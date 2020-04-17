Как без ущерба для двигателя машины сэкономить на замене топливного фильтра

Техническое обслуживание автомобиля — залог его надежности. Если хотите проездить на машине долго, то проводить ТО нужно не только регулярно, но и грамотно. А для этого требуются не только знания, прямые руки и целый арсенал инструментов, но и добротные «расходники»: масло, свечи и фильтры.

С воздушным и масляным все понятно, мы их меняем на каждом заходе в «боксы». А вот с топливным фильтром возникают определенные вопросы. Времена, когда пластиковую колбу под капотом меняли чаще, чем «воздушник», прошли, «Жигули» и «Москвичи» уехали к молодежи. Как подступиться к современному авто?

Начнем с самого простого — с теории. Топливный фильтр на современных машинах установлен в районе бензобака и состоит из двух частей: фильтра грубой очистки — сетки — которая является частью бензонасоса и призвана отделять крупную грязь, и фильтра тонкой очистки, после которого горючее попадает уже в форсунки. Загрязнение каждого из элементов грозит повышенным износом топливного насоса, недостатком давления и, как следствие, глобальным ремонтом двигателя. Если же фильтры, что называется, «пропускают», то в топливную магистраль попадет разная дрянь, которая, в свою очередь, почти мгновенно прикончит форсунки. Так себе перспектива.