Как самостоятельно провести диагностику мотора и сбросить ошибки двигателя

Электронная диагностика силового агрегата и других систем, узлов и агрегатов авто всегда входит в обязательный перечень работ на плановом ТО. Мастер подключит ноутбук к специальному разъему в ногах водителя, потыкает клавиши с умным видом и вынесет вердикт. Найденные им коды ошибок говорят о конкретной неисправности конкретного узла и позволяют быстро локализовать проблему.

Автовладельца ждет крупноузловая замена, если он попался в лапы официального дилера, или ремонт и подержанные запчасти, если приехал на обычный сервис. Сложность порой заключается именно в поиске проблемы — многие детали проще поменять самому, да и найти любую железку в интернете — хоть новую, хоть б/у — дело пары кликов. Можно ли избежать поездки на сервис и самому продиагностировать мотор?

Можно. Современные автомобили оснащены многочисленными блоками управления, информацию с которых можно «собрать» сканером через специальный разъем — OBD или On Board Diagnostic, который приняли в США тридцать лет назад. Тогда каждый автопроизводитель придумал свой проток и, естественно, свой разъем, который и позволял получить информацию. Другими словами, под каждый бренд нужно было приобрести свой прибор. «Разнотравие» ликвидировали в 1996 году, введя единый стандарт с единой «колодкой» — OBD II. Та самая стандартная прямоугольная «вилка» на 16 «пинов», которая сегодня стоит во всех автомобилях.