С чем столкнутся водители, не выезжавшие и даже не прогревавшие авто зимой

Весна красна, да вот только прокатиться с открытым окошком на встречу стремительно теплеющему ветру пока не получается. Автомобиль после зимнего простоя отказывается подавать признаки жизни: жалобно моргнули приборы, болезненно чихнул двигатель. Дело поправимое, скажете, зарядил аккумулятор, почистил свечки — и заводи.
Увы, малой кровью обойтись получается не всегда, ведь беда порой кроется совсем в другой плоскости. Батарея может показывать заряд, а владелец раскошелится на новый комплект свечей, только вот долгожданную искру это не подарит. Молчит мотор.
Второй круг вокруг машины закончится заменой высоковольтных проводов и катушки/катушек в зависимости от конструкции: они действительно могут отсыреть и растрескаться, нарушая энергосистему. Тут уже мало пнуть по колесу и справить малую нужду: нужно искать проблему глубже. Если машина уверенно включает «массу», пиктограммы на центральной консоли не «пульсируют» от поворота ключа, а двигатель не заводится, то вероятна самая неприятная история. Проблема кроется в электронном блоке управления двигателя. В мозгах.
Дело в том, что коробочка, расположенная под капотом, со временем теряет герметичность, открывая влаге путь к микросхемам. Тут-то и начинаются проблемы: ЭБУ современного автомобиля стоит весьма и весьма недешево. Например, подержанный, но рабочий экземпляр на Honda Accord обойдется в 30 000 рублей. А ведь его еще предстоит перепрошить.
Сразу опускать руки не стоит: дело в том, что русский «левша» давно уже научился подобные хвори лечить. Блок управления разбирают, очищают от плесени и ржавчины, которая там уже цветет буйным цветом, а потом, исключительно по необходимости, восстанавливают дорожки на микросхеме. Зачастую, хватает простой чистки. После блок запаивают, предварительно обработав всю хрупкую начинку специальными составами. Такая операция обойдется уже в 8000 — 10 000 рублей. Разница видна невооруженным глазом.
Чтобы не допускать такой беды, нужно ездить или, на худой конец, регулярно прогревать автомобиль. Все мы сильны задним умом и при возникновении любой проблемы, начиная от зубной боли и заканчивая опустевшим баром, клянемся в будущем подобного не допускать. Но, увы… Так что доставайте отвертки и раскрывайте мануалы: предстоит долгий вечер.