Как сделать так, чтобы машина не била током

Фото drive2.com
Во время езды автомобиль и водитель накапливают статическое электричество. Последствия этого мы ощущаем на себе, когда выходим из машины и прикасаемся рукой к железной части кузова. Мощный разряд проскакивает между пальцами рук и сталью, вызывая довольно неприятные ощущения. Как с этим бороться, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Ситуация распространенная: водитель выходит из автомобиля, касается двери или дверного проема — и довольно мощный разряд накопившегося за поездку статического электричества бьет его, вызывая порой довольно сильные чувства. При этом статическое электричество может стать не только источником болевых ощущений, но и, например, пожара — если искра проскочит во время заправки автомобиля топливом. Но как избавится от «паразитного» заряда?

Статическое электричество накапливается на одежде водителя и пассажиров в процессе трения об обивку кресел. На кузове статический заряд аккумулируется в сухую и ветреную погоду или в мороз. А вот при влажности воздуха более 85% эффект пропадает. В общем, как бы то ни было все это естественный процесс и его не избежать. А вот последствия накопления заряда, можно предотвратить.

Например, раньше водители крепили к зачищенной до металла части кузова тонкую антистатическую резиновую полоску с электропроводящим элементом внутри, которая касалась асфальта и уводила накапливающийся заряд в землю. Такой метод борьбы актуален и сейчас. Правда, используют его в основном на грузовиках, где эстетика внешнего вида наемным водителям не важна. Владельцы же красивых иномарок не желают портить внешность автомобиля подобным «хвостом», пусть даже несущим пользу. Значит, метод не универсальный.

  • Фото drive2.com
  • Фото drive2.com

Для борьбы с накоплением заряда можно использовать антистатический спрей, как для одежды. Разбрызгивают его на кресла и одежду. Правда, эффекта хватает ненадолго. То есть тоже — так себе метод. Тогда можно обратиться за помощью к китайским товарищам. Они давно изобрели специальные брелоки с неоновой лампочкой и высокоомным резистором внутри, как в отвертке электрика. Вы беретесь за один конец брелока, другим касаетесь кузова — и «паразитный» заряд снят.

Впрочем, самый простой способ устранить статическое напряжение — взять ключ зажигания за металлическую часть, и коснуться ей кузова автомобиля. Искра проскочит между металлом, не создав водителю дискомфорта. Но кто возит с собой в салоне инструменты?

Поэтому проще всего перед выходом из автомобиля, не ставя ноги на землю, взяться, например, за верхнюю часть дверного проема, а после вступить на землю. Электрический потенциал человека и кузова уровняются, избавив вас от «искрящихся проблем».

безопасность дорожного движения, автосервис, технология, техническое обслуживание, лайфхак
15 апреля 2020
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