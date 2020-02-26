С чем столкнутся водители, не выезжавшие и даже не прогревавшие авто зимой

Весна красна, да вот только прокатиться с открытым окошком на встречу стремительно теплеющему ветру пока не получается. Автомобиль после зимнего простоя отказывается подавать признаки жизни: жалобно моргнули приборы, болезненно чихнул двигатель. Дело поправимое, скажете, зарядил аккумулятор, почистил свечки — и заводи.

Увы, малой кровью обойтись получается не всегда, ведь беда порой кроется совсем в другой плоскости. Батарея может показывать заряд, а владелец раскошелится на новый комплект свечей, только вот долгожданную искру это не подарит. Молчит мотор.

Второй круг вокруг машины закончится заменой высоковольтных проводов и катушки/катушек в зависимости от конструкции: они действительно могут отсыреть и растрескаться, нарушая энергосистему. Тут уже мало пнуть по колесу и справить малую нужду: нужно искать проблему глубже. Если машина уверенно включает «массу», пиктограммы на центральной консоли не «пульсируют» от поворота ключа, а двигатель не заводится, то вероятна самая неприятная история. Проблема кроется в электронном блоке управления двигателя. В мозгах.