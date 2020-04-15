Как сделать так, чтобы машина не била током

Ситуация распространенная: водитель выходит из автомобиля, касается двери или дверного проема — и довольно мощный разряд накопившегося за поездку статического электричества бьет его, вызывая порой довольно сильные чувства. При этом статическое электричество может стать не только источником болевых ощущений, но и, например, пожара — если искра проскочит во время заправки автомобиля топливом. Но как избавится от «паразитного» заряда?
Статическое электричество накапливается на одежде водителя и пассажиров в процессе трения об обивку кресел. На кузове статический заряд аккумулируется в сухую и ветреную погоду или в мороз. А вот при влажности воздуха более 85% эффект пропадает. В общем, как бы то ни было все это естественный процесс и его не избежать. А вот последствия накопления заряда, можно предотвратить.
Например, раньше водители крепили к зачищенной до металла части кузова тонкую антистатическую резиновую полоску с электропроводящим элементом внутри, которая касалась асфальта и уводила накапливающийся заряд в землю. Такой метод борьбы актуален и сейчас. Правда, используют его в основном на грузовиках, где эстетика внешнего вида наемным водителям не важна. Владельцы же красивых иномарок не желают портить внешность автомобиля подобным «хвостом», пусть даже несущим пользу. Значит, метод не универсальный.
Для борьбы с накоплением заряда можно использовать антистатический спрей, как для одежды. Разбрызгивают его на кресла и одежду. Правда, эффекта хватает ненадолго. То есть тоже — так себе метод. Тогда можно обратиться за помощью к китайским товарищам. Они давно изобрели специальные брелоки с неоновой лампочкой и высокоомным резистором внутри, как в отвертке электрика. Вы беретесь за один конец брелока, другим касаетесь кузова — и «паразитный» заряд снят.
Впрочем, самый простой способ устранить статическое напряжение — взять ключ зажигания за металлическую часть, и коснуться ей кузова автомобиля. Искра проскочит между металлом, не создав водителю дискомфорта. Но кто возит с собой в салоне инструменты?
Поэтому проще всего перед выходом из автомобиля, не ставя ноги на землю, взяться, например, за верхнюю часть дверного проема, а после вступить на землю. Электрический потенциал человека и кузова уровняются, избавив вас от «искрящихся проблем».