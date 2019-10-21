Три фатальные ошибки водителя при парковке во время первых заморозков

Самое неприятное в погоде, характерной для перехода от осени к зиме — скачки температуры «через ноль». Это означает, что машина в любой момент может стать участницей ДТП, даже будучи припаркованной рядом с домом.
ПОВОРОТЫ БЕДЫ
Первая ошибка — надолго оставить атомобиль на проезжей части в районе поворота. Особенно опасно, если авто окажется у бордюра внешней его стороны. Это связано с тем, что при отрицательных температурах, когда на асфальте образуется ледок, машина, чей водитель не рассчитал скорость, может не вписаться в вираж и врезаться в припаркованные т/с. В том числе и в ваше.
Особенно вероятно подобное развитие событий, когда машина аварийщика на летней резине. Что характерно, подобные аварии на поворотах происходят не только на улицах с достаточно интенсивным движением. Подобным образом «втыкаются» в припаркованных даже в дворовых проездах.
Замерзшая лужа на повороте и летняя резина у машины, проезжающей мимо припарковавшегося на повороте авто — залог неприятного сюрприза для человека, неправильно выбравшего место для стоянки «железного коня».
УКЛОН ПЕЧАЛИ
Второе неправильное место для парковки в межсезонье — на заметном уклоне. Например, машину оставляют там вечером, когда асфальт мокрый. Ночной холод замораживает воду и машина оказывается стоящей на ледяной горке.
Сложности начинаются в случае, когда она находится там не одна, а в ряду таких же припаркованных у бордюра. Во-первых, при трогании на ледяном уклоне авто вполне может немного забуксовать, даже будучи «обутым» в зимнюю резину. При этом велик шанс сползти по склону и задеть стоящую сзади машину соседа. С другой стороны, и сосед точно также может своей машиной нечаянно соскользнуть по льду и стукнуть вашу. В любом случае произошедшее считается ДТП.
ГОРЕ НИЗИН
Третий вариант стоянки, крайне не рекомендуемый поздней осенью — парковка в низине. Под низиной мы имеем в виду не только серьезные понижения рельефа, но и просто место, где периодически скапливается вода, образуя достаточно обширные и глубокие лужи. Когда за ночь такая водная гладь застывает, машина, стоящая колесами в ней, может намертво примерзнуть к месту парковки.
Вплоть до того, что мощности мотора не хватит, чтобы вырваться из ледяного плена. И когда автовладелец утром обнаружит это — не раз обругает себя за то, что паркуясь вечером, столь легкомысленно подошел к выбору места для стоянки.