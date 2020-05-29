Самый легкий способ проверить, не сдох ли генератор машины

Во-первых, водные процедуры, включая мойку двигателя и купание в речке, ему противопоказаны. Обильный водопад мгновенно приведет к коррозии и последующему ремонту генератора. Во-вторых, все провода, идущие «от» и «на» устройство, не должны иметь следов ржавчины и окислов, а также повреждений оплетки. То же самое, к слову, касается проводов и клемм на аккумуляторе. «Следы эксплуатации» можно убрать с помощью специальной химии, а про целебные свойства синей изоленты портал «АвтоВзгляд» писал неоднократно. Если же визуальный осмотр проблему не выявил, значит, повреждение скрыто глубже.
Во времена, когда солнце светило ярче, трава зеленела обильней, а прекрасная половина человечества была еще краше, генератор проверяли просто: заводили машину и скидывали клемму с «батарейки». Если двигатель продолжал тарахтеть, то «генадий» работает исправно. Если же мотор тут же глох, то единственным источником «искры» признавался аккумулятор. Проведение такой операции на современном автомобиле грозит большими проблемами с электросетью машины, многие приборы и узлы такого скачка просто не переживут. Так что есть другой метод, ничуть не сложнее вышеописанного. Но он потребует самый простой мультиметр, стоимость которого не превышает трехсот рублей у самого жадного торговца.
Прежде всего, необходимо промерить напряжение на разгруженной батарее: при заглушенном двигателе нужно отсоединить «массу» — она же минус, она же черный провод — и подсоединить щупы мультиметра по назначению, предварительно переведя рычажок на напряжение 20V. Результат в диапазоне от 12,4V до 12.8V считается рабочим. Далее необходимо вернуть черный провод на законное место, завести мотор и вновь провести измерения: если пробор показывает от 13,8 до 14,6 Вольт, то генератор жив и здоров. Окончательно закрепить уверенность в «электростанции» можно, включив дополнительные потребители: фары, музыку, подогрев сидений и руля. При полной нагрузке напряжение не должно падать ниже 13,6V.
Такая простая и нехитрая диагностика позволит не только предупредить кончину генератора, но и здорово сэкономить: эвакуаторы и прочие «помощники» обойдутся сегодня дороже, чем обычно. Кстати, немедленно бежать за новым агрегатом в случае поломки не стоит: мистика заключается в том, что заводской узел всегда служит вдвое дольше, чем аналогичный, но с прилавка автомагазина. Поэтому генераторы принято ремонтировать: это и дешевле — цена на услугу начинается от 500 рублей — и надежнее. К тому же многие сервисы предлагают выездной ремонт.