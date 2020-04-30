Почему вода при мойке автомобиля больше не нужна

Процесс «сухой» мойки автомобиля прост. Достаточно распылить состав на поверхность кузова от крыши до порогов равномерным слоем. И подождать минут пять, пока химикат не вступит в контакт с грязью. Затем берем тряпку из микрофибры и начинаем вытирать эту самую грязь. Сильно надавливать не стоит, но и касаться слишком нежно не надо. Дело в том, что состав «сухой» мойки уменьшает абразивные свойства грязи, так что глубоких царапин на кузове не появится. А вот слишком грязная тряпка способна поцарапать полировку, так что лучше заранее запастись несколькими тряпками. Чем их будет больше, тем лучше.

Этот же флакон можно использовать для финальной чистки кузова и приданию блеска машины, ведь в составе химиката есть и полироль. При этом следует помнить, что подобную «мойку» нельзя наносить на стекла автомобиля. Для чистки стекол имеются другие моющие средства, которые так же в избытке представлены у продавцов.

А еще подобный препарат подойдет для чистки подкапотного пространства. Ведь вода в процессе не используется, значит она не попадет на проводку, датчики и не просочится в блок предохранителей. К слову, можно воспользоваться и специальными средствами для чистки подкапотного пространства. Их пенная основа лучше разъедает грязь и масляные потеки.

При этом есть у «сухой мойки» и минусы. Скажем, если автомобиль слишком сильно заляпан грязью, отмыть его не получится. Тут не обойтись без нормальной «автобани».