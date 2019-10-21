Три фатальные ошибки водителя при парковке во время первых заморозков

Самое неприятное в погоде, характерной для перехода от осени к зиме — скачки температуры «через ноль». Это означает, что машина в любой момент может стать участницей ДТП, даже будучи припаркованной рядом с домом.

ПОВОРОТЫ БЕДЫ

Первая ошибка — надолго оставить атомобиль на проезжей части в районе поворота. Особенно опасно, если авто окажется у бордюра внешней его стороны. Это связано с тем, что при отрицательных температурах, когда на асфальте образуется ледок, машина, чей водитель не рассчитал скорость, может не вписаться в вираж и врезаться в припаркованные т/с. В том числе и в ваше.

Особенно вероятно подобное развитие событий, когда машина аварийщика на летней резине. Что характерно, подобные аварии на поворотах происходят не только на улицах с достаточно интенсивным движением. Подобным образом «втыкаются» в припаркованных даже в дворовых проездах.

Замерзшая лужа на повороте и летняя резина у машины, проезжающей мимо припарковавшегося на повороте авто — залог неприятного сюрприза для человека, неправильно выбравшего место для стоянки «железного коня».