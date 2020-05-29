Самый легкий способ проверить, не сдох ли генератор машины

Во-первых, водные процедуры, включая мойку двигателя и купание в речке, ему противопоказаны. Обильный водопад мгновенно приведет к коррозии и последующему ремонту генератора. Во-вторых, все провода, идущие «от» и «на» устройство, не должны иметь следов ржавчины и окислов, а также повреждений оплетки. То же самое, к слову, касается проводов и клемм на аккумуляторе. «Следы эксплуатации» можно убрать с помощью специальной химии, а про целебные свойства синей изоленты портал «АвтоВзгляд» писал неоднократно. Если же визуальный осмотр проблему не выявил, значит, повреждение скрыто глубже.

Во времена, когда солнце светило ярче, трава зеленела обильней, а прекрасная половина человечества была еще краше, генератор проверяли просто: заводили машину и скидывали клемму с «батарейки». Если двигатель продолжал тарахтеть, то «генадий» работает исправно. Если же мотор тут же глох, то единственным источником «искры» признавался аккумулятор. Проведение такой операции на современном автомобиле грозит большими проблемами с электросетью машины, многие приборы и узлы такого скачка просто не переживут. Так что есть другой метод, ничуть не сложнее вышеописанного. Но он потребует самый простой мультиметр, стоимость которого не превышает трехсот рублей у самого жадного торговца.