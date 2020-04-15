Как сделать так, чтобы машина не била током

Ситуация распространенная: водитель выходит из автомобиля, касается двери или дверного проема — и довольно мощный разряд накопившегося за поездку статического электричества бьет его, вызывая порой довольно сильные чувства. При этом статическое электричество может стать не только источником болевых ощущений, но и, например, пожара — если искра проскочит во время заправки автомобиля топливом. Но как избавится от «паразитного» заряда?

Статическое электричество накапливается на одежде водителя и пассажиров в процессе трения об обивку кресел. На кузове статический заряд аккумулируется в сухую и ветреную погоду или в мороз. А вот при влажности воздуха более 85% эффект пропадает. В общем, как бы то ни было все это естественный процесс и его не избежать. А вот последствия накопления заряда, можно предотвратить.

Например, раньше водители крепили к зачищенной до металла части кузова тонкую антистатическую резиновую полоску с электропроводящим элементом внутри, которая касалась асфальта и уводила накапливающийся заряд в землю. Такой метод борьбы актуален и сейчас. Правда, используют его в основном на грузовиках, где эстетика внешнего вида наемным водителям не важна. Владельцы же красивых иномарок не желают портить внешность автомобиля подобным «хвостом», пусть даже несущим пользу. Значит, метод не универсальный.