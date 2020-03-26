Как самостоятельно провести диагностику мотора и сбросить ошибки двигателя

Электронная диагностика силового агрегата и других систем, узлов и агрегатов авто всегда входит в обязательный перечень работ на плановом ТО. Мастер подключит ноутбук к специальному разъему в ногах водителя, потыкает клавиши с умным видом и вынесет вердикт. Найденные им коды ошибок говорят о конкретной неисправности конкретного узла и позволяют быстро локализовать проблему.
Автовладельца ждет крупноузловая замена, если он попался в лапы официального дилера, или ремонт и подержанные запчасти, если приехал на обычный сервис. Сложность порой заключается именно в поиске проблемы — многие детали проще поменять самому, да и найти любую железку в интернете — хоть новую, хоть б/у — дело пары кликов. Можно ли избежать поездки на сервис и самому продиагностировать мотор?
Можно. Современные автомобили оснащены многочисленными блоками управления, информацию с которых можно «собрать» сканером через специальный разъем — OBD или On Board Diagnostic, который приняли в США тридцать лет назад. Тогда каждый автопроизводитель придумал свой проток и, естественно, свой разъем, который и позволял получить информацию. Другими словами, под каждый бренд нужно было приобрести свой прибор. «Разнотравие» ликвидировали в 1996 году, введя единый стандарт с единой «колодкой» — OBD II. Та самая стандартная прямоугольная «вилка» на 16 «пинов», которая сегодня стоит во всех автомобилях.
Таким образом получать полный спектр информации об авто смогли не только ремонтные мастерские, но и простые водители, которые купили специальный сканер — от 500 ₽ сами-знаете-на-какой-китайской-барахолке — и установили на свои гаджеты необходимые программы. Просто и понятно. Почему же тогда дилеры так не делают?
Дело в том, что у ОД стоит не только специальная фирменная программа, позволяющая быстрее и точнее расшифровать показания мотора, собрав куда больше данных, но и само подключение идет через кабель — компорт — который на современных компьютерах, ноутбуках и смартфонах просто отсутствует. Кабель, конечно, работает намного быстрее, ведь китайский сканер вынужден сначала передать информацию через порт UART, а уже потом доставить до читателя через USB или Bluetooth. А дальше уже можно посудачить про обрыв связи и ошибки соединения.
Мастер подключается через кабель и этих проблем лишен по умолчанию. Более того, MUD — компьютер, который есть у ОД — позволяет прописывать различные блоки, прошивать ключи и магнитолы и делать сотни других операций. Да, дилерское оборудование точнее и дает больше возможностей, но ведь обычному автовладельцу это и не нужно! Требования-то у россиян простые: узнать основные проблемы, да скинуть ошибку, которая уже решена.
Для этих задач обычного китайского сканера в тандеме со смартфоном более чем достаточно. Тем более, что пользоваться таким «гаджетом» очень просто. Интегрировав девайс в систему через порт, качаем программу на смартфон, подключаемся — и добро пожаловать в мир мотора. Софт, скорее всего, будет на английском, но кембриджских знаний для расшифровки не потребуется — google-переводчика хватит за глаза. Потыкав полчаса в различные вкладки, можно получить всю интересующую информацию и даже убрать ошибки.
Пропуски зажигания и неисправная катушка, «погибшая» свеча и хандра «мозгов» двигателя, высаженный аккумулятор и многое другое легко локализовать через OBD-разъем. И ехать никуда не надо — подключил китайскую коробочку за пятьсот рублей и разом все узнал. Вся диагностика займет 10 минут. А окупится инвестиция уже в момент первого же использования.