Как и для чего нужно обязательно переключать «дворники» машины в летний режим работы

Автомобили оснащены щетками стеклоочистителя, чей режим работы можно и нужно менять в зависимости от времени года. Связанно это и с температурными особенностями каждого из сезонов, и количеством и качеством выпадающих осадков.
Так, например, летом в столичном регионе дожди далеко не редкость. При этом на столбике термометра держится уверенный плюс. В таком режиме работы «дворникам» ничего не угрожает, и они вполне справляются со своей задачей в штатном, так сказать, режиме.
Однако глубокой осенью и тем более зимой, погода становится капризной. Могут лить затяжные дожди, переходящие в мокрый снег, а то и вовсе в настоящий снегопад. Температура воздуха при этом может колебаться от плюсовых значений до уверенного минуса. Ко всему прочему, дороги активно поливают реагентами, которые оставляют грязную жижу, летящую из-под колес прямиком на машину. Снег, грязь, вода — все это стекает с лобового стекла на «дворники», которые, находясь в летнем режиме работы, начинают примерзать. Чтобы этого не происходило, им и нужен зимний режим.
Зимний режим позволяет сместить зону покоя щеток чуть выше — в ту область ветрового стекла, которая подогревается теплым воздухом из печки. Так «дворники» быстрее размораживаются, на них не скапливаются снег и наледь. Поэтому переключение между летним режимом и зимним сильно облегчает эксплуатацию автомобиля в холода. При этом площадь очищенной зоны обзора лобового стекла при смене режимов не меняется.
Переключение же в разных автомобилях происходит по-разному. Где-то механически — для этого нужно потянуть за щетки, и под усилием они встанут в нужное положение. Чтобы установить их в летний режим, требуется просто нажать на них, подталкивая в нижнее положение. При этом, возможно, придется ослабить крепежную гайку.
В некоторых автомобилях режим работы щеток меняется при помощи смены положения соответствующей клеммы: ее нужно или перевернуть на 180 градусов, или программно. Если же такой функции не предусмотрено, то могут использоваться специальные адаптеры или вообще зимние щетки с отталкивающими любую влагу элементами.
Автопроизводители также наделяют этой функцией подрулевой рычажок, отвечающий за функционирование щеток стеклоочистителя. А более дорогие автомобили и вовсе лишены этой функции в виду того, что «дворники» паркуются в подогреваемой зоне, а то и вообще имеют обогрев в своей конструкции.