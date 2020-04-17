Как без ущерба для двигателя машины сэкономить на замене топливного фильтра

Техническое обслуживание автомобиля — залог его надежности. Если хотите проездить на машине долго, то проводить ТО нужно не только регулярно, но и грамотно. А для этого требуются не только знания, прямые руки и целый арсенал инструментов, но и добротные «расходники»: масло, свечи и фильтры.
С воздушным и масляным все понятно, мы их меняем на каждом заходе в «боксы». А вот с топливным фильтром возникают определенные вопросы. Времена, когда пластиковую колбу под капотом меняли чаще, чем «воздушник», прошли, «Жигули» и «Москвичи» уехали к молодежи. Как подступиться к современному авто?
Начнем с самого простого — с теории. Топливный фильтр на современных машинах установлен в районе бензобака и состоит из двух частей: фильтра грубой очистки — сетки — которая является частью бензонасоса и призвана отделять крупную грязь, и фильтра тонкой очистки, после которого горючее попадает уже в форсунки. Загрязнение каждого из элементов грозит повышенным износом топливного насоса, недостатком давления и, как следствие, глобальным ремонтом двигателя. Если же фильтры, что называется, «пропускают», то в топливную магистраль попадет разная дрянь, которая, в свою очередь, почти мгновенно прикончит форсунки. Так себе перспектива.
С сеткой все понятно: ее загрязнение или обмерзание просто не даст мотору запуститься, поэтому внимания этот фильтр требует достаточно часто — каждые два года или пятьдесят тысяч километров пробега, что наступит раньше. Загудел бензонасос — первым делом надо проверить именно сеточку. Горючее в России не отличается высоким качество очистки, в нем попадаются настоящие сгустки и шматки, да и бензобаки с топливопроводом у нас обслуживать не принято.
Автовладельцы предпочитают правило «пока работает — не трогай». Чем это все заканчивается, особенно в далеких от столиц и крупных городов местах, все знают: современные машины с их «тонким душевным устройством» просто не живут на таком горючем. Отсюда и все байки про «вот раньше ж делали тачки».
С фильтром тонкой очистки все несколько проще: он закреплен на двух клипсах и меняется просто. Но как часто нужно проводить эту операцию? Кто-то советует проводить ее каждые 30 000 км, кто-то — каждые 50 000. Самое важное — выбрать качественный фильтр, экономия здесь неуместна. Дешевый китайский «аналог» — это, зачастую, пластиковый корпус, который начинает подтекать, и крошечный фильтрующий элемент, регулярно отваливающийся и превращающий фильтр в пустую емкость вообще без рабочих свойств. Ни о какой очистке тут речи уже не идет, наоборот — как бы куски этого «устройства» в мотор не полетели.
Качественный топливный фильтр, как правило, выполнен из толстого металла, увесистый и приятный на ощупь, полностью забит фильтрующим элементом. Он не может стоить дешево хотя бы потому, что в его изготовлении использовано много материалов. Как же сэкономить без вреда для мотора?
Во-первых, запчасти приобретать самостоятельно либо подгадывать под скидки и акции, которые регулярно устраивают СТО и официальные дилеры. Во-вторых, нужно узнать, на каком заводе заказывает фильтры производитель и купить деталь не под условным брендом «Тойота», а под маркой завода-изготовителя. Как правило, такой фильтр обойдется на 20%-30% дешевле. Подобный подход гарантирует качество аналога и уже не является лотереей.
Третий пункт — грамотный выбор заправочных станций и регулярное применение методик очистки бензобака и топливной магистрали. Тогда топливные фильтры можно менять реже. Все остальные методики — покупка дешевых аналогов, чистка фильтра и тому подобные действия — просто погубят мотор.