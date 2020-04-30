Почему вода при мойке автомобиля больше не нужна

Напомним, что просто выйти во двор с ведром и тряпкой, чтобы помыть свой автомобиль, который все время самоизоляции стоял во дворе, нельзя. Скажем, в Москве, согласно ст. 8.3 КоАП РФ, за это могут оштрафовать на 5000 рублей. Как же быть? Ведь если водитель собрался на дачу на майские праздники, его могут остановить сотрудники ДПС под предлогом очередного месячника «Чистый автомобиль» и оштрафовать за нечитаемые номера.
Для того, чтобы быстро придать автомобилю привлекательный вид, есть способ чистки машины без воды. Так называемая сухая мойка. Это специальный состав, который представляет из себя шампунь-полироль на основе геля. В автомобильных он-лайн магазинах большой выбор подобной автохимии. Вместе с покупкой «чудо-средства» понадобятся и тряпки. Их лучше брать не простые, а сделанные из микрофибры.
Процесс «сухой» мойки автомобиля прост. Достаточно распылить состав на поверхность кузова от крыши до порогов равномерным слоем. И подождать минут пять, пока химикат не вступит в контакт с грязью. Затем берем тряпку из микрофибры и начинаем вытирать эту самую грязь. Сильно надавливать не стоит, но и касаться слишком нежно не надо. Дело в том, что состав «сухой» мойки уменьшает абразивные свойства грязи, так что глубоких царапин на кузове не появится. А вот слишком грязная тряпка способна поцарапать полировку, так что лучше заранее запастись несколькими тряпками. Чем их будет больше, тем лучше.
Этот же флакон можно использовать для финальной чистки кузова и приданию блеска машины, ведь в составе химиката есть и полироль. При этом следует помнить, что подобную «мойку» нельзя наносить на стекла автомобиля. Для чистки стекол имеются другие моющие средства, которые так же в избытке представлены у продавцов.
А еще подобный препарат подойдет для чистки подкапотного пространства. Ведь вода в процессе не используется, значит она не попадет на проводку, датчики и не просочится в блок предохранителей. К слову, можно воспользоваться и специальными средствами для чистки подкапотного пространства. Их пенная основа лучше разъедает грязь и масляные потеки.
При этом есть у «сухой мойки» и минусы. Скажем, если автомобиль слишком сильно заляпан грязью, отмыть его не получится. Тут не обойтись без нормальной «автобани».