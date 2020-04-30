Как и для чего нужно обязательно переключать «дворники» машины в летний режим работы

Автомобили оснащены щетками стеклоочистителя, чей режим работы можно и нужно менять в зависимости от времени года. Связанно это и с температурными особенностями каждого из сезонов, и количеством и качеством выпадающих осадков.

Так, например, летом в столичном регионе дожди далеко не редкость. При этом на столбике термометра держится уверенный плюс. В таком режиме работы «дворникам» ничего не угрожает, и они вполне справляются со своей задачей в штатном, так сказать, режиме.

Однако глубокой осенью и тем более зимой, погода становится капризной. Могут лить затяжные дожди, переходящие в мокрый снег, а то и вовсе в настоящий снегопад. Температура воздуха при этом может колебаться от плюсовых значений до уверенного минуса. Ко всему прочему, дороги активно поливают реагентами, которые оставляют грязную жижу, летящую из-под колес прямиком на машину. Снег, грязь, вода — все это стекает с лобового стекла на «дворники», которые, находясь в летнем режиме работы, начинают примерзать. Чтобы этого не происходило, им и нужен зимний режим.