые «оздоровительные процедуры». Достать, проверить контакты, отмыть от слоев грязи и, самое главное, почистить внутри.

Чтобы произвести очистку «потрохов» и внутренних, скрытых от глаз полостей, достаточно вооружиться склянкой простого пищевого уксуса, который найдется на каждой кухне. «Динамик» нужно снять и установить вертикально, да так, чтобы он не упал. Теперь можно приступать к волшебству.